સોશિયલ મીડિયા પર 'જીયા નાયકા' બનીને ખેલાયો લવ જેહાદનો ખેલ: વલસાડ પોલીસે નરાધમ અરબાઝની કરી ધરપકડ

Valsad love jihad case: વલસાડ શહેરમાં લવ જેહાદનો કિસ્સો સામે આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. એક વિધર્મી યુવકે પોતાની ઓળખ છુપાવી સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી હિન્દુ યુવતીને પોતાના પ્રેમજાળમાં ફસાવી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. જે અંગે પોલીસને જાણ થતાં આરોપીએ યુવતીને બંધક બનાવી હોવાનો આક્ષેપ છે.
ઉમેશ પટેલ/વલસાડ: વલસાડમાં લવ જેહાદનો એક કિસ્સો બહાર આવતા જ ચકચાર મચી ગઈ છે. મુસ્લિમ યુવકે આરબાઝ એ પોતાની ઓળખ છુપાવી સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી એક હિન્દુ યુવતી સાથે મિત્રતા કરી અને ત્યારબાદ તેને પ્રેમ જાળમાં ફસાવી તેની સાથે અનેક વખત દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. યુવકની સાચી હકીકત અંગે યુવતીને જાણ થતાં જ તેને બંધક પણ બનાવવામાં આવી હતી. જો કે ત્યારબાદ આ યુવતીએ પોતાના ઘરે પહોંચી આ મામલે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી હતી.
યુવક વિરોધ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા કે વલસાડના અતુલનો અરબાઝ ઉર્ફે અબુ નામના એક વિધર્મી યુવકે સોશિયલ મીડિયા પર જીયા નાયકા નામનું એક ફેક આઈડી બનાવી અને પીડિતા સાથે મિત્રતા કરી તેને પ્રેમ જાળમાં ફસાવી હતી અને ત્યાર બાદ પોતાનું સાચું નામ અંકિત ધોડિયા પટેલ હોવાનું જણાવી અને યુવતી ને લગ્ન ની લાલચ આપી અનેક વખત દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. જોકે ત્યારબાદ ભાંડો ફૂટતા જ અરબાઝે યુવતીન પાસે થી મોબાઈલ લઈ પોતાના ઘરમાં બંધક બનાવી હતી ..જોકે એનકેન પ્રકારે યુવતી છૂટી અને પોતાના ઘરે પહોંચી પરિવારજનોને પણ સમગ્ર હકીકત જણાવી હતી.
મામલો પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. .થોડા સમય અગાઉ યુવતી અને તેના પરિવારજનોએ પોલીસને આ અંગે જાણ કરી હતી .પરંતુ પોલીસે કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરતા આખરે યુવતીએ વલસાડ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી અને આ મામલે કેસ દાખલ કરવા ની માંગ કરી હતી. જો કે શરૂઆતમાં પોલીસ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરતા આખરે હિન્દુ સંગઠનોના કાર્યકર્તાઓને જાણ થતા જ મોટી સંખ્યામાં હિન્દુ સંગઠનના કાર્યકર્તાઓ વલસાડ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. અને આરોપી મુસ્લિમ યુવક અને તેના પરિવારજનો વિરૂધ ફરિયાદ દાખલમાં કરવાની માંગ કરી હતી.
જો કે પોલીસે કોઈ દાદ નહીં આપતા આખરે રોસે ભરાયેલા હિંદુ સંગઠનના કાર્યકર્તાઓ યુવતીના સમર્થનમાં પોલીસ સ્ટેશનની સામે ધરણા પર બેસી ગયા હતા. આથી માહોલ ગરમાયો હતો અને દબાવ બાદ આખરે પોલીસે વીધર્મી યુવક અરબાજ ઉર્ફે અબુની ધરપકડ કરી તેના મેડીકલ કરાવવા સાથે તેના વિરૂધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.. તો હિન્દુ સંગઠનના કાર્યકર્તાઓ પણ અરબાઝ વિરુદ્ધ ગંભીર આક્ષેપ કર્યો હતા કે અરબાઝે અગાઉ પણ અને યુવતીઓને ફસાવી હોવાના આક્ષેપો કરી પોલીસને આ અંગે તપાસ કરવા રજૂઆત કરી હતી. આથી પોલીસે પણ હવે લોકોને અપીલ કરી છે કે કોઈ યુવતી જો આ અરબાઝના દગાબાજી નો ભોગ બની હોય તો તાત્કાલિક પોલીસ સ્ટેશન જાણ કરવા અપીલ પણ કરી હતી.
મહત્વપૂર્ણ છે કે વલસાડ જિલ્લામાં લવ જેહાદનો આ પ્રથમ કિસ્સો નથી આ અગાઉ પણ અનેક વખત વિધર્મે યુવકોએ પોતાની સાચી ઓળખ છુપાવી હિન્દુ નામ ધારણ કરી હિન્દુ યુવતીઓને પ્રેમ જાળમાં ફસાવી તેમની સાથે દુષ્કર્મ આચરવાના કે લગ્ન કરી લેવાના બનાવો સામે આવી ચૂક્યા છે ત્યારે વધુ એક કિસ્સો બહાર આવતા જ હવે લોકોમાં રોષ છે. અને આ દરમિયાન યુવક વિરૂધ કડક અને દાખલા રૂપ કાર્યવાહી થાય તેવી લોકો માંગ કરી રહ્યા છે.