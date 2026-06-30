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સુરતમાં જળબંબાકાર; મેઘરાજાની 12 કલાકમાં 4.5 ઈંચની તોફાની ઈનિંગ, વાદળોથી ઢંકાયો ગીરનાર, જાણો ક્યા કેટલો પડ્યો વરસાદ

Surat HeavyRains: સુરત સહિત નવસારી જિલ્લામાં જોડે રાહ જોવાતી હતી એ મેઘાની પધરામણી થઈ ગઈ છે. છેલ્લા થોડા દિવસોથી હાથ તાડી આપી જતો વરસાદ આજે સવારથી વરસતા નવસારીજનોના ચહેરા ખીલી ઉઠ્યા હતા. વહેલી સવારથી કાળાબાંગ વાદળો ઘેરાયા બાદ મેઘાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થતા નોકરિયાત વર્ગ અને વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલી વેઠવી પડી હતી. સવારે 8:00 થી 10:00 વાગ્યા સુધીના બે કલાકમાં જ નવસારી તાલુકામાં એક ઇંચ વરસાદ ખાબકતા નવસારી શહેરના રસ્તાઓ પાણી પાણી થયા હતા. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 30, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:51 AM IST
સુરતમાં જળબંબાકાર; મેઘરાજાની 12 કલાકમાં 4.5 ઈંચની તોફાની ઈનિંગ, વાદળોથી ઢંકાયો ગીરનાર, જાણો ક્યા કેટલો પડ્યો વરસાદ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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