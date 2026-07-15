/ભારત-યુકે વચ્ચે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટથી ગુજરાતને શું થશે ફાયદો? જાણો કઈ વસ્તુઓ થશે સસ્તી, કયા સેક્ટર્સને મળશે બુસ્ટર ડોઝ

India UK Free Trade Agreement: ભારત અને યુકે વચ્ચેના ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (FTA) નો અમલ સુરતથી શરૂ થઈ ગયો છે, જે ગુજરાતના અર્થતંત્ર અને સામાન્ય ગ્રાહકો માટે ગેમ-ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે. આ કરારના કારણે આયાત-નિકાસના નિયમો સરળ બનતા વેપારમાં નવી ગતિ આવશે. સુરત માટે આ કરાર ખૂબ જ મહત્વનો છે. સુરતથી યુકે માટેનું પ્રથમ પાર્સલ રવાના થવાની સાથે જ એક નવા યુગની શરૂઆત થઈ છે. ભારત-યુકે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ ગુજરાત માટે નિકાસના નવા દ્વાર ખોલી રહ્યો છે. ખાસ કરીને સુરતના જ્વેલરી ઉદ્યોગ માટે આ એક મોટી તક છે. બીજી તરફ, ગ્રાહકો માટે વિદેશી લક્ઝરી વસ્તુઓ વધુ સુલભ અને સસ્તી બનશે. આ કરારથી માત્ર વેપારીઓને જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર રાજ્યના અર્થતંત્રને વેગ મળશે.
સુરત માટે આ કરાર કેમ છે ગેમ-ચેન્જર?
સુરત માટે આ FTA ખાસ મહત્વ ધરાવે છે, કારણ કે દેશનું પહેલું પાર્સલ આ કરાર હેઠળ સુરતથી યુકે મોકલવામાં આવ્યું છે. અત્યાર સુધી ભારતમાંથી યુકે જતી જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી પર 4% આયાત ડ્યુટી લાગતી હતી, જે હવે શૂન્ય થઈ ગઈ છે. ડ્યુટી શૂન્ય થવાથી સુરતના ઉત્પાદકો હવે યુકેમાં સીધી નિકાસ કરી શકશે. અત્યાર સુધી જે વેપાર UAE કે હોંગકોંગ મારફતે થતો હતો, તે હવે ઘટશે, જેનાથી સમય અને ખર્ચમાં મોટો ઘટાડો થશે. એપ્રિલ 2025-26 દરમિયાન ભારતે યુકેમાં અંદાજે 922 કરોડના જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી ઉત્પાદનોની નિકાસ કરી હતી. હવે આ આંકડો વધવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
ગુજરાતના વેપારને સીધો લાભ
સુરત માટે આ કરાર ખૂબ જ મહત્વનો છે. સુરતથી યુકે માટેનું પ્રથમ પાર્સલ રવાના થવાની સાથે જ એક નવા યુગની શરૂઆત થઈ છે. અત્યાર સુધી ભારતમાંથી યુકેમાં નિકાસ થતા જેમ્સ અને જ્વેલરી ઉત્પાદનો પર 4% આયાત ડ્યુટી લાગતી હતી, જે હવે ઘટીને શૂન્ય થઈ ગઈ છે. આ ફેરફારથી સુરતના હીરા અને ઘરેણાંના ઉત્પાદકો હવે સીધી નિકાસ કરી શકશે. પહેલાં જે માલ UAE કે હોંગકોંગ મારફતે ટ્રાન્ઝિટ થઈને યુકે જતો હતો, હવે તે સીધો નિકાસ થશે. આનાથી પરિવહન ખર્ચ ઘટશે અને સમયની મોટી બચત થશે. વર્ષ 2025-26માં એપ્રિલ મહિના દરમિયાન જ ભારતે યુકેમાં આશરે 922 કરોડ રૂપિયાના જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી ઉત્પાદનોની નિકાસ કરી હતી. ડ્યુટી શૂન્ય થતા આ આંકડો આગામી સમયમાં નોંધપાત્ર રીતે વધવાની અપેક્ષા છે.
ભારતમાં કઈ વસ્તુઓ થશે સસ્તી?
આ કરાર હેઠળ યુકેથી આવતી આયાતી વસ્તુઓ પરનો સરેરાશ ટેરિફ 15% થી ઘટીને 3% થઈ જશે. 10 વર્ષમાં 85% વસ્તુઓ સંપૂર્ણપણે ટેરિફ-મુક્ત થઈ જશે:
સ્કોચ વ્હિસ્કી અને જિન:
ટેરિફ 150% થી ઘટીને શરૂઆતમાં 75% અને બાદમાં 40% સુધી આવશે. આથી 5000 રૂપિયાની સ્કોચ બોટલ અંદાજે 3500 રૂપિયામાં મળી શકે છે.
લક્ઝરી કારો
જગુઆર લેન્ડ રોવર અને રોલ્સ-રોયસ જેવી કારો પર ટેરિફ 100% થી ઘટીને 10% સુધી આવી શકે છે, જે કિંમતોમાં 20-30% નો ઘટાડો લાવી શકે છે.
ખાદ્ય પદાર્થો
સૅલ્મોન, લૅમ્બ, ચોકલેટ, બિસ્કિટ અને સોફ્ટ ડ્રિંક્સ સસ્તા થશે.
લાઇફસ્ટાઇલ
કોસ્મેટિક્સ, બ્રાન્ડેડ કપડાં, ફર્નિચર અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળશે.
ભારતીય સેક્ટર્સને મળતા મુખ્ય લાભો
ટેક્સટાઇલ સેક્ટર
યુકેમાં કપડાં અને હોમ ટેક્સટાઇલ્સ પરની 8-12% ટેક્સ નાબૂદ થવાથી સુરત, તિરુપ્પુર અને લુધિયાણાના ઉત્પાદનો બાંગ્લાદેશ-વિયેતનામ કરતા વધુ સસ્તા અને સ્પર્ધાત્મક બનશે. આગામી ત્રણ વર્ષમાં 40% સુધીના વિકાસની અપેક્ષા છે.
ચામડાનો સામાન અને જ્વેલરી
આ ક્ષેત્રમાં શૂન્ય ડ્યુટીને કારણે નાના વ્યવસાયો (MSMEs) માટે યુકે અને યુરોપના બજારમાં પહોંચવું સરળ બનશે.
એન્જિનિયરિંગ અને ઓટો પાર્ટ્સ
કારના સ્પેરપાર્ટ્સ અને મશીનરી પર ટેક્સ નાબૂદ થવાથી પુણે, ચેન્નઈ અને ગુડગાંવના ઉત્પાદન હબ મજબૂત થશે.
ફાર્માસ્યુટિકલ
ભારતીય જેનરિક દવાઓ માટે યુકેમાં નોંધણીની પ્રક્રિયા સરળ બનશે, જેથી NHS (યુકે હેલ્થ સર્વિસ) માં ભારતની દવાઓ ઝડપથી પહોંચશે.
કૃષિ ઉત્પાદનો
બાસમતી ચોખા, પ્રીમિયમ ચા, મસાલા અને ઝીંગા પર ડ્યુટી નાબૂદ થવાથી આસામ, કેરળ અને ગુજરાત જેવા રાજ્યોના ખેડૂતોને સીધો લાભ થશે.
કેમિકલ્સ અને ગ્રીન એનર્જી
કેમિકલ નિકાસ 2030 સુધીમાં બમણી કરવાનું લક્ષ્ય છે. આ સાથે ગ્રીન હાઇડ્રોજન અને EV ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં યુકેના રોકાણથી નવી ટેકનોલોજીનો વિકાસ થશે. આ કરાર માત્ર વેપાર જ નહીં, પરંતુ ભારત અને યુકે વચ્ચેના ઔદ્યોગિક સપ્લાય ચેઇનને વધુ મજબૂત બનાવશે, જેનાથી લાખો રોજગારીની તકો અને આર્થિક વિકાસના નવા માર્ગો ખુલશે.