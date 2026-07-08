/ગુજરાતમાં હવે મેઘ મહેર કે મેઘ કહેર? આ વિસ્તારોમાં દે ધનાધન વરસાદ ખાબક્યો! જાણો ક્યાં કેવી છે હાલત?

Gujarat HevayRains: આજે ગુજરાતમાં મેઘરાજા મન મુકીને વરસી રહ્યા છે. રાજ્યભરમાં મેઘરાજાએ ફૂલ ફોર્મમાં બેટિંગ કરી છે. દક્ષિણથી લઈને મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર સુધી, અનેક વિસ્તારોમાં જળતાંડવ જેવી સ્થિતિ છે. સતત વરસાદના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે અને લોકોની મુશ્કેલી પણ વધી છે. આખરે મેઘરાજાની મહેર બાદ કેવી છે રાજ્યભરમાં સ્થિતિ અને ક્યાં લોકોની પડી રહી છે હાલાકી.
સુરતમાં વરસાદ તો અટકી ગયો પણ પાણી ક્યારે ઓસરશે? મેઘરાજાએ વિરામ લીધો હોવા પણ પ્રશાસનની બેદરકારી યથાવત રહી છે. સુરતમાં આભનું આક્રમણ પૂરું થયું છે, હવે તંત્રની નિષ્ફળતાનું પૂર શરૂ થયું છે. સુરતીઓ ક્યાં સુધી વેઠશે આ હાલાકી? કાગળ પર 'સ્માર્ટ સિટી', જમીન પર કમરડૂબ પાણી જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. સુરત હજુ પણ પાણી-પાણી છે. સુરતમાં કમર સુધીના પાણી હજું પણ ભરાયેલા છે, પણ નિકાલની કામગીરી શૂન્ય છે. પોતાના જ ઘરમાં સુરતીઓ કેદી બન્યા છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં દે ધનાધન વરસાદ.
રાજ્યભરમાં આજે સારો એવો વરસાદ આવ્યો. સૌથી વધુ વરસાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવ્યો. ખાસ કરીને સુરતમાં આજે સાંબેલાધાર વરસાદ પડ્યો. જેના કારણે લોકોની હાલાકીમાં વધારો થતો દેખાયો. આવી જ સ્થિતિ વલસાડ અને વાપીમાં જોવા મળી. જ્યાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરતા લોકોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો. નવસારીમાં ઘર અને દુકાનમાં પાણી ભરાઈ ગયા. તો તાપીના ડોલવણમાં ધોધમાર વરસાદ વચ્ચે પૂર્ણા નદી બે કાંઠે વહી. ડાંગના આહવા, વઘઈ, સુબીર અને સાપુતારા સહિતના વિસ્તારોમાં મેઘમહેર થઈ. જિલ્લાની તમામ નદીઓમાં ઘોડાપુર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ. તંત્રએ લોકોને નદી-નાળા અને કૉઝ વે નજીક ન જવા માટે અપીલ કરી. છે.
નડિયાદમાં ધોધમાર વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી
તો આ તરફ મધ્ય ગુજરાતના અમદાવાદ, દાહોદ, ખેડા, મહીસાગરમાં પણ આજે નોંધપાત્ર વરસાદ થયો. અમદાવાદમાં સવારથી વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે વરસાદનું આગમન થયું. અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો હતો. તો દાહોદ જિલ્લાના લીમડી, કારઠ, મીરાખેડી, ટાંડી વિસ્તારોમાં વરસાદ આવતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી. તો ઝાલોદ, સંજેલી, દેવગઢ બારિયામાં પણ વરસાદ આવ્યો. તો ખેડાના નડિયાદ, કપડવંજ, કઠલાલ, મહેમદાબાદ, મહુધામાં વરસાદ પડ્યો. નડિયાદમાં ધોધમાર વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા.
આખરે ઉત્તર ગુજરાત પર મેઘરાજા મહેરબાન
ઉત્તર ગુજરાત પર આખરે મેઘરાજા મહેરબાન થયા છે. મહેસાણા બાદ હવે અરવલ્લી અને સાબરકાંઠાનો વારો આવ્યો છે. અરવલ્લીના મોડાસા, શામળાજી, માલપુરમાં ધોધમાર વરસાદ આવ્યો. જેના કારણે અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થયા. ઘર અને દુકાનમાં પાણી ભરાઈ જતા લોકોને નુકસાન થયું છે. સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં પણ વરસાદ આવ્યો. નગરપાલિકાની આગળ જ પાણી ભરાતા લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો.તલોદમા વાવડી, કેસરપુરા, હરસોલ સહિતના પંથકમાં વરસાદ વરસ્યો.
સતત વરસાદના કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં મુશ્કેલીઓ વધી!
સૌરાષ્ટ્રમાં આજે વરસાદનું જોર થોડું ઓછું જોવા મળ્યું. પરંતુ પાણી હજુ ભરાયેલા છે. એમાં પણ ખાસ કરીને અમરેલીમાં હજુ પણ માહોલ જામ્યો છે. સતત વરસાદના કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં મુશ્કેલીઓ વધી છે. તો જળાશયોમાં નવા નીરની આવક થઈ છે અને ધોધ પણ સજીવન થયા છે. રસ્તા પર પાણી ભરાઈ જતા લોકોને અવર જવરમાં હાલાકી પડી રહી છે.
આ વરસાદ ખેતી માટે આશીર્વાદ
આખા ગુજરાતમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. આ વરસાદ ખેતી માટે આશીર્વાદ બનીને આવ્યો છે. પરંતુ જનતા માટે મુશ્કેલી બની રહ્યો છે. અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા જળકર્ફ્યૂ જેવી સ્થિતિ છે. સુરતના લોકો તો મેઘરાજાને ખમૈયા કરવાની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.