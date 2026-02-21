હોસ્ટેલની વિદ્યાર્થીનીને જોઈ કેમ્પસ ડિરેક્ટરના મનમાં વાસનાનો કીડો સળવળ્યો, ઓફિસમાં બોલાવી અડપલા કર્યા!
Girl Student Molested In Campus : નવસારી જિલ્લાના આદિવાસી પટ્ટામાં શિક્ષણ જગતને શર્મશાર કરતી ઘટના સામે આવી છે. નવસારીના તાલુકાની એક હોસ્ટેલમાં રહેતી સગીરાને કેમ્પસ ડિરેક્ટર દ્વારા પોતાની ઓફિસમાં બોલાવી તેની સાથે શારીરિક આડપલા કરાયા હતા. જેથી સમગ્ર પંથકમાં ચર્ચા મચી ગઈ હતી. પીડિતાની માતાની ફરિયાદને આધારે પોલીસે આરોપી નરાધમ ડિરેક્ટરની ધરપકડ કરી જેલના સળિયા ગણતો કરી દીધો છે
Navsari News ધવલ પારેખ/નવસારી : નવસારી જિલ્લામાં શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં બનતી શરમજનક ઘટના સામે આવી છે. મહુવાસ ગામની હોસ્ટેલના ટ્રસ્ટી પિતાના ડાયરેક્ટર પુત્રએ પોત પ્રકાશ્યું હતુ. શાળામાં 11 સાયન્સમાં ભણતી અને હોસ્ટેલમાં રહેતી વિદ્યાર્થીની સાથે અડપલા કર્યા હતા. વિદ્યાર્થીની પાસે મોબાઇલ મળતા વોર્ડને મોબાઈલ લઈ લીધો હતો. વોર્ડને મોબાઇલ સંસ્થાના ટ્રસ્ટીના પુત્ર દિશાંત ઠાકોરને આપ્યો હતો. દિશાંત ઠાકોરે વિદ્યાર્થીને તપાસના બહાને બોલાવી શારીરિક અડપલા કર્યા હતા. ત્યારે આ મામલે વિદ્યાર્થીનીએ ફરિયાદ કરતા તેની માતાએ વાંસદા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ આપી છે. પોલીસે પોક્સો એક્ટ હેઠળ સંસ્થાના ડાયરેક્ટરની ધરપકડ કરી છે.
સગીરા પાસે ફોન મળી આવ્યો હતો
આશ્રમ શાળામાં ભણતી દીકરીઓ અસલામત હોવાના પુરાવો આપતો બનાવ બનતા ચકચાર મચી ગઈ છે. નવસારી જિલ્લામાં આદિવાસી વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ હોસ્ટેલમાં રહીને પોતાનો અભ્યાસ પૂરો કરતા હોય છે. જેમાં આદિવાસી વિસ્તારમાં પણ ઘણી હોસ્ટેલો કાર્યરત છે. નવસારીના વાંસદા તાલુકાના એક ગામડામાં શિવમ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત હોસ્ટેલમાં રહેતી 17 વર્ષીય સગીરા કોઈકની સાથે ફોન ઉપર વાત કરી રહી હતી.
પીડિતાના ફોટો દિશાંતના હાથ લાગ્યા હતા
હોસ્ટેલમાં ફોન રળવા પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં સગીરા ફોન પર વાત કરતા હોસ્ટેલની ગૃહમાંતા જોઈ ગઈ હતી અને તેનો મોબાઇલ ફોન લઈ પનિશમેન્ટના ભાગરૂપે ડિરેક્ટરની ઓફિસમાં લઈ ગઈ હતી. જ્યાં કેમ્પસ ડિરેક્ટર દિશાંત કમલેશસિંહ ઠાકોરે મોબાઈલ લઈ તેને ચકાસ્યો હતો. જેમાં પીડિતાના કોમ્પ્રોમાઇઝ ફોટો દિશાંતના હાથે લાગ્યા હતા. જેને જોઈ તેના મનમાં વાસનાનો કીડો સળવળિયો હતો. દિશાંતે સગીરાને બ્લેકમેલ કરી, તેની સાથે શારીરિક અડપલા કર્યા હતા અને સગીરા પાસે પણ પોતાના શરીર પર હાથ ફેરવડાવ્યો હતો.
સગીરાએ માતાને વાત કરતા ભાંડો ફૂટ્યો
પોતાની સાથે થયેલ અસભ્યતાથી સગીરા હેબતાઈ ગઈ હતી. સમગ્ર મુદ્દે પોતાની માતાને આપવીતી જણાવતા સગીરાના પરિવારમાં કેમ્પસ ડિરેક્ટર દિશાંત સામે રોષ ભભુકી ઉઠ્યો હતો. પીડિતાની માતાએ વાંસદા પોલીસ મથકે આરોપી નરાધમ અને વાંસદાના રાણી ફળિયા ખાતે રહેતા દિશાંત ઠાકોર સામે પોસ્કો અને એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ આપતા હરકતમાં આવેલી વાંસદા પોલીસે શિક્ષણના નામે વ્યભિચાર કરતા કેમ્પસ ડિરેક્ટર દિશાંત ઠાકોરની ધરપકડ કરી તપાસને વેગ આપ્યો છે તેવુ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક હરેશ ચાંદુએ જણાવ્યું.
