/સુરતમાં ખાડીપુરનો માસ્ટર પ્લાન હજુ ઈમેજમાં અટવાયો! એજન્સીના વિલંબથી અધિકારીઓ લાલઘૂમ

Surat Rains: સુરતમાં ખાડીપુરના ઉકેલ માટે બનાવવામાં આવી રહેલો માસ્ટર પ્લાન બે મહિના વીતવા છતાં માત્ર ઈમેજ અને ડ્રોન સર્વે સુધી જ સીમિત રહ્યો છે. 15 દિવસમાં સર્વે રિપોર્ટ આપવાનો દાવો બે મહિને પણ હવામાં સાબિત થયો છે અને કન્સલ્ટન્ટ એજન્સીએ હજુ સુધી પ્રાથમિક રિપોર્ટ રજૂ કર્યો નથી. તાજેતરમાં યોજાયેલી બેઠકમાં અમદાવાદની આ એજન્સીએ માત્ર ડ્રોન સર્વે અને મોડલ રનના આધારે વિવિધ ઈમેજ બતાવીને મૌખિક માહિતી આપતાં જ અધિકારીઓ લાલઘૂમ થઈ ગયા હતા. ત્રણ મહિનામાં માસ્ટર પ્લાન આપવાના નક્કી કરાયેલા સમયગાળા વચ્ચે, પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી થેન્નારસને એજન્સીને વધુ એક સપ્તાહનો સમય આપ્યો છે અને ટૂંકા તથા લાંબા ગાળાના નક્કર ઉપાયો સાથેનો રિપોર્ટ રજૂ કરવા આદેશ આપ્યો છે.
ત્રણ મહિનામાં આખો પ્લાન તૈયાર કરવાનો સમયગાળો આપવામાં આવ્યો
આ માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કરવાની મહત્ત્વની જવાબદારી અમદાવાદની એક એજન્સીને સોંપવામાં આવી છે અને તેને ત્રણ મહિનામાં આખો પ્લાન તૈયાર કરવાનો સમયગાળો આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે, બે મહિના વીતી ગયા હોવા છતાં એજન્સીએ હજુ સુધી પોતાનો પ્રાથમિક તારણનો રિપોર્ટ પણ રજૂ કર્યો નથી.
મૌખિક માહિતી આપવામાં આવતા અધિકારીઓ લાલઘૂમ થઈ ગયા
તાજેતરમાં યોજાયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં કન્સલ્ટન્ટ એજન્સી દ્વારા ડ્રોન સર્વે અને ઉપલબ્ધ રેકોર્ડના આધારે તૈયાર કરવામાં આવેલા મોડેલ રનની વિવિધ ઈમેજ રજૂ કરવામાં આવી હતી. માત્ર ઈમેજ બતાવીને મૌખિક માહિતી આપવામાં આવતા ઉપસ્થિત અધિકારીઓ લાલઘૂમ થઈ ગયા હતા.
પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી થેનનારસને એજન્સીને આખરી કડક સૂચના
એજન્સીની કામગીરી પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરીને પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી થેનનારસને એજન્સીને આખરી કડક સૂચના આપી છે. તેમણે એજન્સીને વધુ એક સપ્તાહનો સમય આપ્યો છે અને ખાડીપુરની સમસ્યા ઉકેલવા માટે ટૂંકા ગાળા તેમજ લાંબા ગાળાના નક્કર ઉપાયો ધરાવતો પ્રાથમિક રિપોર્ટ તાત્કાલિક સુપ્રત કરવાનો આદેશ કર્યો છે.