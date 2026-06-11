/સુરતમાં નાસીરનગર ડિમોલિશન કેસમાં નવો વિવાદ; 7 આરોપીના વાંકે 100થી વધુ પરિવારો બેઘર, SOGની ભૂમિકા સામે સવાલો

Surat News: સુરતના નાસીરનગર ડિમોલિશન કેસમાં કાયદાકીય અને રાજકીય વિવાદ વધુ ઘેરો બન્યો છે. આ સમગ્ર મામલે હવે સ્થાનિક પ્રશાસન, મહાનગરપાલિકા (SMC) અને પોલીસ તંત્રની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે. માત્ર 7 કથિત આરોપીઓના કારણે 100થી વધુ પરિવારોના આશિયાના છીનવાઈ જતાં સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
7 આરોપીઓની યાદી અને 'કોરોના કાળ'નો ગુનો
તાજેતરમાં સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) દ્વારા નાસીરનગરમાં રહેતા 7 આરોપીઓની એક યાદી જાહેર કરવામાં આવી હતી. જોકે, આ યાદી સામે આવતાની સાથે જ મોટો વિવાદ સર્જાયો છે. ચોંકાવનારી વિગત એ છે કે આ યાદીમાં સામેલ તૈયબ નામના એક વ્યક્તિ સામે માત્ર કોરોના કાળ દરમિયાન જાહેરનામા ભંગનો સામાન્ય કેસ નોંધાયેલો હતો. આવા સામાન્ય કેસના આરોપીના નામે આટલી મોટી ડિમોલિશનની કાર્યવાહી કરવામાં આવતા પોલીસની સદ્દબુદ્ધિ અને નિયતો સામે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. શહેરના અનેક કુખ્યાત અને માથાભારે ગુનેગારો સામે કોઈ કડક પગલાં લેવાતા નથી, ત્યારે નાસીરનગરમાં આ પ્રકારની પક્ષપાતપૂર્ણ કાર્યવાહી કેમ કરવામાં આવી તે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
SMCના લેટર પેડ પર માંગ્યો સ્ટાફ, તો SOG કેમ પહોંચી?
આ ડિમોલિશન પ્રક્રિયામાં સૌથી મોટો વળાંક સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC) ના એક પત્રથી આવ્યો છે. SMC દ્વારા ડિમોલિશન દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનના માત્ર 30 પોલીસ કર્મીઓનો સ્ટાફ માંગવામાં આવ્યો હતો. જો માત્ર સ્થાનિક પોલીસની જ જરૂર હતી, તો પછી ગુનાખોરી ડામવાનું કામ કરતી SOGની ટીમ ડિમોલિશન સ્થળે કેમ પહોંચી? સ્થાનિકો અને વિપક્ષનો સીધો આક્ષેપ છે કે કોઈ મોટા બિલ્ડરને કરોડો રૂપિયાની જમીનનો લાભ કરાવી આપવા માટે SOGનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. વળી, આટલી મોટી સંવેદનશીલ કાર્યવાહી દરમિયાન ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓની ગેરહાજરી પણ શંકા ઉપજાવે તેવી છે. ઘટનાસ્થળે માત્ર DCP રાજદીપસિંહ નકુમ હાજર હતા, જ્યારે અન્ય કોઈ ઉચ્ચ DCP કક્ષાના અધિકારી ત્યાં ડોકાયા પણ નહોતા.
114થી વધુ પરિવારો સીધા અસરગ્રસ્ત
આ આખીય કાર્યવાહીમાં ગુનેગારોને સજા આપવાના બહાને સામાન્ય અને ગરીબ જનતાને પીસાવવાનો વારો આવ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ 84 મકાનો સંપૂર્ણપણે જમીનદોસ્ત કરી દેવામાં આવ્યા છે. 30 મકાનોને આંશિક રીતે મોટું નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું છે. એક અંદાજ મુજબ 114થી વધુ પરિવારો આ કડકડતી ઠંડી/ચોમાસાની ઋતુમાં ખુલ્લા આકાશ નીચે આવી ગયા છે અને સીધા અસરગ્રસ્ત બન્યા છે.
કોંગ્રેસે તંત્રને ઘેર્યું: CCTV ફૂટેજ જાહેર કરવાની માંગ
નાસીરનગરના આ વિવાદમાં હવે રાજકારણ પણ ગરમાયું છે. કોંગ્રેસે સમગ્ર મુદ્દે સુરત પોલીસ અને વહીવટી પ્રશાસન પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. વિપક્ષે આક્ષેપ કર્યો છે કે એક વિવાદિત બિલ્ડરની પોલીસ મુખ્યાલય (Police Headquarters) માં સતત અવરજવર હતી અને તેના જ ઈશારે આ આખું ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું છે. કોંગ્રેસે આ સમગ્ર મામલે નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ સાથે પોલીસ હેડક્વાર્ટર અને ઘટનાસ્થળના CCTV ફૂટેજ જાહેર કરવા અપીલ કરી છે, જેથી દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ શકે.
કાયદાકીય અને રાજકીય જંગના એંધાણ
સાત લોકોના વાંકે આખા વિસ્તારને સજા આપવાની આ બુલડોઝર પ્રક્રિયા હવે કાયદાકીય ગૂંચવાડામાં ફસાઈ છે. માનવ અધિકારોનું ઉલ્લંઘન અને પક્ષપાતી વલણના આક્ષેપો સાથે આ મામલો આગામી દિવસોમાં કોર્ટના દ્વાર સુધી પહોંચે તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે. બીજી તરફ, રાજકીય પક્ષો પણ આ મુદ્દાને લઈને રસ્તા પર ઉતરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, જેને કારણે નાસીરનગર ડિમોલિશન કેસ હાલ સુરત જ નહીં પરંતુ આખા રાજ્યમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે.