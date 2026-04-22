કરોડપતિ પરિવાર, બે મહિના પહેલા લગ્ન, કેમ પુત્રવધૂએ અચાનક કર્યો આપઘાત, મોત પાછળ શું છે રહસ્ય?
Khyati Kejriwal Surat suicide case: હાર્મની યાર્ન્સ જેવા મોટા બિઝનેસ સામ્રાજ્યની વહુ ખ્યાતિ કેજરીવાલે જે રીતે લગ્નના માત્ર 60 દિવસમાં આપઘાત કર્યો છે, તેણે અનેક તર્ક-વિતર્ક જગાવ્યા છે. શું આ માત્ર એક ક્ષણિક આવેશમાં ભરેલું પગલું છે કે પછી તેની પાછળ સામાજિક કે પારિવારિક કોઈ મોટું દબાણ હતું?
- આલીશાન બંગલાના રૂમમાં કરુણ અંજામ!
- લગ્નના માત્ર 60 દિવસ અને જિંદગીનો અંત!
- અબજોપતિ ઉદ્યોગપતિની પુત્રવધૂનો રહસ્યમય આપઘાત!
સુરતનો પોશ વિસ્તાર સુભાષનગર અને અબજોનું ટર્નઓવર ધરાવતું હાર્મની યાર્ન્સનું સામ્રાજ્ય...બધું જ હતું, પણ કદાચ શાંતિ નહોતી! લગ્નના માત્ર 60 દિવસમાં જ ખ્યાતિ કેજરીવાલે આલીશાન બંગલાના ત્રીજા માળે કેમ ગળેફાંસો ખાધો? આત્મહત્યા પાછળનું સત્ય હજુ પાતાળમાં છે...શું આ માત્ર માનસિક તણાવ છે કે પછી વૈભવી બંગલાની ચાર દીવાલો પાછળ છુપાયેલું કોઈ ઊંડું રહસ્ય?
પુત્રવધૂના આપઘાતથી હડકંપ
સુરતના સુભાષનગરના બંગલા નંબર 65માં સન્નાટો છે. હાર્મની યાર્ન્સ જેવી પ્રતિષ્ઠિત કંપનીના માલિક કેજરીવાલ પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે...21 એપ્રિલના રોજ આ જ બંગલામાં પ્લાસ્ટિકના દાણાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા પરિવારની દીકરી અને કેજરીવાલ પરિવારની વહુ ખ્યાતિએ ગળેફાંસો ખાઈ લીધો હતો.
નથી મળી કોઈ સ્યુસાઇડ નોટ
ઘટનાની જાણ થતા જ ઓફિસ સ્ટાફ અને પરિવાર ખ્યાતિને સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ દોડ્યા, પણ નસીબને કંઈક અલગ જ મંજૂર હતું...તબીબોએ ખ્યાતિ કેજરીવાલને મૃત જાહેર કરી...ઉમરા પોલીસનો કાફલો સ્થળ પર પહોંચ્યો, પણ પોલીસના હાથમાં ન તો કોઈ સુસાઈડ નોટ આવી, ન તો કોઈ મોટું કારણ.. હવે પોલીસ તપાસમાં સમગ્ર હકીકત સામે આવશે.
જમ્યા બાદ આરામ કરવા ગઈ હતી પુત્રવધૂ
પરિવારના જણાવ્યા મુજબ, જમ્યા બાદ ખ્યાતિ આરામ કરવા રૂમમાં ગઈ હતી...સાંજ પડી છતાં રૂમ ન ખુલ્યો...પતિને ફોન કરાયો...અને જ્યારે બીજી ચાવીથી રૂમ ખોલવામાં આવ્યો ત્યારે સામે જે દ્રશ્ય હતું તેણે પરિવારના પગ નીચેથી જમીન સરકાવી દીધી...દુપટ્ટાના ફાંસે ખ્યાતિની જિંદગી ઝૂલી રહી હતી.
સુરત: લગ્નના માત્ર 2 મહિનામાં જ ઉદ્યોગપતિની પુત્રવધૂએ જીવન ટૂંકાવ્યું; ઉદ્યોગપતિના પરિવારમાં શોકનું મોજું
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) April 22, 2026
જે હાર્મની યાર્ન્સની સ્થાપના 1992માં થઈ, જેનું કાપડ યુરોપ અને એશિયાના દેશોમાં નિકાસ થાય છે, તે આલીશાન સામ્રાજ્યની વહુને કઈ વાતનું દુઃખ હતું? પિયર પક્ષ પણ સધ્ધર અને સાસરી પક્ષ પણ નામચીન, છતાં આત્મહત્યા પાછળનું સચોટ કારણ હજુ પણ પાતાળમાં છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે બે મહિના પહેલા જે હાથે મહેંદી લગાવી હતી, તે હાથે જ મોતને કેમ ગળે લગાવ્યું? પોલીસ હવે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને પરિવારની પૂછપરછ પર નજર ટીકાવીને બેઠી છે...સુરતની આ ઘટનાએ હાઈ-પ્રોફાઈલ પરિવારોમાં ચાલતા આંતરિક તણાવ સામે પણ અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે.
