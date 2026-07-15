/ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય: અશાંત ધારાના સ્થાને હવે સ્પેસિફાઈડ એરિયા શબ્દનો થશે ઉપયોગ, જાણો સરકારનું નોટિફિકેશન

Disturbed Areas Act: ગુજરાત સરકાર દ્વારા અશાંત ધારા અંતર્ગત એક મહત્વપૂર્ણ નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં હવે 'અશાંત ધારા'ના બદલે 'સ્પેસિફાઈડ એરિયા' (નિયત અથવા વિશિષ્ટ વિસ્તાર) શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ વિસ્તારો નક્કી કરવા માટે એક 'મોનિટરિંગ એન્ડ એડવાઈઝરી કમિટી'ની રચના કરવામાં આવશે, જેની સલાહના આધારે જે વિસ્તારોમાં કોમી તણાવ હોય અને ભવિષ્યમાં સ્થળાંતરની સંભાવના જણાય ત્યાં આ કાયદો લાગુ કરાશે.
મિલકત વેચાણની પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા લાવવા માટે કલેક્ટર કક્ષાએ તપાસ કરવામાં આવશે અને આ માટે એક સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) બનાવવામાં આવશે. તપાસ બાદ જ વેચાણની મંજૂરી મળશે, અને જો ગેરકાયદેસર રીતે મિલકત ટ્રાન્સફર થઈ હશે, તો તે રદ કરીને છ માસમાં રકમ પરત કરી મિલકતનો કબજો પરત લેવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા અંગેના વિસ્તૃત નિયમો સાથેનું નોટિફિકેશન સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.
મુખ્ય ફેરફારો અને નવી જોગવાઈઓ:-
શબ્દાવલીમાં ફેરફાર
સરકારના નવા નોટિફિકેશન મુજબ, હવેથી 'અશાંત ધારા' શબ્દ પ્રચલિત નહીં રહે. તેની જગ્યાએ 'સ્પેસિફાઈડ એરિયા' (નિયત અથવા વિશિષ્ટ વિસ્તાર) શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ સાથે જ, કાયદાકીય પ્રક્રિયામાં 'ભોગ બનનાર' વ્યક્તિ માટે 'પર્સન અગ્રીવડ' (Person Aggrieved) જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.
મોનિટરિંગ એન્ડ એડવાઈઝરી કમિટીની રચના
કોઈપણ વિસ્તારને 'સ્પેસિફાઈડ એરિયા' જાહેર કરતા પહેલા હવે એક ખાસ 'મોનિટરિંગ એન્ડ એડવાઈઝરી કમિટી'ની રચના કરવામાં આવશે. આ કમિટીની સલાહ અને ભલામણોના આધારે જ રાજ્ય સરકાર કોઈ વિસ્તારને 'સ્પેસિફાઈડ એરિયા' તરીકે જાહેર કરશે.
કયા વિસ્તારોને મળશે 'સ્પેસિફાઈડ એરિયા'નો દરજ્જો?
જે વિસ્તારોમાં કોમી તણાવ રહેતો હોય અથવા ભવિષ્યમાં ત્યાંથી લોકોનું મોટા પાયે સ્થળાંતર થવાની સંભાવના હોય, તેવા વિસ્તારોને ખાસ ધ્યાન હેઠળ રાખીને 'સ્પેસિફાઈડ એરિયા' જાહેર કરવામાં આવશે.
મિલકત વેચાણ અને કલેક્ટરની ભૂમિકા
નવા નિયમો હેઠળ, 'સ્પેસિફાઈડ એરિયા'માં આવતી મિલકતોના વેચાણ અંગેની પ્રક્રિયા વધુ કડક કરવામાં આવી છે. આવી મિલકતોના વેચાણ બાબતે કલેક્ટર કક્ષાએ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. આ તપાસ માટે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)ની રચના કરવામાં આવશે. કોમી તણાવ કે શાંતિ ભંગ જેવી સ્થિતિની સઘન તપાસ કર્યા બાદ જ મિલકત વેચાણની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
ગેરકાયદેસર ટ્રાન્સફર પર કડક કાર્યવાહી
જો કોઈ મિલકતનું ગેરકાયદેસર રીતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હોય, તો તેવા કિસ્સામાં ટ્રાન્સફર રદ કરવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, આવા કિસ્સામાં ખરીદનાર વ્યક્તિએ છ માસની અંદર રકમ પરત કરી મિલકતનો કબ્જો મૂળ માલિકને સોંપવાનો રહેશે. રાજ્ય સરકારના આ નવા નોટિફિકેશનથી મિલકત ટ્રાન્સફરની પ્રક્રિયા વધુ પારદર્શક અને કાયદાકીય રીતે સુરક્ષિત બનશે.