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18 ઈંચ વરસાદે સુરતની બગાડી નાંખી ‘સૂરત’: આજે પણ 4 જિલ્લાની શાળા-કોલેજ અને આંગણવાડીઓમાં રજા, કાપડ માર્કેટ બંધ

Surat HeavyRains: સ્માર્ટ સિટી સુરત પાણી-પાણી થઈ ગયું. શહેરના મુખ્ય માર્ગો નદીઓમાં ફેરવાઈ ગયા અને જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું. કતારગામ, વરાછા, રાંદેર, વેસુ અને પૂણા પાટિયા જેવા પોશ અને સામાન્ય વિસ્તારો ટાપુમાં ફેરવાઈ ગયા. શહેરની મુખ્ય સમસ્યા ખાડી પૂરની છે ત્યારે અત્યારે બે ખાડી ભયજનક સપાટી પર વહી રહી છે. બે દિવસ દરમિયાન વીજકરંટ લાગતા, ઝાડ પડતા અને વીજળી પડવાના કારણે 9 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 08, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:36 AM IST
18 ઈંચ વરસાદે સુરતની બગાડી નાંખી ‘સૂરત’: આજે પણ 4 જિલ્લાની શાળા-કોલેજ અને આંગણવાડીઓમાં રજા, કાપડ માર્કેટ બંધ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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