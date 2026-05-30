  লগ্নના 3 মহিনামাં জ সংসার নরক বনি গয়ো! লূংটেরী দুল্হনকে ত্রাসথী কংটাળী বেপারীএ করী ইচ্ছামৃত্যুনী মাং

લગ્નના 3 મહિનામાં જ સંસાર નરક બની ગયો! લૂંટેરી દુલ્હનના ત્રાસથી કંટાળી વેપારીએ કરી ઈચ્છામૃત્યુની માંગ

Husband Demands Euthanasia Due To Wife Harassment : સુરતમાં કાપડના એક વેપારીએ જિલ્લા કલેકટરને અરજી કરી ઈચ્છા મૃત્યુની માંગણી કરી. પત્નીના ત્રાસના કારણે ઈચ્છામૃત્યુની માંગણી કરવા યુવા વેપારી મજબૂર બન્યા. તેમની પત્ની મહિલાઓના કાયદાનો દુરુપયોગ કરીને પતિને હેરાન કરતો હોવાના આક્ષેપ કર્યો. ખોટી રીતે પતિને ત્રાસ આપતી હોવાને લઈ ઈચ્છામૃત્યુની માગણી કરવા પતિ મજબૂર બન્યો પત્ની અને પતિ બંનેના ત્રીજી વખત લગ્ન થયા છે
 

Written ByDipti Savant
Published: May 30, 2026, 09:29 AM IST|Updated: May 30, 2026, 09:29 AM IST
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

