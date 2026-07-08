/18 ઈંચ વરસાદે સુરતની બગાડી નાંખી ‘સૂરત’: આજે પણ 4 જિલ્લાની શાળા-કોલેજ અને આંગણવાડીઓમાં રજા, કાપડ માર્કેટ બંધ

Surat HeavyRains: સુરતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદે જાહેર જીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે. શહેરમાંથી પસાર થતી પાંચમાંથી ચાર ખાડી ઓવરફ્લો થતા સ્લમ વિસ્તારથી લઈ પોશ વિસ્તારમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ગત 6 અને 7 જુલાઈએ સુરતમાં વરસેલા અનરાધાર 18 ઈંચ વરસાદે શહેરની ‘સૂરત’ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખી છે. મેઘરાજાના રૌદ્ર સ્વરૂપને કારણે આખું શહેર પાણી-પાણી થઈ ગયું છે. ભારે વરસાદને પગલે સુરતની પાંચમાંથી ચાર મુખ્ય ખાડીઓ ઓવરફ્લો થતા સ્લમ વિસ્તારથી લઈને શહેરના પોશ વિસ્તારો સુધી પાણી ભરાઈ જવાથી લોકો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. .બે દિવસ દરમિયાન વીજકરંટ લાગતા, ઝાડ પડતા અને વીજળી પડવાના કારણે 9 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે.
ભારે વરસાદના કારણે જનહાનિ
આ કુદરતી હોનારતમાં માનવીય જાનહાનિ પણ થઈ છે. છેલ્લા બે દિવસ દરમિયાન વીજકરંટ લાગવો, ઝાડ પડવા અને આકાશી વીજળી પડવા જેવી ઘટનાઓમાં કુલ 9 લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે, જે અત્યંત દુખદ છે. વરસાદી પાણી દુકાનો અને ઘરમાં ઘૂસી જતા કેટલું નુકસાન થયું તેનો આંક તો પાણી ઓસર્યા બાદ જ સામે આવશે. સૌથી વધુ સરથાણા વિસ્તારમાં 19 ઇંચ અને વરાછામાં 18.16 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો.
પલસાણામાં આભ ફાટ્યું
સુરત જિલ્લાના પલસાણામાં સ્થિતિ સૌથી વધુ ગંભીર જોવા મળી હતી. ત્યાં ૧૮ ઈંચ જેટલો અત્યંત ભારે વરસાદ પડતા જાણે ‘આભ ફાટ્યું’ હોય તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ઘરો અને દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી જતા લોકોની ઘરવખરીને મોટું નુકસાન થયું છે અને સામાન્ય જનજીવન સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ ગયું છે. સુરતે 1941માં જુલાઈ મહિનામાં નોંધાયેલા 18 ઇંચ વરસાદનો 85 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ પણ તોડી નાખ્યો છે.
વહીવટી તંત્રની કામગીરી અને રજાની જાહેરાત
આજે પણ સુરત શહેર અને ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટી તંત્ર દ્વારા સતર્કતા દાખવવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને પ્રાધાન્ય આપીને તંત્ર દ્વારા સુરત, તાપી, વલસાડ અને નવસારી એમ 4 જિલ્લાઓમાં શાળા અને આંગણવાડીઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત, વેપાર-ઉદ્યોગ જગત પણ આ વરસાદની અસરોથી બાકાત નથી. ફોસ્ટા (FOSTA) દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણય મુજબ, સુરતની ટેક્સટાઇલ માર્કેટ પણ 8 જુલાઈએ બંધ રાખવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે જ્યાં સુધી વરસાદનું જોર ન ઘટે ત્યાં સુધી બિનજરૂરી બહાર નીકળવાનું ટાળવું અને સુરક્ષિત સ્થાને રહેવું.