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પહેલા જ વરસાદમાં સુરત પાણી-પાણી! નવસારી, તાપી, ભરૂચમાં અમરેલી-ઉનામાં ધોધમાર વરસાદ, ગુજરાતમાં ચોમાસાએ સ્પીડ પકડી!

Heavy Rain Forecast Gujarat: આજે વહેલી સવારથી જ રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. સુરતમાં છેલ્લા 15 દિવસની લાંબી રાહ જોયા બાદ મોડી રાતથી વિધિવત ચોમાસું શરૂ થઈ ગયું છે, જેનાથી અસહ્ય બફારામાંથી મુક્તિ મળી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં મોડીરાતથી વરસાદી માહોલ છવાયો છે. સુરત, નવસારી, તાપી, ભરૂચમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ છે. નવસારી અને ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં સવારે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 30, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:07 AM IST
પહેલા જ વરસાદમાં સુરત પાણી-પાણી! નવસારી, તાપી, ભરૂચમાં અમરેલી-ઉનામાં ધોધમાર વરસાદ, ગુજરાતમાં ચોમાસાએ સ્પીડ પકડી!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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