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સુરતમાં દારૂની હાઈ-પ્રોફાઈલ પાર્ટી પર દરોડો: ડુમસ રોડની રાજહંસ બેલિઝા સોસાયટીમાંથી મોટા વેપારી ઝડપાયા

સુરતમાં સતત બીજા દિવસે દારૂની પાર્ટીમાં પોલીસે દરોડા પાડ્યા છે. મોડી રાત્રે ડુમસ રોડ પર આવેલા ફ્લેટમાં પોલીસે દરોડા પાડી દારૂની પાર્ટી કરી રહેલાં છ લોકોની ધરપકડ કરી છે, જે કાપડના વેપારીઓ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 17, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:33 AM IST
સુરતમાં દારૂની હાઈ-પ્રોફાઈલ પાર્ટી પર દરોડો: ડુમસ રોડની રાજહંસ બેલિઝા સોસાયટીમાંથી મોટા વેપારી ઝડપાયા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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