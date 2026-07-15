Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Surat
  • /ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય: અશાંત ધારાના સ્થાને હવે સ્પેસિફાઈડ એરિયા શબ્દનો થશે ઉપયોગ, જાણો સરકારનું નોટિફિકેશન

ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય: 'અશાંત ધારા'ના સ્થાને હવે 'સ્પેસિફાઈડ એરિયા' શબ્દનો થશે ઉપયોગ, જાણો સરકારનું નોટિફિકેશન

Disturbed Areas Act: ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા મિલકત વેચાણ અને વિવાદાસ્પદ વિસ્તારોને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં લાંબા સમયથી અમલી 'અશાંત ધારા' (Disturbed Areas Act) અંગેના કાયદાકીય માળખામાં સરકારે મોટો ફેરફાર કર્યો છે, જે મુજબ હવે 'અશાંત ધારા' શબ્દના બદલે 'સ્પેસિફાઈડ એરિયા' (Specified Area) શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 15, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:28 PM IST
ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય: 'અશાંત ધારા'ના સ્થાને હવે 'સ્પેસિફાઈડ એરિયા' શબ્દનો થશે ઉપયોગ, જાણો સરકારનું નોટિફિકેશન
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મોટી રાહતના સમાચાર! આજથી બિસ્કિટ, સ્કૉચ, કોસ્મેટિક્સ અને કારો સહિત અનેક વસ્તુઓ થશે સ
ભારત-UK FTA ડીલ1 hr ago
2
Rajkot edible oil price hike1 hr ago
3
Toll Price Hike1 hr ago
4
Bhupendra Patel2 hrs ago
5
fifa world cup 20262 hrs ago