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ગુજરાતમાં હવે મેઘ મહેર કે મેઘ કહેર? આ વિસ્તારોમાં દે ધનાધન વરસાદ ખાબક્યો! જાણો ક્યાં કેવી છે હાલત?

Gujarat HevayRains: દક્ષિણ ગુજરાતમાં દે ધનાધન વરસાદ વરસી રહ્યો છે. જેમાં સુરત અને નવસારી સહિત અનેક વિસ્તારોમાં તો પૂરની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. સૌરાષ્ટ્રમાં સાંબેલાધાર વરસાદ પડ્યા બાદ લોકોની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. સુરતીઓ તો હવે ખૈમેયાની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. આખરે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદ મહેર કરી છે. જુલાઈમાં જળતાંડવથી લોકોને પારાવાર હાલાકી પડી રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 08, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:14 PM IST
ગુજરાતમાં હવે મેઘ મહેર કે મેઘ કહેર? આ વિસ્તારોમાં દે ધનાધન વરસાદ ખાબક્યો! જાણો ક્યાં કેવી છે હાલત?
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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