વાપી સક્રિટ હાઉસ પાસે મોટી દુર્ઘટના; બ્રિજના કામ દરમિયાન એકાએક ભૂસ્ખલન થતાં બે શ્રમિકો દટાયા
Surat Vapi Bridge Construction Accident: ઔદ્યોગિક નગરી વાપીમાં સર્કિટ હાઉસ પાસે એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. બ્રિજની ચાલી રહેલી કામગીરી દરમિયાન આ ઘટના હડકંપ મચી ગયો છે. જાણવા મળી રહ્યું છે કે બ્રિજના પિલર માટે ખોદવામાં આવેલા ઊંડા ખાડામાં ભૂસ્ખલન થતાં ત્યાં કામ કરી રહેલા બે શ્રમિકો માટીના ઢગલા નીચે દટાઈ ગયા હતા. આ ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. ત્યારબાદ રેસ્ક્યૂ કામગીરી કરીને દટાયેલા શ્રમિકોને તાત્કાલિક બહાર કઢાયા હતા. બન્ને શ્રમિકો હાલ વલસાડ સિવિલમાં સારવાર હેઠળ છે.
શું છે ઘટનાની વિગત?
આ ઘટના વિશે મળતી માહિતી મુજબ, વાપી સર્કિટ હાઉસ પાસે નવા બની રહેલા બ્રિજનું કામ લાંબા સમયથી પડતર છે. જ્યારે શ્રમિકો પિલરના પાયામાં કામ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક ઉપરથી માટી એકાએક ધસી પડતા મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. જોતજોતામાં જ બે શ્રમિકો ઊંડા ખાડામાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા.
આ ઘટના બાદ તાત્કાલિક બીજા કામદારો અને સ્થાનિકોએ રેસ્ક્યૂ કામગીરી કરીને ભારે જહેમત બાદ બંનેને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનામાં ભોગ બનેલા બંને શ્રમિકોને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હોવાથી પ્રાથમિક સારવાર બાદ તાત્કાલિક વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. હાલ બંને શ્રમિકો તબીબોની દેખરેખ હેઠળ સારવાર લઈ રહ્યા છે.
સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ
આ દુર્ઘટનાને પગલે સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોનો આક્ષેપ છે કે બ્રિજનું કામ અત્યંત ધીમી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે, જેના કારણે રોજિંદી અવરજવરમાં મુશ્કેલી પડે છે. સુરક્ષાના પૂરતા સાધનો કે સાવચેતી રાખ્યા વિના જ આટલું જોખમી કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કામગીરીની રીત પણ નબળી હોવાને કારણે જ આ ભૂસ્ખલનની ઘટના બની હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે.
એક સ્થાનિકે જણાવ્યું હતું કે તંત્રની આળસ અને બેદરકારીને કારણે આજે બે જીવ જોખમમાં મુકાયા છે. જો સમયસર કામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું હોત અને સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન થયું હોત, તો આ સ્થિતિ સર્જાત નહીં. ઘટના સ્થળે લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા અને કોન્ટ્રાક્ટર તેમજ જવાબદાર અધિકારીઓ વિરુદ્ધ ઉગ્ર નારેબાજી કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
