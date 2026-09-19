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તહેવારોની સિઝનમાં લીંબુના ભાવમાં ભડકો: 20 કિલોનો ભાવ સાંભળીને ગૃહિણીઓને લાગશે 440 વોટનો ઝટકો!

Surat APMC News: તહેવારોની સિઝનમાં સુરત APMC સહિતના બજારોમાં લીંબુની આવક ઘટતા તેના ભાવમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. પાકને થયેલા નુકસાનના કારણે હોલસેલમાં 20 કિલો લીંબુનો ભાવ રૂ. 4000 સુધી પહોંચ્યો છે, જ્યારે છૂટક બજારમાં ભાવ રૂ. 240 પ્રતિ કિલોને પાર થઈ જતાં ગૃહિણીઓનું રસોડાનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 19, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:00 PM IST
તહેવારોની સિઝનમાં લીંબુના ભાવમાં ભડકો: 20 કિલોનો ભાવ સાંભળીને ગૃહિણીઓને લાગશે 440 વોટનો ઝટકો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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