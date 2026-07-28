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સુરતમાં મોટી કરુણાંતિકા: સ્કૂલમાં પીટીના પિરિયડ દરમિયાન વીજકરંટ લાગતા વિદ્યાર્થીનું દર્દનાક મોત

Surat News: સુરતના ખટોદરા વિસ્તારમાં સુમન શાળા નંબર 16 ખાતે આજે એક દુર્ઘટના બની છે. વરસાદી માહોલ વચ્ચે શાળા તંત્ર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પીટીના પીરિયડ માટે ટેરેસ પર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. પીટીનો સમય પૂર્ણ થયા બાદ વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે ટેરેસ પરથી નીચે ઉતરી રહ્યા હતા, ત્યારે અચાનક ધોરણ-9ના વિદ્યાર્થી અબ્દુલ રહેમાન મહમદ સલીમને કરંટ લાગ્યો હતો. ગંભીર રીતે દાઝી જવાથી આ સરકારી શાળામાં જ વિદ્યાર્થીનું કરૂણ મોત નીપજ્યું હતું. 
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 28, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:44 PM IST
સુરતમાં મોટી કરુણાંતિકા: સ્કૂલમાં પીટીના પિરિયડ દરમિયાન વીજકરંટ લાગતા વિદ્યાર્થીનું દર્દનાક મોત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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