હોમSurat

વાપીમાં જોવા મળ્યો ‘માહી’ મેજિક: યુવકે મહેનત કરી કંડાર્યું ધોનીનું 25 ફૂટ ઊંચું કલાત્મક પોર્ટ્રેટ

Vapi News: સંઘપ્રદેશ દમણમાં વાપીના એક યુવાન ચાહકે મહેન્દ્રસિંહ ધોની માટે અનોખી કલાકૃતિ બનાવી છે. 'ક્રિએટિવ કરણ' તરીકે ઓળખાતા આ યુવાને માહી પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કરવા બનાવ્યું 25 ફૂટનું વિશાળ પોર્ટ્રેટ બનાવ્યું છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 30, 2026, 11:51 AM IST
  • ધોનીનો જબરો ફેન
  • 7 નંબરની જર્સીનો અનોખો ક્રેઝ
  • વાપીના યુવકે માહી પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કરવા બનાવ્યું વિશાળ પોર્ટ્રેટ
  • વાપીના આ કલાકારે ‘કેપ્ટન કૂલ’ને આપી અનોખી સલામી
     

નિલેશ જોશી/વાપી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન મહેન્દ્રસિંહ ધોનીના એક ચાહકે અનોખી રીતે તેના પ્રત્યે પ્રેમ અને સન્માન વ્યક્ત કર્યો છે. વાપીના એક યુવકે મહેન્દ્રસિંહ ધોની પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કરવા 25 ફૂટથી મોટું ધોનીનું વિશાળ પોર્ટ્રેટ બનાવ્યું છે. દિવસોની મહેનત બાદ તેને અનોખું કલાત્મક પોર્ટ્રેટનો પ્રદર્શન કર્યું હતું. ત્યારે કોણ છે આ ચાહક?? અને કેવી રીતે તેણે મહેન્દ્રસિંહ ધોનીને પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો છે?

વાપીનો કરણ નામનો એક યુવક ભારતના પૂર્વ કેપ્ટન મહેન્દ્રસિંહ ધોની નો મોટો ચાહક છે. આથી તેના આદર્શ ક્રિકેટર ધોની પ્રત્યે પ્રેમ વ્યક્ત કરવા અનોખી રીતે પ્રયાસ કર્યો હતો.. અને પરિણામે સતત સાત દિવસ સુધી મહેનત કરી અને A 4 સાઈઝના 500 થી વધારે કાગળો નો ઉપયોગ કરી અને તેના પર પેન્સિલ વડે ધોનીની તસવીરને આ કાગળો પર કંડારી 25 ફૂટ મોટુ ધોની નું વિશાળ પોર્ટ્રેટ બનાવ્યું છે.

કરણ ક્રિકેટર ધોનીનો મોટો ચાહક છે. અવારનવાર ધોની પ્રત્યેની દીવાનગી વ્યક્ત કરે છે. જોકે છેલ્લા કેટલાક સમયથી ધોની ક્રિકેટ મેદાન પર રમતા જોવા નથી મળી રહ્યો. તેમ છતાં હજુ પણ તેના ચાહકોમાં કોઈ કમી નથી .ત્યારે વાપીના આ ચાહકે ધોની પ્રત્યે માન સન્માન વ્યક્ત કરવા નો આ પ્રયાસ કર્યો છે જેને લોકો પણ સરાહી રહ્યા છે. ધોનીના ચાહકે બનાવેલું આ પોર્ટ્રેટ લોકોને આકર્ષી રહ્યું છે. આ વિશાળ પોટ્રેટ 25 ફૂટ જેટલા વિશાળ એરિયામાં જીવંત લાગી રહ્યું છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

gujaratGujarati NewsvapiMahi magicvapi newsYoung man25 foot tall artistic portraitMS Dhoni

