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હીરા નગરીના અબજોપતિ: 1000 કરોડથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા 17 ધનકુબેરો, જાણો કોણ છે સુરતનું સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ

Surat Richest Person: સુરત પણ ગુજરાતનું એક એવું શહેર છે જ્યાં મોટી સંખ્યામાં ધનવાનો રહે છે. વિવિધ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા ઉદ્યોગપતિઓ આ ધનવાનોના લિસ્ટમાં સામેલ છે. આજે અમે તમને સુરતના સૌથી ધનવાન લોકો વિશે માહિતી આપીશું. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 06, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:28 AM IST
હીરા નગરીના અબજોપતિ: 1000 કરોડથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા 17 ધનકુબેરો, જાણો કોણ છે સુરતનું સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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