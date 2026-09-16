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જૂના સિક્કા-નોટોના બદલામાં કરોડોની લાલચ: સાંસદના ડીપફેક વીડિયો બનાવી સાયબર ફ્રોડ કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ

સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે હરિયાણાથી બે લોકોની ધરપકડ કરી છે. આ બંને આરોપીઓ સાંસદ અને હીરા ઉદ્યોગપતિ ગોવંદભાઈ ધોળકિયાના નામે લોકો સાથે છેતરપિંડી કરતા હતા. બંનેએ સાંસદના નકલી વીડિયો, ફોટોગ્રાફ અને ઓળખના પુરાવાની મદદથી લોકો સાથે ફ્રોડ કરવાનું કૌભાંડ આચર્યું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 16, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:28 PM IST
જૂના સિક્કા-નોટોના બદલામાં કરોડોની લાલચ: સાંસદના ડીપફેક વીડિયો બનાવી સાયબર ફ્રોડ કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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