Surat News: ગેસના બાટલાની અછતને કારણે અનેક શ્રમિક કામદારો પોતાના વતન પરત જવા મજબૂર બન્યા છે. કારખાનાઓમાં કામદારોની અછત સર્જાઈ રહી છે. કારખાના માલિકો કામદારોને સમજાવે છે “તમે વતન ન જાઓ, કામ ચાલુ રાખો…” પરંતુ કામદારોની પીડા અલગ જ છે. તેઓ કહે છે-“સાહેબ, હું તો ભૂખ્યો રહીને પણ કામ કરી લઈશ…પણ ઘરે પત્ની અને મારા બાળકોનું શું? ગેસ વગર ઘરનો ચૂલો કેવી રીતે સળગશે…?”

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 04, 2026, 03:53 PM IST

“સાહેબ...હું તો ભૂખ્યો રહી શકું, પણ ઘરે પરિવાર શું ખાશે?”, આ શબ્દો દિલ હચમચાવી નાંખશે!

Surat News: ‘હીરા નગરી’ અને ‘ઉદ્યોગ નગરી’ તરીકે જાણીતું સુરત આજે એક અનોખી સંવેદનાનું સાક્ષી બન્યું છે. સામાન્ય રીતે મશીનોના ગડગડાટથી ગુંજતા કારખાનાઓમાં આજે એક અલગ પ્રકારની પીડા અને ત્યારબાદ આશાનો કિરણ જોવા મળ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગેસના બાટલાની સર્જાયેલી અછતે શ્રમિક પરિવારોની કમર તોડી નાખી છે. રાંધણ ગેસના અભાવે અનેક શ્રમિકોના ઘરમાં ચૂલા સળગવા મુશ્કેલ બન્યા છે. પરિસ્થિતિ એટલી હદે વણસી કે અનેક શ્રમિકોએ ભારે હૈયે પોતાના વતન પરત ફરવાનો નિર્ણય લીધો. 

કારખાનાઓમાં કામદારોની અછત વર્તાવા લાગી, માલિકોએ તેમને રોકવા માટે અનેક સમજાવટ કરી, પરંતુ પેટની ભૂખ સામે બધી દલીલો નકામી સાબિત થઈ રહી હતી. એક શ્રમિકના હૃદયદ્રાવક શબ્દોએ ત્યાં હાજર સૌની આંખો ભીની કરી દીધી. તેણે કારખાનાના માલિકને કહ્યું હતું કે “હું તો ભૂખ્યો રહી શકું, પણ ઘરે મારો પરિવાર શું ખાશે? ગેસ વગર રોટલી કેવી રીતે બનશે?”

આ શબ્દોમાં છુપાયેલું દુઃખ કોઈપણને અંદરથી હચમચાવી દે એવું છે.એ જ સમયે જલારામ કમ્પાઉન્ડ, કિરણ ડાઈની બાજુમાં આવેલ શ્રી ગણેશ એન્જિનિયરિંગના માલિક પિંકુ પાત્રના મનમાં એક અનોખો વિચાર આવ્યો. ગેસના બાટલાની લાંબી લાઈનમાં ઉભેલા શ્રમિકોને જોઈ તેમણે નક્કી કર્યું કે કંઈક નવું કરવું જ પડશે.અને પછી તૈયાર થયો ડીઝલ અને ઓઇલથી ચાલે એવો ખાસ ચૂલો — જે ગેસ વગર પણ શ્રમિકોના ઘરમાં ફરીથી રોટલી સળગાવી શકે. માત્ર વિચાર પૂરતો નહીં, પિંકુ પાત્રએ પોતાના કારખાનાના તમામ કારીગરોને એક-એક ચૂલો આપી સહાયનો હાથ આગળ વધાર્યો.

આ પહેલથી અનેક પરિવારોના ઘરમાં ફરી આશાનો દીવો પ્રગટ્યો છે. આજે આ ચૂલા માટે ભારતભરમાંથી ઓર્ડર મળી રહ્યા છે. અને આ પ્રયાસ માનવતા અને સંવેદનાનો સુંદર ઉદાહરણ બની રહ્યો છે. એક માણસનો સંકલ્પ અનેક પરિવારોના જીવનમાં પ્રકાશ લાવી શકે, તેનો જીવંત દાખલો છે. જ્યારે આર્થિક અને સામાજિક કટોકટી ઉભી થઈ, ત્યારે પિંકુ પાત્ર નામના એક વ્યક્તિએ શ્રમિકોની આ પીડાને પોતાની સમજી. તેમણે માત્ર આશ્વાસન આપવાને બદલે ઉકેલ શોધવાનું નક્કી કર્યું. પોતાની કોઠાસૂઝથી તેમણે ડીઝલ અને ઓઇલથી ચાલતો એક ખાસ ચૂલો તૈયાર કર્યો. આ ચૂલાની વિશેષતા એ છે કે તેમાં ગેસના બાટલાની જરૂર પડતી નથી, છતાં તે સુરક્ષિત રીતે રસોઈ બનાવી શકે છે. પિંકુ પાત્રએ માત્ર આવિષ્કાર કરીને સંતોષ ન માન્યો, પરંતુ ઉદારતા દાખવીને પોતાના તમામ કારીગરોને આ ખાસ ચૂલો મફત આપી સહાય કરી. 

જે શ્રમિકો સામાન બાંધીને વતન જવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, તેમના ચહેરા પર સ્મિત પાછું આવ્યું છે. આ પહેલ એ સાબિત કરે છે કે જો મનમાં સંવેદના હોય, તો ગમે તેવા મોટા સંકટનો માર્ગ કાઢી શકાય છે. આજે આ ડીઝલ ચૂલો અનેક પરિવારો માટે માત્ર રસોઈનું સાધન નથી, પણ આશાનો એક જીવંત કિરણ છે. સુરતના ઉદ્યોગજગતમાં પિંકુ પાત્રની આ માનવીય અભિગમની ચારેકોર પ્રશંસા થઈ રહી છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

