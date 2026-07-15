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ભારત-યુકે વચ્ચે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટથી ગુજરાતને શું થશે ફાયદો? જાણો કઈ વસ્તુઓ થશે સસ્તી, કયા સેક્ટર્સને મળશે બુસ્ટર ડોઝ

India UK Free Trade Agreement: ભારત અને યુકે વચ્ચે થયેલા ઐતિહાસિક ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (FTA) નો અમલ સુરતથી શરૂ થઈ ગયો છે. આ કરાર માત્ર બે દેશો વચ્ચેનો વેપાર જ નહીં, પરંતુ બંને દેશોના ઉદ્યોગો અને ગ્રાહકો માટે નવી તકોના દ્વાર ખોલી રહ્યો છે. આ ડીલથી ગુજરાતના સુરત સહિતના નિકાસકારોને સીધો ફાયદો થશે, તો બીજી તરફ ભારતીય ગ્રાહકો માટે લક્ઝરી કાર અને સ્કોચ વ્હિસ્કી જેવી વસ્તુઓ વધુ સસ્તી બનશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 15, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:55 PM IST
ભારત-યુકે વચ્ચે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટથી ગુજરાતને શું થશે ફાયદો? જાણો કઈ વસ્તુઓ થશે સસ્તી, કયા સેક્ટર્સને મળશે બુસ્ટર ડોઝ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ભારત-યુકે વચ્ચે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટથી ગુજરાતને શું થશે ફાયદો? જાણો કઈ વસ્તુઓ થશે..
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