/કતાર ગેસ પ્લાન્ટ બ્લાસ્ટ: પત્નીને ‘હું નોકરી પર જઉં છું’ કહીને નીકળેલો સુરતનો યુવક લાપતા, પરિવાર આકુળ-વ્યાકુળ!

Qatar Gas Plant Blast in Surat Youth Missing: કતારના રાસ લાફાન (Ras Laffan) વિસ્તારમાં આવેલી પ્રતિષ્ઠિત બરજન ગેસ (Barzan Gas) કંપનીમાં એક અત્યંત ભીષણ બ્લાસ્ટ થયા બાદ ભયાનક આગ ફાટી નીકળી હતી. આ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 12 ભારતીયો સહિત કુલ 13 લોકોના કરૂણ મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે 60થી વધુ કર્મચારીઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે. આ હૃદયદ્રાવક ઘટનાને પગલે ભારતના વિદેશમંત્રી એસ. જયશંકરે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે અને પીડિતો તેમજ તેમના પરિવારોને તમામ સંભવ મદદ પૂરી પાડવાનો વિશ્વાસ આપ્યો છે. બીજી તરફ, આ બ્લાસ્ટ બાદ સુરતનો એક યુવક પણ લાપતા હોવાના સમાચાર સામે આવતા સ્થાનિક સ્તરે ચિંતાનો માહોલ વ્યાપી ગયો છે.
સુરતના સની પટેલનો ૨૪ કલાકથી પરિવાર સાથે સંપર્ક તૂટ્યો
આ ભીષણ બ્લાસ્ટની ઘટના બાદ મૂળ સુરતના વતની સની ચંપકભાઈ પટેલનો તેમના પરિવાર સાથેનો સંપર્ક અચાનક તૂટી ગયો છે. અકસ્માતને 24 કલાકથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં પણ સની અંગે કોઈ ભાળ મળી નથી. સની પટેલ માત્ર 8 મહિના પહેલા જ ઉજ્જવળ ભવિષ્ય અને રોજગારની શોધમાં કતાર ગયો હતો. તે આ કંપનીમાં મિકેનિકલ ફિટર તરીકે ફરજ બજાવતો હતો. સનીનો નિયમ હતો કે તે દરરોજ નોકરી પરથી પરત ફરીને ભારત સ્થિત પોતાની પત્ની અને પરિવાર સાથે ફોન પર વાત કરતો હતો. પરંતુ ઘટનાના દિવસથી જ તેનો ફોન સતત બંધ આવી રહ્યો છે, જેના કારણે પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.
કતાર બ્લાસ્ટમાં 12 ભારતીયોના મોત, સુરતના યુવકનો સંપર્ક તૂટતા પરિવારમાં ચિંતાનો માહોલ!#QatarBlast #BreakingNews #GujaratiNews pic.twitter.com/nsbyz5Rdtw
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) June 23, 2026
ભાઈ રવિ કતારમાં જ ભાઈની શોધખોળ માટે દોડી રહ્યો છે....
સની પટેલની ટીમમાં દક્ષિણ ગુજરાતના અન્ય યુવકો પણ સામેલ હતા, જેમાં નવસારીના બે અને દમણનો એક યુવક પણ તેની સાથે કામ કરતો હતો. આ કંપનીમાં મોટી સંખ્યામાં ભારતીય અને ખાસ કરીને ગુજરાતી કર્મચારીઓ કાર્યરત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. રાહતની વાત એ છે કે સનીનો ભાઈ રવિ પટેલ પણ કતારની જ એક અન્ય કંપનીમાં નોકરી કરે છે. ભાઈના લાપતા થવાના સમાચાર મળતા જ રવિ હોસ્પિટલો અને કંપનીના સત્તાધીશો પાસે પોતાના ભાઈની શોધખોળ માટે ભારે દોડધામ કરી રહ્યો છે.
પરિવારની વધી ગઈ આકુળ-વ્યાકુળતા
પીડિત પરિવારે જણાવ્યું હતું કે, સની હંમેશા તેની પત્નીને ફોન કરતો હતો અને દુર્ઘટનાના દિવસે પણ નોકરી જતા પહેલા તેની પત્નીને ફોન કરીને જણાવ્યું હતું કે 'હું નોકરી પર નીકળું છું' તેમ કહીને પ્લાન્ટ પર જવા રવાના થયો હતો. પરંતુ ત્યાર બાદથી તેનો કોઈ ફોન આવ્યો નથી કે તેનો ફોન લાગતો પણ નથી. અમે આ સમાચાર સાંભળ્યા બાદ ગઈકાલથી સનીનો કોઈ પત્તો નથી. તેનો ભાઈ ત્યાં શોધખોળ કરી રહ્યો છે અને અમે અહીં ભારતથી કતાર સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસ (Indian Embassy) સાથે સતત સંપર્ક સાધી રહ્યા છીએ. હજુ સુધી સનીની સલામતી અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ મળી નથી."
ગામ આખું પ્રાર્થનામાં લીન
સનીના કોઈ સમાચાર ન મળતા સુરતમાં રહેતા તેના પરિવારજનો અને ગામલોકો અત્યંત ચિંતિત છે. પરિવારે ભારત સરકાર અને કતારના દૂતાવાસ સમક્ષ સનીની ભાળ મેળવવા માટે ગુહાર લગાવી છે. હાલ આખું ગામ સની સુરક્ષિત હોવાના સમાચાર આવે તેની આતુરતાથી અને આંખમાં આંસુ સાથે રાહ જોઈ રહ્યું છે.