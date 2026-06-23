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કતાર ગેસ પ્લાન્ટ બ્લાસ્ટ: પત્નીને ‘હું નોકરી પર જઉં છું’ કહીને નીકળેલો સુરતનો યુવક લાપતા, પરિવાર આકુળ-વ્યાકુળ!

Qatar Gas Plant Blast in Surat Youth Missing: કતરની ઓઈલ કંપનીમાં ભીષણ બ્લાસ્ટ બાદ આગ ફાટી નીકળી હતી, જેમાં 12 ભારતીયો સહિત 13 લોકોના કરૂણ મોત નિપજ્યા હતા, જ્યારે 60થી વધુ લોકો ઘાયલ થયાના સમાચાર મળ્યા હતા. આ દુર્ઘટનામાં સુરતનો એક યુવાન ગુમ થયો હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે યુવકનો કોઈ અત્તો પત્તો ના લાગતા પરિવાર વ્યાકુળ બન્યો છે. પરિવારે ત્યારબાદ વિદેશમંત્રી એસ જયશંકરનો સંપર્ક કર્યો હતો, જ્યાં તેમણે સંભવ મદદનો વિશ્વાસ આપ્યો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 23, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:47 PM IST
કતાર ગેસ પ્લાન્ટ બ્લાસ્ટ: પત્નીને ‘હું નોકરી પર જઉં છું’ કહીને નીકળેલો સુરતનો યુવક લાપતા, પરિવાર આકુળ-વ્યાકુળ!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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