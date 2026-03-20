નવસારી કોંગ્રેસમાં ભડકો: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા 'પંજા'માં મોટું ગાબડું, મોટા ગજાના નેતાઓના સામૂહિક રાજીનામા
Navsari News: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા ભાજપ બાદ હવે કોંગ્રેસમાં પણ ભડકો જોવા મળી રહ્યો છે. નવસારી શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસના અનેક પદાધિકારીઓએ પક્ષમાંથી સામૂહિક રાજીનામાં આપી દેતા પાર્ટીમાં ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. શહેર પ્રમુખની નિમણૂક અંગે કાર્યકરોએ વિરોધ દર્શાવ્યો છે. 25 ફેબ્રુઆરી ના રોજ કરવામાં આવેલી નવસારી મહાનગરના શહેર કોંગ્રેખ પ્રમુખની નિયુક્તિ સામે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે.
Trending Photos
Navsari News: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓના પડઘમ વાગી રહ્યા છે ત્યારે રાજકીય પક્ષોમાં આંતરિક ખેંચતાણ ચરમસીમાએ પહોંચી છે. ભાજપમાં ચાલી રહેલા આંતરિક વિખવાદ બાદ હવે કોંગ્રેસમાં પણ મોટું બળવો જોવા મળ્યો છે. જી હા...નવસારી શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખની વરણીને લઈને ઉભો થયેલો અસંતોષ હવે સામૂહિક રાજીનામા સુધી પહોંચી ગયો છે, જે આગામી ચૂંટણીમાં પક્ષ માટે મુશ્કેલીઓ ઉભી કરી શકે છે.
નિયુક્તિ સામે વિરોધનો સૂર
ગત 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ નવસારી મહાનગરના શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ તરીકે દીપક બારોટની વરણી કરવામાં આવી હતી. આ નિર્ણય બાદ પક્ષના જૂના અને વફાદાર કાર્યકરોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. નારાજ આગેવાનોનો આક્ષેપ છે કે પક્ષને જીતાડવા માટે એકજૂથ થવાને બદલે હાઈકમાન્ડે વિવાદાસ્પદ નિર્ણય લીધો છે.
ગંભીર આક્ષેપો અને 'સ્લીપર સેલ'નો ઉલ્લેખ
રાજીનામું આપનારા પદાધિકારીઓએ નવનિયુક્ત પ્રમુખ દીપક બારોટ પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. તેમની દલીલ છે કે દીપક બારોટે ભૂતકાળમાં અનેકવાર પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ કરી છે. ચૂંટણીઓ દરમિયાન પક્ષના સત્તાવાર ઉમેદવારોને હરાવવા માટે પડદા પાછળ કાવાદાવા કર્યા હોવાનો પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. આગેવાનોએ રાહુલ ગાંધીના નિવેદનને ટાંકીને જણાવ્યું કે, "જ્યારે રાહુલ ગાંધી પક્ષમાંથી 'સ્લીપર સેલ' (ગદ્દારો) ને દૂર કરવાની વાત કરે છે, ત્યારે નવસારીમાં પક્ષ વિરોધી કામ કરનારાઓને જ પદ સોંપવું એ આશ્ચર્યજનક અને પક્ષને નુકસાન પહોંચાડનારો નિર્ણય છે."
કોણે કોણે આપ્યા રાજીનામા?
અસંતોષની આ આગ એટલી તીવ્ર છે કે શહેર અને જિલ્લા કોંગ્રેસના મુખ્ય ચહેરાઓએ પક્ષ સાથે છેડો ફાડ્યો છે. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાને ઈમેલ મારફતે રાજીનામા મોકલી દેવામાં આવ્યા છે, જેમાં મુખ્ય નામ નીચે મુજબ છે.
|નામ
|પદ
|ધર્મરાજ એચ. માળી
|માજી પ્રદેશ મંત્રી અને માજી શહેર પ્રમુખ
|નેહલભાઈ પટેલ
|મહામંત્રી, નવસારી શહેર સમિતિ
|નિહાર એસ. મહેતા
|પૂર્વ વોર્ડ પ્રમુખ
|યુથ કોંગ્રેસ પદાધિકારીઓ
|વિવિધ હોદ્દેદારો
નોંધનીય છે કે, દીપક બારોટ ગત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં નવસારી બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર હતા, પરંતુ તેમને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હારેલા અને વિવાદાસ્પદ ઉમેદવારને સંગઠનનું સુકાન સોંપાતા પક્ષના પાયાના કાર્યકરોમાં નિરાશા વ્યાપી છે. હવે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ભાજપ સામે લડવાને બદલે કોંગ્રેસ અત્યારે આંતરિક લડાઈમાં વ્યસ્ત દેખાઈ રહી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે પ્રદેશ હાઈકમાન્ડ આ નારાજગીને ઠારવા માટે કોઈ મધ્યસ્થી કરે છે કે પછી નવસારીમાં કોંગ્રેસનું વહાણ વધુ ડૂબશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે