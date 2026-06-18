/દેશમાં પ્રથમવાર.. સુરતમાં કપડા વેપારીઓ માટે બનશે પોલીસ સ્ટેશન, જાણો શું હશે ખાસ?

Surat News: દેશની ટેક્સટાઇલ રાજધાની કહેવાતા સુરતને જલ્દી નવી ઓળખ મળવાની છે. કરોડો રૂપિયાના કપડા કારોબારને સુરક્ષા અને કાયદાકીય સુરક્ષા આપવા માટે રાજ્ય સરકારે શહેરમાં દેશનું પ્રથમ વિશેષ ટેક્સટાઇલ પોલીસ સ્ટેશનના નિર્માણને મંજૂરી આપી છે. આ પોલીસ સ્ટેશન કપડા ઉદ્યોગો સાથે જોડાયેલા ગુનાઓ, છેતરપિંડી અને વ્યાવસાયિક વિવાદોના મામલાની તપાસ અને કાર્યવાહી માટે હશે.
જાણકારી અનુસાર સલાબતપુરા, મહિધરપુરા, વરાછા, પૂણા, સારોલી, ગોડાદરા અને ઉધના ક્ષેત્રમાં ટેક્સટાઇલ વેપાર સાથે જોડાયેલી બધી ફરિયાદો હવે આ વિશેષ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધવામાં આવશે. સરકારની યોજના આગામી એક-બે વર્ષની અંદર આ પરિયોજનાને પૂર્ણ કરવાની છે.
લાંબા સમયથી વેપારીઓની હતી માંગ
ફેડરેશન ઓફ સુરત ટેક્સટાઇલ ટ્રેડર્સ એસોસિએશન (ફોસ્ટા) ના અધ્યક્ષ કૈલાશ હાકિમ અને સચિવ દિનેશ કટારિયાએ જણાવ્યું કે સંગઠન છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ માંગ સરકાર પાસે કરી રહ્યું હતું. તેમનું કહેવું છે કે દેશમાં પ્રથમ ટેક્સટાઇલ પોલીસ સ્ટેશનની સ્થાપનાથી કપડા વેપારીઓને મોટી રાહત મળશે અને છેતરપિંડીના મામલામાં તત્કાલ કાર્યવાહી સંબંધ થઈ શકશે.
અત્યારે શું છે વ્યવસ્થા?
શું કહે છે વેપારીઓ?