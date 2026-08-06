/હીરા નગરીના અબજોપતિ: 1000 કરોડથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા 17 ધનકુબેરો, જાણો કોણ છે સુરતનું સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ

સુરત એટલે કે ડાયમંડ નગરી, વિશ્વભરમાં સુરત પોતાના હીરાના ચમક માટે જાણીતું છે. સુરતમાં હીરા સિવાય પણ અન્ય ઉદ્યોગોનો વિકાસ થયો છે. તેવામાં સુરત શહેરમાં પણ અનેક કરોડપતિઓ રહે છે. તાજેતરમાં CRISIL ઇન્ટેલિજન્સ સાથે મળીને '360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026' જાહેર કર્યું છે. જેમાં સુરતના ઘણા લોકોનો સમાવેશ થાય છે, જેની સંપત્તિ 1000 કરોડથી પણ વધુ છે. આ સિવાય ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સમાં પણ સુરતીઓએ બાજી મારી છે. આજે અમે તમને સુરતના કરોડપતિઓ વિશે માહિતી આપીશું.
કોણ છે સુરતના સૌથી ધનવાન લોકો
સુરતની વાત કરવામાં આવે તો શહેરમાં કુલ 17 લોકો એવા છે, જેની સંપત્તિ 1 હજાર કરોડથી વધુ છે. વિવિધ વ્યાવસાય સાથે સંકળાયેલા આ લોકોના નામ 360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026મા સામેલ થયા છે. સુરતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવે તો ઈશ્વરભાઈ અર્જુનભાઈ ધોળકિયા છે, ગોલ્ડી સોલાર સાથે જોડાયેલા ઈશ્વરભાઈની કુલ સંપત્તિ 5949 કરોડ રૂપિયા છે. આ સિવાય KPI ગ્રીન એનર્જીના ફારૂકભાઈ પટેલ સુરતના બીજા સૌથી ધનવાન વ્યક્તિ છે. તો અમી ઓર્ગેનિક્સના નરેશકુમાર પટેલ પણ સુરતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિમાં સામેલ છે.
17 લોકો પાસે 1 હજાર કરોડથી વધુની સંપત્તિ
સુરતમાં વિવિધ ઉદ્યોગો અને વેપાર સાથે જોડાયેલા અનેક લોકો રહે છે. સુરત સૌથી ઝડપથી વિકસતું શહેર છે. સુરતમાં હીરા સહિત અન્ય ઉદ્યોગો સાથે જોડાયેલા લોકોએ ખુબ નામ અને પૈસો મેળવ્યો છે. સુરતમાં 17 લોકો એવા છે જેની સંપત્તિ 1 હજાર કરોડથી વધુ છે. આજે અમે તમને સુરતમાં 1000 કરોડથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા લોકોનું લિસ્ટ જણાવીશું.
સુરતમાં 1000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ ધરાવતા લોકો
|ક્રમ
|નામ
|કંપની
|સંપત્તિ (₹ કરોડ)
|સંપત્તિ ($ મિલિયન)
|શહેર
|ઉદ્યોગ
|1
|ઈશ્વરભાઈ અર્જુનભાઈ ધોળકિયા
|ગોલ્ડી સોલાર (Goldi Solar)
|₹5,949 Cr
|$636 Mn
|સુરત
|એનર્જી ઈક્વિપમેન્ટ એન્ડ સર્વિસીસ
|2
|ફારૂકભાઈ ગુલામભાઈ પટેલ
|KPI ગ્રીન એનર્જી (KPI Green Energy)
|₹5,112 Cr
|$547 Mn
|સુરત
|પાવર પ્રોડ્યુસર્સ એન્ડ ટ્રેડર્સ
|3
|નરેશકુમાર રામજીભાઈ પટેલ
|અમી ઓર્ગેનિક્સ (Ami Organics)
|₹3,706 Cr
|$396 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|4
|પૂર્ણિમા અશ્વિન દેસાઈ
|એથર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (Aether Industries)
|₹3,568 Cr
|$382 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|5
|વઘાસિયા ચેતનકુમાર છગનલાલ
|અમી ઓર્ગેનિક્સ (Ami Organics)
|₹3,136 Cr
|$336 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|6
|અશ્વિન જયંતીલાલ દેસાઈ
|એથર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (Aether Industries)
|₹2,873 Cr
|$307 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|7
|રોહન અશ્વિન દેસાઈ
|એથર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (Aether Industries)
|₹2,328 Cr
|$249 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|8
|આનંદ સુરેશભાઈ દેસાઈ
|અનુપમ રસાયણ ઈન્ડિયા (Anupam Rasayan)
|₹2,242 Cr
|$240 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|9
|મિલન આર. ઠક્કર
|અનુપમ રસાયણ ઈન્ડિયા (Anupam Rasayan)
|₹2,010 Cr
|$215 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|10
|ઈશિતા સુરેન્દ્ર માંજરેકર
|એથર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (Aether Industries)
|₹1,537 Cr
|$164 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|11
|અશોકભાઈ માંજીભાઈ કોઠિયા
|રેઝોન સોલાર (Rayzon Solar)
|₹1,176 Cr
|$126 Mn
|સુરત
|એનર્જી ઈક્વિપમેન્ટ એન્ડ સર્વિસીસ
|12
|ચિરાગ નાકરાણી
|રેઝોન સોલાર (Rayzon Solar)
|₹1,176 Cr
|$126 Mn
|સુરત
|એનર્જી ઈક્વિપમેન્ટ એન્ડ સર્વિસીસ
|13
|દેવચંદભાઈ કાળુભાઈ નાકરાણી
|રેઝોન સોલાર (Rayzon Solar)
|₹1,176 Cr
|$126 Mn
|સુરત
|એનર્જી ઈક્વિપમેન્ટ એન્ડ સર્વિસીસ
|14
|હાર્દિક કોઠિયા
|રેઝોન સોલાર (Rayzon Solar)
|₹1,176 Cr
|$126 Mn
|સુરત
|એનર્જી ઈક્વિપમેન્ટ એન્ડ સર્વિસીસ
|15
|ઇન્દુબેન દેવચંદભાઈ નાકરાણી
|રેઝોન સોલાર (Rayzon Solar)
|₹1,176 Cr
|$126 Mn
|સુરત
|એનર્જી ઈક્વિપમેન્ટ એન્ડ સર્વિસીસ
|16
|રમીલાબેન અશોકભાઈ કોઠિયા
|રેઝોન સોલાર (Rayzon Solar)
|₹1,176 Cr
|$126 Mn
|સુરત
|એનર્જી ઈક્વિપમેન્ટ એન્ડ સર્વિસીસ
|17
|પાયલ રોહન દેસાઈ
|એથર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (Aether Industries)
|₹1,095 Cr
|$117 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સમાં સુરતના 13 લોકો સામેલ
CRISIL ઇન્ટેલિજન્સ સાથે મળીને '360 ONE વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026' તૈયાર કર્યું છે. આ લિસ્ટમાં દેશભરના ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સના લિસ્ટમાં એવા લોકોને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, જેની સંપત્તિ 425 કરોડ રૂપિયાથી વધુ અને 1000 કરોડ રૂપિયાથી ઓછી છે. સુરતમાં ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સની કેટેગરીમાં કુલ 13 લોકોનો સમાવેશ થાય છે.
સુરતના ઈમર્જિંગ વેલ્થ ક્રિએટર્સ
|ક્રમ
|નામ
|કંપની
|સંપત્તિ (₹ કરોડ)
|સંપત્તિ ($ મિલિયન)
|શહેર
|ઉદ્યોગ
|18
|શ્રદ્ધા આનંદ દેસાઈ
|અનુપમ રસાયણ ઈન્ડિયા (Anupam Rasayan)
|₹958 Cr
|$103 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|19
|જયંતીલાલ જારીવાલા
|કલરટેક્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (Colourtex Industries)
|₹886 Cr
|$95 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|20
|જિગ્નેશકુમાર રમેશચંદ્ર દેસાઈ
|NJ ઈન્વેસ્ટ ઈન્ડિયા (NJ Invest India)
|₹750 Cr
|$80 Mn
|સુરત
|ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ
|21
|નીરજ રવિન્દ્ર ચોકસી
|NJ ઈન્વેસ્ટ ઈન્ડિયા (NJ Invest India)
|₹750 Cr
|$80 Mn
|સુરત
|ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસીસ
|22
|ધ્વનિ ગિરીશકુમાર ચોવટિયા
|એક્યુટાસ કેમિકલ્સ (Acutaas Chemicals)
|₹701 Cr
|$75 Mn
|સુરત
|ફાર્માસ્યુટિકલ્સ
|23
|જયેશકુમાર વીરેન્દ્રભાઈ પટેલ
|અનુપમ રસાયણ ઈન્ડિયા (Anupam Rasayan)
|₹550 Cr
|$59 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|24
|અમન અશ્વિનભાઈ દેસાઈ
|એથર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (Aether Industries)
|₹548 Cr
|$59 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|25
|મોના આનંદભાઈ દેસાઈ
|અનુપમ રસાયણ ઈન્ડિયા (Anupam Rasayan)
|₹510 Cr
|$55 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|26
|ઠક્કર નીલેશકુમાર પરશુરામ
|ઈન્વેસ્ટર (Investor)
|₹508 Cr
|$54 Mn
|સુરત
|ઈન્વેસ્ટર
|27
|કનકકુમાર જારીવાલા
|કલરટેક્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (Colourtex Industries)
|₹437 Cr
|$47 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|28
|વિશદકુમાર જારીવાલા
|કલરટેક્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (Colourtex Industries)
|₹437 Cr
|$47 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|29
|પ્રવીણચંદ્ર કબૂતરવાળા
|કલરટેક્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (Colourtex Industries)
|₹435 Cr
|$47 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ
|30
|મહેશચંદ્ર કબૂતરવાળા
|કલરટેક્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (Colourtex Industries)
|₹426 Cr
|$46 Mn
|સુરત
|કેમિકલ્સ