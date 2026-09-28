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સુરતના કાપડ બજારમાં ફરી ભીષણ આગ: સારોલીની સંગીની હબ-2 માર્કેટમાં મચી અફરાતફરી

સુરતમાં ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં આગની ઘટના સામે આવી છે. અચાનક ભીષણ આગ લાગવાને કારણે લોકોમાં ગભરાટનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આગને કાબુમાં લેવા ફાયર વિભાગની 10થી વધુ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 28, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 05:27 PM IST
સુરતના કાપડ બજારમાં ફરી ભીષણ આગ: સારોલીની સંગીની હબ-2 માર્કેટમાં મચી અફરાતફરી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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