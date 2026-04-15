“તમારો ગજબનો પ્રેમ મને નો ગમ્યો” કહી કુમાર કાનાણીએ મતદારો પર લીધી મજાકીય ફિરકી!
Surat Election 2026: વરાછામાં કુમાર કાનાણીનો અનોખો અંદાજ, મતદારોને ચપટી સાથે સંદેશ આપ્યો છે. તેમણે સભામાં કહ્યું હતું કે “તમારો ગજબનો પ્રેમ મને નો ગમ્યો” કહી મતદારો પર લીધી મજાકીય ફિરકી. જનસભામાં મતદારોને એકસરખો પ્રેમ રાખવાની સલાહ આપી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોર્પોરેશનમાં બીજાને અને વિધાનસભામાં મને પ્રેમ કેમ? એવો સવાલ મતદારોને પુછ્યો હતો.
Trending Photos
Surat Election 2026: સુરતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે. હવે નેતાઓ પ્રચાર પ્રસારમાં એવા નિવેદનો કરે છે જેના કારણે સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચાનો વિષય બને છે. બીજી બાજુ સુરત જિલ્લાની વરાછા બેઠક હંમેશા રાજકીય ગરમાવો ધરાવતી બેઠક રહી છે. ત્યારે ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અને પૂર્વ મંત્રી કુમાર કાનાણીએ ફરી એકવાર પોતાની આગવી શૈલીમાં મતદારો સાથે સંવાદ સાધીને લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. એક જનસભા દરમિયાન કુમાર કાનાણીએ હળવા અંદાજમાં મતદારોને ધારદાર સંદેશ આપ્યો હતો.
વિપક્ષ પર આકરા પ્રહાર
કુમાર કાનાણીએ વિકાસના કામોમાં આવતા અવરોધો અંગે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ અને ‘આપ’ (AAP) ને તમે અગાઉ તક આપી છે, પણ સવાલ એ છે કે તેનાથી વરાછાને શું મળ્યું?" વિપક્ષને જીતાડવાથી સત્તામાં કોઈ ભાગીદારી મળતી નથી. જો વિપક્ષી ઉમેદવાર જીતે છે, તો વિસ્તારના વિકાસના કામોમાં અવરોધ ઊભો થાય છે તેવો તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો. છેલ્લા 10 વર્ષના પરિણામોનો ઉલ્લેખ કરી તેમણે મતદારોને ભૂતકાળ યાદ અપાવ્યો હતો.
“તમારો ગજબનો પ્રેમ મને નો ગમ્યો”
વરાછા બેઠક પરથી જનસભાને સંબોધતા કુમાર કાનાણીએ મતદારો પર મજાકીય ફિરકી લેતા કહ્યું હતું કે, “તમારો ગજબનો પ્રેમ મને નો ગમ્યો.” તેમણે મતદારોને એકસરખો પ્રેમ રાખવાની સલાહ આપતા સવાલ કર્યો હતો કે, કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં બીજાને અને વિધાનસભામાં મને પ્રેમ કેમ? આ પ્રકારનો બેવડો અભિગમ લોકશાહીમાં પરિણામો પર કેવી અસર કરે છે તે અંગે તેમણે ટકોર કરી હતી.
"સત્તા તો ભાજપની જ આવવાની છે"
તેમણે મતદારોને અપીલ કરી હતી કે તેઓ પોતાના આત્માનો અવાજ સાંભળીને અને ખૂબ જ વિચારપૂર્વક મતદાન કરે. કાનાણીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે રાજ્યમાં સત્તા તો ભાજપની જ આવવાની છે. કાનાણીનો "ચપટી વગાડતો" અંદાજ અને હળવી મજાક સાથેનો ગંભીર રાજકીય સંદેશ હાલ ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે