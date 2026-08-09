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‘હું ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા બોલું છું...’ કહી ઠગોનો નવો ખેલ: ડીપફેક વીડિયો દ્વારા છેતરપિંડીનો પ્રયાસ, નિવૃત્ત DySPએ ભાંડો ફોડ્યો

Surat MP Govindbhai Dholakia Deepfake Video Scam: સુરતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ અને રાજ્યસભાના સાંસદ ગોવિંદભાઈ ધોળકિયાની પ્રતિષ્ઠા અને ઓળખનો દુરુપયોગ કરી સોશિયલ મીડિયા પર છેતરપિંડી કરવાનો એક અત્યંત ગંભીર મામલો સામે આવ્યો છે. ઠગો દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર ફેક પ્રોફાઈલ બનાવી સાંસદના જૂના ફોટોગ્રાફ્સ અને વીડિયોનો ઉપયોગ કરીને 'ડીપફેક' વીડિયો તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 09, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:01 PM IST
‘હું ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા બોલું છું...’ કહી ઠગોનો નવો ખેલ: ડીપફેક વીડિયો દ્વારા છેતરપિંડીનો પ્રયાસ, નિવૃત્ત DySPએ ભાંડો ફોડ્યો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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