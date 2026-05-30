/લગ્નના 3 મહિનામાં જ સંસાર નરક બની ગયો! લૂંટેરી દુલ્હનના ત્રાસથી કંટાળી વેપારીએ કરી ઈચ્છામૃત્યુની માંગ

Husband Demands Euthanasia Due To Wife Harassment : સુરતમાં કાપડના એક વેપારીએ જિલ્લા કલેકટરને અરજી કરી ઈચ્છા મૃત્યુની માંગણી કરી. પત્નીના ત્રાસના કારણે ઈચ્છામૃત્યુની માંગણી કરવા યુવા વેપારી મજબૂર બન્યા. તેમની પત્ની મહિલાઓના કાયદાનો દુરુપયોગ કરીને પતિને હેરાન કરતો હોવાના આક્ષેપ કર્યો. ખોટી રીતે પતિને ત્રાસ આપતી હોવાને લઈ ઈચ્છામૃત્યુની માગણી કરવા પતિ મજબૂર બન્યો પત્ની અને પતિ બંનેના ત્રીજી વખત લગ્ન થયા છે
Surat News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : સામાન્ય રીતે આપણે લૂંટેરી દુલ્હન વિશે સાંભળ્યું છે, જે લગ્ન કરીને દાગીના અને રોકડા લઈને ગણતરીના દિવસોમાં ભાગી જાય છે. પણ શું તમે ક્યારેય ડિજિટલ લૂંટેરી દુલ્હન વિશે સાંભળ્યું છે. એક એવી મહિલા જે કાયદાની છટકબારીઓનો હથિયાર તરીકે ઉપયોગ કરે છે. પતિઓ પર ઘરેલું હિંસા અને ભરણપોષણના ખોટા કેસ ઠોકીને લાખો રૂપિયા પડાવે છે. આવો જ એક સળગતો કિસ્સો ડાયમંડ સિટી અને ટેક્સટાઈલ હબ સુરતમાંથી સામે આવ્યો છે. જ્યાં કાપડ માર્કેટમાં જોબવર્ક કરતા એક પત્ની પીડિત પતિએ અસહ્ય માનસિક અને શારીરિક ત્રાસથી કંટાળીને સુરત કલેક્ટર સમક્ષ ઈચ્છામૃત્યુની લેખિત માંગ કરી છે. મામલો એટલો ગંભીર બન્યો છે.
લગ્નના માત્ર ૩ જ મહિનામાં આ સંસાર નરક બની ગયો
સુરતના કાપડ માર્કેટમાં કામ કરતા આ પીડિત પતિના જણાવ્યા અનુસાર, આ તેમના ત્રીજા લગ્ન હતા. અગાઉના લગ્નથી તેમને એક ૧૨ વર્ષનો માસૂમ દીકરો છે. આ દીકરાને માતાની મમતા અને સારો ઉછેર મળે તેવા પવિત્ર આશયથી તેમણે વર્ષ ૨૦૨૪માં આ મહિલા સાથે લગ્ન કર્યા હતા. જે મહિલાના પણ અગાઉ બે લગ્ન થઈ ચૂક્યા હતા. પરંતુ લગ્નના માત્ર ૩ જ મહિનામાં આ સંસાર નરક બની ગયો!
પીડિત પતિનો આરોપ છે કે તેની પત્ની નાની-નાની બાબતોમાં વહેમ રાખી રાત્રે ૨ અને ૪ વાગ્યે ઝઘડા કરી મારપીટ કરતી હતી. એટલું જ નહીં, ત્રાસની પરાકાષ્ઠા ત્યારે આવી જ્યારે પત્નીએ રાત્રિના સમયે આ ૧૨ વર્ષના માસૂમ દીકરાનું ગળું અને મોઢું દબાવીને તેને જાનથી મારી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો!
ઘરની મેટર ઘરમાં રાખો, નહિ તો સંસાર બગડી જશે
પીડિત પતિના જણાવ્યા અનુસાર, દીકરાની હત્યાના પ્રયાસ બાદ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. પરંતુ પોલીસે "ઘરની મેટર ઘરમાં રાખો, સંસાર બગડી જશે" તેમ કહીને તેમને પાછા મોકલી દીધા! બાળ સુરક્ષા વિભાગ અને પોલીસ અધિકારીઓ સમક્ષ દીકરાના કાઉન્સિલિંગની માંગ કરવા છતાં, આજે દિવસો વીતી ગયા હોવા છતાં હત્યાના પ્રયાસ (કલમ ૩૦૭) હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો નથી. ઉત્તરાયણના દિવસે આપેલી અરજી પર ૫ મહિનાથી કોઈ એક્શન લેવાયા નથી.
મહિલાએ અગાઉ પણ આ જ રીતે રૂપિયા પડાવ્યા - પતિ
પીડિત પતિનો દાવો છે કે આ કોઈ સામાન્ય મહિલા નથી. તેમની પાસે આ મહિલાનું સ્ટિંગ ઓપરેશન અને સરકારી વકીલનો એક વીડિયો પણ છે. જેમાં સ્પષ્ટ થાય છે કે આ મહિલાએ તેના અગાઉના બે પતિઓ પાસેથી પણ આ જ રીતે કેસ ઠોકીને ૪.૫ લાખ રૂપિયા પડાવ્યા હતા!બંને સખી વન સ્ટોપ સેન્ટરમાં રાજીખુશીથી અલગ થયા હોવાના કાયદાકીય લખાણ હોવા છતાં, મહિલાએ અંધારામાં રાખીને મહેસાણા જઈને પતિ વિરૂદ્ધ ઘરેલું હિંસા અને ભરણપોષણની ખોટી ફરિયાદ દાખલ કરાવી દીધી છે અને હવે લાખો રૂપિયાની માંગણી થઈ રહી છે.
થાકી-હારીને ન્યાયની આખરી ભીખ માંગતા પીડિત પતિએ હવે સુરત કલેક્ટર, મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી સમક્ષ ગુહાર લગાવી છે. જો આગામી ૩ તારીખ સુધીમાં પત્ની વિરૂદ્ધ કલમ ૩૦૭ (હત્યાનો પ્રયાસ) અને લૂંટેરી દુલ્હન અંગે ગુનો દાખલ નહીં થાય, તો તેઓ ઈચ્છામૃત્યુ અથવા કોઈ મોટું આત્મઘાતી પગલું ભરવા મજબૂર થશે. પીડિતે પોતાના આ સંભવિત પગલા માટે પત્ની, સાળો, સાસુ અને સાળાના શેઠ સહિત ૪ લોકોને જવાબદાર ગણાવ્યા છે.
આ ઘટનાએ કાયદાના દુરુપયોગ અને પુરુષો પર થતા માનસિક ત્રાસનો એક ભયાનક ચહેરો સામે લાવ્યો છે. જ્યારે કાયદો મહિલાઓની સુરક્ષા માટે બન્યો હોય, ત્યારે તેનો આવો વેપાર કરનારાઓ સામે પોલીસ ક્યારે જાગશે? શું માસૂમ દીકરાને ન્યાય મળશે?