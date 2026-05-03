'એક ફુલ દો માલી! બે યુવાનોને એક જ યુવતી સાથે થયો પ્રેમ, પછી ખેલાયો એવો લોહિયાળ જંગ કે...
Surat News: સુરત જિલ્લાના પલસાણામાં થયેલ યુવકની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો છે. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ત્રણ આરોપીઓને દબોચી લીધા. આ કેસમાં પોલીસે મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. એક જ યુવતીના પ્રેમમાં બે યુવાનો વચ્ચે થયેલી અદાવતે જીવ લીધો હોવાનું સામે આવ્યુ છે.
પલસાણા ના કારેલી ગામે આવેલી રાહી સોસાયટી નજીક ભરાતા રવિવારી હાર્ટ બજારમા 26 એપ્રિલ ના રાત્રિના સમયે ત્રણ અજાણ્યા ઇસમોએ પ્રીતમ નામના યુવાન પર તીક્ષ્ણ હથિયાર (ચપ્પુ) વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. હુમલાખોરોએ પ્રીતમના છાતી અને પીઠના ભાગે આડેધડ ઘા ઝીંકી તેને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી હતી, જેના કારણે તેનું કરૂણ મોત નીપજ્યું હતું. આ મામલે મૃતકના રૂમ પાર્ટનરે પલસાણા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી તપાસનો ધમધમતો દોર શરૂ કર્યો હતો.
હત્યાની ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા પલસાણા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ભગવાનભાઈ ઝીલેરિયા અને ગંગાધરાના પીએસઆઈ અજયપાલસિંહ કે. રાહુલજી દ્વારા અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને સીસીટીવી ફૂટેજ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે તપાસ તેજ કરી હતી. પોલીસની સખત મહેનતને અંતે ત્રણેય આરોપીઓને ઝડપી લેવામાં સફળતા મળી છે. ઝડપાયેલા આરોપીઓની વાત કરીએ તો નીતિન કૈલાશ બિઝાગરે, આકાશ રમેશ પાથકર, અને સની વિઠ્ઠલભાઈ પેંડાકરનો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. મુખ્ય આરોપી નીતિન બિઝાગરે અને મૃતક પ્રીતમ બંને એક જ યુવતીને પસંદ કરતા હતા. આ બાબતે અગાઉ પણ બંને વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી અને માથાકૂટ થઈ હતી. આ જૂની અદાવતનો બદલો લેવા માટે નીતિને તેના મિત્રો સાથે મળી પ્રીતમની હત્યા કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું અને 26 એપ્રિલની રાત્રે તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો.
હાલમાં પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓની અટકાયત કરી આરોપી સાથે ઘટના સ્થળે રિકન્સ્ત્રકસન કરી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે. અને ઘટના સ્થળે વપરાયેલા હથિયારો કબજે કરવાની તજવીજ શરૂ કરી છે. પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પલસાણા પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આ મર્ડર મિસ્ટ્રી સોલ્વ કરી ફરી એકવાર કાયદો અને વ્યવસ્થાની પ્રતીતિ કરાવી છે.
