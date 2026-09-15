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સુરતમાં ખાડીપુરનો માસ્ટર પ્લાન હજુ ઈમેજમાં અટવાયો! એજન્સીના વિલંબથી અધિકારીઓ લાલઘૂમ

Surat Rains: સુરત શહેરમાં ચોમાસા દરમિયાન સર્જાતી ખાડીપુરની વિકટ સમસ્યાના નિવારણ માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહેલો માસ્ટર પ્લાન હજુ સુધી માત્ર કાગળ પર અને ઈમેજ પૂરતો જ મર્યાદિત રહ્યો છે. ખાડીપુર અટકાવવા માટે 15 દિવસમાં સર્વે રિપોર્ટ આપવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ બે મહિનાનો સમય વીતી જવા છતાં આ દાવો હવામાં જ રહ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 15, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:40 AM IST
સુરતમાં ખાડીપુરનો માસ્ટર પ્લાન હજુ ઈમેજમાં અટવાયો! એજન્સીના વિલંબથી અધિકારીઓ લાલઘૂમ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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