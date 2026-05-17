/CM વિજયની કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી હટાવવાની માંગ સામે ગુજરાતના ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ: જયેશ પટેલે PMને લખ્યો પત્ર

Surat News: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજય (થલાપતિ વિજય) પ્રધાનમંત્રી ને પત્ર લખીને કપાસ પર લગાવવામાં આવેલી 11 ટકા આયાત ડયુટી હટાવવાની માંગ કરતા ગુજરાતનાં કપાસ પક્વતા ખેડૂતોમાં આક્રોશ. ખેડૂત આગેવાન જયેશ પટેલે પ્રધાનમંત્રી ને પત્ર લખીને કપાસ પર 11 ટકા આયાત ડયુટી ચાલુ રાખવા રજૂઆત કરી.
Surat News: તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજય (થલાપતિ વિજય) દ્વારા પ્રધાનમંત્રીને પત્ર લખીને કપાસ પર લગાવવામાં આવેલી 11 ટકા આયાત ડ્યુટી (Import Duty) હટાવવાની માંગ કરવામાં આવતા જ ગુજરાતના કપાસ પકવતા ખેડૂતોમાં ભારે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે. આ માંગના વિરોધમાં અને દેશના લાખો ખેડૂતોના હિતમાં ખેડૂત આગેવાન જયેશ પટેલે તાત્કાલિક પ્રધાનમંત્રીને પત્ર લખીને કપાસ પરની ૧૧ ટકા આયાત ડ્યુટી યથાવત રાખવા માટે મજબૂત રજૂઆત કરી છે.
ગારમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીના દબાણ સામે ખેડૂતોના હિતનું રક્ષણ કરવા માંગ
તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રીએ ગારમેન્ટ અને ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીના ફાયદા માટે કપાસની આયાત વેરામુક્ત કરવા કેન્દ્ર સરકારને અનુરોધ કર્યો છે. હાલમાં ક્રૂડ ઓઇલના ઊંચા ભાવોને કારણે સિન્થેટિક ફાયબર્સના ભાવમાં વધારો થયો છે, જેને પગલે ટેક્સટાઇલ લોબી કપાસ પરની આયાત ડ્યુટી દૂર કરાવવા સક્રિય થઈ છે. ખેડૂત આગેવાન જયેશ પટેલે પત્રમાં સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, જો ગારમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીના દબાણમાં આવીને કપાસની આયાત વેરામુક્ત કરવામાં આવશે, તો વિદેશથી આવતો કપાસ ભારતમાં સસ્તા ભાવે ઠલવાશે. આના કારણે ભારતના સ્થાનિક કપાસના ભાવો તળિયે બેસી જશે અને કપાસ પકવતા દેશના ખેડૂતોને આર્થિક રીતે પાયમાલ થવાનો વારો આવશે.
'ભારત કપાસ ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં પ્રથમ, તો આયાત કેમ?'
ખેડૂત આગેવાન જયેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે ભારત દેશ સમગ્ર વિશ્વમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ ક્રમે છે. જ્યારે આપણા જ દેશના ખેડૂતો પૂરતું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે, ત્યારે વિદેશી કપાસને વેરામુક્ત એન્ટ્રી આપવી એ સ્થાનિક ખેડૂતોના પેટ પર લાત મારવા સમાન છે. તેમણે ઉમેર્યું કે જો વેરામુક્ત કપાસની આયાત અટકાવવામાં નહીં આવે, તો કપાસ પકવતા ખેડૂતો ચોક્કસપણે મોટી આર્થિક મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જશે. તેથી ખેડૂતો વતી તેમણે આગ્રહભરી નમ્ર વિનંતી કરી છે કે રાબેતા મુજબની ૧૧ ટકા આયાત ડ્યુટી ચાલુ જ રાખવામાં આવે.
ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની કેન્દ્રની નેમ સામે મોટો પડકાર
આ પત્રમાં કેન્દ્ર સરકારના કૃષિ હિતના કાર્યોની સરાહના પણ કરવામાં આવી છે. દેશના વિકાસ અને લોકોના કલ્યાણમાં કૃષિ વિકાસ હંમેશા પાયામાં રહ્યો છે. ભારત સરકારે પણ આ વિષયને સર્વોચ્ચ પ્રાધાન્ય આપીને ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની નેમ લીધી છે, જેના ખૂબ જ નોંધપાત્ર અને સરાહનીય પરિણામો મળ્યા છે.
સરકારના આ તમામ પાયાના પગલાંઓને કારણે જ આજે ખેડૂતો આર્થિક રીતે સક્ષમ બન્યા છે અને 'ભારત સરકારે કૃષિકારોની ખરી દરકાર કરી છે' તેમ કહીએ તો જરાય ખોટું નથી. પરંતુ, જો તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રીની માંગ સ્વીકારીને આયાત ડ્યુટી હટાવવામાં આવશે તો સરકારની ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની મહેનત પર પાણી ફરી વળશે. ગુજરાત સહિત દેશભરના ખેડૂતો વતી જયેશ પટેલે પ્રધાનમંત્રીને વિનંતી કરી છે કે ઉદ્યોગપતિઓના નફા સામે દેશના અન્નદાતાના હિતને પ્રાથમિકતા આપી કપાસ પરની 11 ટકા આયાત ડ્યુટી યથાવત રાખવામાં આવે જેથી ખેડૂતોને ભારે નુકસાનીમાંથી બચાવી શકાય.