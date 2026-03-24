ઈરાનની મિસાઈલ હવે ગુજરાતમાં ફૂટી રહી છે: સુરત, જામનગર સુધી પહોંચ્યો રેલો, જાણો શું શું થઈ શકે છે બંધ?
Surat Textile Industry: ગુજરાતના બે મુખ્ય ઔદ્યોગિક કેન્દ્રો, સુરત અને જામનગર હાલમાં ગંભીર આર્થિક અને સંસાધનોના સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. કાચા માલની અછત અને વધતા ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે ઉદ્યોગપતિઓએ ઉત્પાદનમાં કાપ મૂકવાની ફરજ પડી છે. મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધને કારણે સુરતનો કાપડ ઉદ્યોગ કોલસાની અછતનો સામનો કરી રહ્યો છે. પરિણામે, આશરે 400 કાપડ મિલો અઠવાડિયામાં બે દિવસ બંધ રહેશે. એટલું જ નહીં, જામનગરમાં પિત્તળ ઉદ્યોગને LPG ગેસની અછતથી ભારે અસર થઈ છે.
Trending Photos
Surat Textile Industry: મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધ હવે સુરતના કાપડ ઉદ્યોગને અસર કરી રહ્યું છે. કોલસાની અછત અને અન્ય સમસ્યાઓના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદાજે 425 કાપડ મિલો હવે અઠવાડિયામાં બે દિવસ બંધ રહેશે. આ સિવાય, જામનગરમાં પિત્તળ ઉદ્યોગ પણ LPG કટોકટીથી પ્રભાવિત થયો છે.
દક્ષિણ ગુજરાત ટેક્સટાઇલ પ્રોસેસર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ જીતુભાઈ બાખરિયાએ જણાવ્યું હતું કે આજની બેઠકના બે કે ત્રણ મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો છે. દરિયાઈ માર્ગો કાં તો લગભગ બંધ થઈ ગયા છે અથવા ફક્ત નામ માત્ર પર કાર્યરત છે તેની સીધી અસર કાચા માલના પુરવઠા પર પડી છે. બાખરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ઇન્ડોનેશિયાથી કોલસો, જે પહેલા બધું બરાબર હતું, પરંતુ હવે તેની અછત છે. આપણા હાલના ભંડારનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો પડશે અને તે લાંબા સમય સુધી ચાલે તેની ખાતરી કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે."
એસોસિએશનના પ્રમુખના જણાવ્યા મુજબ, સમગ્ર ફેક્ટરીને અનિયમિત દરે અથવા ઓછા ઉત્પાદને ચલાવવાને બદલે અઠવાડિયામાં બે દિવસ યુનિટ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આનાથી ઉર્જા સંસાધનોની બચત થશે અને ઉત્પાદનમાં વધારો થશે. જીતુભાઈ બાખરિયાએ વધુમાં સમજાવ્યું કે બધી મિલો પાંડેસરા, સચિન, પલસાણા અને કડોદરામાં કોમન એફ્લુઅન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ સાથે જોડાયેલી છે. તેથી, બધી મિલો એકસાથે બંધ કરવી શક્ય નથી. તેથી, અઠવાડિયાના સાત દિવસોને અલગ અલગ પ્રદેશો અનુસાર વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે કોઈ એક પ્રદેશ કે યુનિટને નુકસાન ન થાય અને સંતુલન જળવાઈ રહે.
મિલ ચલાવવા માટે પાણી, કોલસો, વીજળી, મજૂર અને રંગ રસાયણોનો સતત પુરવઠો જરૂરી છે. જ્યારે આ પૂરતા પ્રમાણમાં હોય ત્યારે જ પ્રોસેસિંગ હાઉસ સરળતાથી કાર્ય કરી શકે છે. બાખરિયાએ કહ્યું કે આ બે દિવસ બંધ રહેવાથી આપણે ભવિષ્ય માટે આયોજન કરી શકીશું. "આ કટોકટી દરમિયાન, આપણે આપણા ઉદ્યોગ અને આપણા કામદારોનું રક્ષણ કરવાની જરૂર છે જેથી જ્યારે બજાર ફરી તેજી આવે, ત્યારે આપણે તાત્કાલિક તેનો લાભ ઉઠાવી શકીએ અને ગ્રાહકોને માલ મોકલી શકીએ." સુરતમાં આશરે 400 થી 425 કાપડ પ્રોસેસિંગ એકમો છે. તે બધા અઠવાડિયામાં બે દિવસ અલગ અલગ સમયે બંધ રહેશે. બાખરિયા કહે છે કે તેમનો ધ્યેય 3-4 અઠવાડિયા સુધી ચાલે તેટલો કોલસો અને અન્ય રસાયણોનો સ્ટોક કરવાનો છે. જો આ કરવામાં નહીં આવે, તો આગામી 10-15 દિવસમાં બધું સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ શકે છે.
જામનગરમાં મંડરાયું સંક્ટ
બીજી તરફ, જામનગરનો પ્રખ્યાત પિત્તળ ઉદ્યોગ LPG ગેસની તીવ્ર અછતનો સામનો કરી રહ્યો છે. જેના કારણે ઉદ્યોગની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ ઠપ્પ થઈ ગઈ છે અને ઉત્પાદન પર ગંભીર અસર પડી છે. છેલ્લા 10 દિવસથી, LPG ગેસના અપૂરતા પુરવઠાને કારણે પિત્તળ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા ઘણા મશીનો બંધ થઈ ગયા છે. જામનગરને "પિત્તળ શહેર" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં નાના અને મોટા 8,000 થી વધુ યુનિટ છે.
આમાંથી લગભગ 2,000 યુનિટ સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયા છે, જ્યારે ઘણા મોટા ઉદ્યોગોમાં કામગીરી 30 થી 40 ટકા સુધી પ્રભાવિત થઈ છે. આની સીધી અસર આ ઉદ્યોગમાં કામ કરતા કામદારો પર પણ પડી છે. LPG ગેસના અભાવે બહારના રાજ્યોમાંથી આવતા કામદારોને રસોઈ બનાવવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. પરિણામે, ઘણા કામદારો જામનગર છોડીને પોતાના ગામડાઓમાં પાછા ફરવા લાગ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે