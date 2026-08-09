/‘હું ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા બોલું છું...’ કહી ઠગોનો નવો ખેલ: ડીપફેક વીડિયો દ્વારા છેતરપિંડીનો પ્રયાસ, નિવૃત્ત DySPએ ભાંડો ફોડ્યો

Surat MP Govindbhai Dholakia Deepfake Video Scam: સુરતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ અને રાજ્યસભા સાંસદ ગોવિંદભાઈ ધોળકિયાની પ્રતિષ્ઠા અને ઓળખનો દુરુપયોગ કરી સોશિયલ મીડિયા પર છેતરપિંડી કરવાનો એક ગંભીર મામલો સામે આવ્યો છે. ઠગો દ્વારા સાંસદના જૂના ફોટોગ્રાફ્સ અને વીડિયોના આધારે ફેક પ્રોફાઈલ બનાવી ‘ડીપફેક’ વીડિયો તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ વીડિયોમાં "હું ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા બોલું છું..." તેમ કહીને અજાણ્યા ગઠિયાઓ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) વતી જૂના ચલણી સિક્કાઓ મોંઘા ભાવે ખરીદવાની ભ્રામક જાહેરાત કરીને લોકોને જાળમાં ફસાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.
‘Old Coin Company’ના નામે ફેક આઈડી અને 1,500નો ચાર્જ
ઠગોએ સોશિયલ મીડિયા પર 'Old Coin Company'ના નામે અલગ-અલગ ફેક આઈડી તૈયાર કર્યા હતા. જૂના સિક્કા ખરીદવાના બહાને ગ્રાહકોને ફસાવીને પ્રોસેસિંગ ચાર્જ અથવા રજીસ્ટ્રેશન ફીના નામે 1,500 ઓનલાઈન UPI મારફતે ટ્રાન્સફર કરાવવાનો આયોજનબદ્ધ કારસો રચવામાં આવ્યો હતો. આ અંગે કતારગામ સ્થિત SRK કંપનીના સંચાલક અને સાંસદના પર્સનલ સેક્રેટરી (PS) ભાવેશકુમાર વાલજીભાઈ લાઠીયાના ધ્યાને બાબત આવતાં તેમણે તુરંત કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
નિવૃત્ત DySP આર.જી. જાડેજાના ક્રોસ ચેકિંગથી કૌભાંડનો પર્દાફાશ
આ સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ SRK કંપનીના સિક્યુરિટી એન્ડ સર્વેલન્સ વિભાગના નિવૃત્ત DySP આર.જી. જાડેજાની સતર્કતાને કારણે થયો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર શંકાસ્પદ વીડિયો અને નંબર જોતાં તેમણે પોતે ક્રોસ ચેકિંગ માટે આપેલા નંબર પર ફોન કર્યો હતો. સામેથી હિન્દી ભાષામાં વાત કરતી વ્યક્તિએ પોતે ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા હોવાનો દાવો કર્યો હતો અને રાજકોટ એરપોર્ટ પાસે કંપની ખોલી હોવાનું કહી ઓનલાઈન ચાર્જ પેટે ₹1,500 ટ્રાન્સફર કરવા કહ્યું હતું. જોકે, પેમેન્ટ અંગે વધુ ઝીણવટભરી પૂછપરછ શરૂ કરાતાં જ ઠગે તુરંત ફોન કાપી નાખ્યો હતો.
સુરત સાયબર ક્રાઈમ દ્વારા BNS અને IT એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો
ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા કે SRK કંપની દ્વારા જૂના સિક્કા ખરીદવાની કે આવી કોઈ યોજના ચલાવવામાં આવતી નથી. સાંસદની સામાજિક છબી ખરડવા અને સામાન્ય નાગરિકોને આર્થિક ચૂનો ચોપડવાના ઈરાદાથી આ બોગસ નેટવર્ક ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું. આ અંગે SRK કંપનીના PS ભાવેશકુમાર લાઠીયાએ સુરત સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) અને IT એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી, ટેકનિકલ એનાલિસિસના આધારે આરોપીઓને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.