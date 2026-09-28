/સુરતના કાપડ બજારમાં ફરી ભીષણ આગ: સારોલીની સંગીની હબ-2 માર્કેટમાં મચી અફરાતફરી

સુરતમાં ફરી આગની ઘટના બની છે.સુરત શહેરમાં સંગીની હબ-2 ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં પ્રથમ માળે અચાનક ભીષણ આગ લાગી છે. અચાનક આગ લાગતા સમગ્ર સંકુલમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. માર્કેટ ચાલુ હોવાને કારણે વેપારીઓ, ગ્રાહકો અને કામદારોમાં ફફળાટ ફેલાયો છે. આગની ઘટનાની જાણ થતાં જ ફાયર વિભાગની 10થી વધુ ગાડીઓ પહોંચી ગઈ છે. હાલ પાણીનો મારો ચલાવી આગ કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
મળતી માહિતી પ્રમાણે સંગીની હબ-2 ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં રોજિંદાની જેમ ધમધમાટ જોવા મળી રહ્યો હતો. ત્યારે અચાનક પ્રથમ માળે આવેલી દુકાનમાંથી ધુમાડો જોવા મળ્યો હતો. આ નાની આગે મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. ચારે તરફ ધુમાડાના કાળા ગોટા જોવા મળી રહ્યાં હતા. અચાનક આગ લાગ્યા બાદ લોકોમાં નાસભાગ જોવા મળી હતી. દુકાનોમાંથી લોકો બહાર દોડી આવ્યા હતા.
ZEE 24 KALAK LIVE#gujarat #news #live https://t.co/zzJVTpFzsH
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 28, 2026
ફાયરની ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે
આગના સમાચાર મળતા જ સુરત ફાયર વિભાગની 15થી વધુ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયરના જવાનોએ માર્કેટ ખાલી કરાવી બચાવની કામગીરી શરૂ કરી હતી. સતત ચારે તરફથી પાણીનો મારો ચલાવવામાં આવ્યો હતો.
તહેવારોને કારણે દુકાનમાં કરોડો રૂપિયાનો સ્ટોક
નોંધનીય છે કે હવે નવરાત્રિ અને દિવાળીના તહેવારો નજીક આવી રહ્યાં છે. તેવામાં કાપડ માર્કેટમાં વેપારીઓએ કરોડો રૂપિયાનો માલ ભરેલો છે. અચાનક આગ લાગવાને કારણે વેપારીઓ પણ ચિંતામાં મુકાયા છે. ઘટનાસ્થળે ફાયરના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને પોલીસનો સ્ટાફ હાજર છે. આ દુર્ઘટનામાં રાહતની વાત છે કે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. જોકે કાપડના વેપારીઓને નુકસાન થયું છે, પરંતુ આગ સંપૂર્ણ કાબુમાં આવ્યા બાદ ખ્યાલ આવશે કે કેટલું નુકસાન થયું છે.