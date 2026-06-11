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સુરતમાં નાસીરનગર ડિમોલિશન કેસમાં નવો વિવાદ; 7 આરોપીના વાંકે 100થી વધુ પરિવારો બેઘર, SOGની ભૂમિકા સામે સવાલો

Surat News: સુરતમાં નાસીરનગર ડિમોલિશન કેસમાં નવો વિવાદ. SOGએ નાસીરનગરમાં રહેતા 7 આરોપીની યાદી જાહેર કરી. એક આરોપી સામે માત્ર કોરોના કાળમાં જાહેરનામા ભંગનો કેસ. 7 આરોપીના કારણે 100થી વધુ ઘરોના ડિમોલિશન કરાયા. SMCના લેટર પેડ પર સ્થાનિક 30 પોલીસ કર્મીનો સ્ટાફ મંગાયો હતો. SOG ડિમોલિશન સ્થળે કેમ પહોંચી તે પણ એક સવાલ. કોંગ્રેસે સમગ્ર મુદ્દે પોલીસ અને વહીવટી પ્રશાસન પર સવાલ ઉઠાવ્યા. બિલ્ડરને લાભ કરાવવા SOG સ્થળ પર પહોંચી હોવાનો આરોપ પર લગાવવામાં આવ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 11, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:05 AM IST
સુરતમાં નાસીરનગર ડિમોલિશન કેસમાં નવો વિવાદ; 7 આરોપીના વાંકે 100થી વધુ પરિવારો બેઘર, SOGની ભૂમિકા સામે સવાલો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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