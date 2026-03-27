માનવતા મરી પરવારી? વ્હીલચેર માટે આધારકાર્ડનો આગ્રહ રાખતા દિવ્યાંગ પિતા ઈજાગ્રસ્ત બાળકને તેડીને દોડ્યા!

ગુજરાતી ન્યૂઝSurat

Surat News: દક્ષિણ ગુજરાતની સૌથી મોટી ગણાતી સિવિલ હોસ્પિટલ ફરી એકવાર વિવાદોના ઘેરામાં આવી. સિવિલ હોસ્પિટલમાં આધારકાર્ડ આપશો તો જ દર્દીને વીલ ચેર મળશે..? દિવ્યાંગ વ્યક્તિ ફેક્ચર બાળકને ઊંચકીને એક્સ-રે વિભાગમાં પહોંચ્યો. બાળકના પરિવારે સિવિલ હોસ્પિટલ તંત્ર પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા. ​બાળકને પગમાં ફેક્ચર હોવાથી પરિવાર તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે સિવિલના ઓર્થોપેડિક વિભાગમાં લાવ્યો હતો. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:19 PM IST

પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતની સૌથી મોટી ગણાતી અને હજારો ગરીબ દર્દીઓનો આશરો એવી સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ફરી એકવાર વિવાદોના ઘેરામાં આવી છે. હોસ્પિટલ તંત્રની 'પથ્થર દિલ' નીતિને કારણે એક દિવ્યાંગ સંબંધીએ ફ્રેક્ચર થયેલા બાળકને તેડીને એક્સ-રે વિભાગ સુધી જવું પડ્યું હતું, કારણ કે તેમની પાસે જમા કરાવવા માટે આધારકાર્ડ નહોતું.

એક પરિવાર પોતાના બાળકને પગમાં ગંભીર ફ્રેક્ચર હોવાથી તાત્કાલિક સારવાર માટે સિવિલના ઓર્થોપેડિક વિભાગમાં લાવ્યો હતો. તપાસ બાદ તબીબે બાળકનો એક્સ-રે કરાવવા સૂચન કર્યું હતું. બાળક અસહ્ય પીડામાં હોવાથી પરિવારજનોએ હોસ્પિટલ સ્ટાફ પાસે વ્હીલચેરની માંગણી કરી હતી.જ્યારે પરિવારે વ્હીલચેર માંગી, ત્યારે ત્યાં હાજર કર્મચારીએ મદદ કરવાને બદલે અક્કડ વલણ અપનાવતા કહ્યું કે, "પહેલા આધારકાર્ડ જમા કરાવો, તો જ વ્હીલચેર મળશે." કમનસીબે તે સમયે પરિવાર પાસે આધારકાર્ડ ઉપલબ્ધ નહોતું. આજીજી કરવા છતાં સ્ટાફનું હૃદય પીગળ્યું નહોતું.

અંતે લાચાર બનેલા દિવ્યાંગ બાળકના સંબધી, પોતે શારીરિક રીતે અક્ષમ હોવા છતાં, પોતાના વજનદાર અને ઈજાગ્રસ્ત બાળકને તેડીને ધોમધખતા તાપમાં એક્સ-રે વિભાગ તરફ ચાલવા મજબૂર બન્યા હતા. આ દ્રશ્ય જોઈને હોસ્પિટલમાં હાજર અન્ય લોકોની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી, પરંતુ સિવિલ તંત્રના નિયમોના કાગળિયાં માનવતા પર હાવી રહ્યા હતા.

આ ઘટનાએ સિવિલ હોસ્પિટલના 'સેવા'ના મોટા-મોટા દાવાઓની પોલ ખોલી નાખી છે. જો સામાન્ય જનતાને ઈમરજન્સીમાં પણ આવી મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડતી હોય, તો સરકારી તંત્રની કાર્યપ્રણાલી સામે મોટા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નો ઊભા થાય છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

