ચૂંટણી પહેલા અશાંતિ ફેલાવવાનો ખેલ? સુરત છેડતી કેસમાં AAP સમર્થિત લોકોની કથિત ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ
Surat News: સુરતના અલથાણમાં ગઈ કાલે દસમા ધોરણમાં ભણતી વિદ્યાર્થિનીની વિધર્મીએ છેડતી કરવાના કેસમાં એક વિવાદિત ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થઈ છે.
Surat News: સુરતના અલથાણ વિસ્તારમાં બનેલી છેડતીની ઘટનાએ હવે એક નવો વળાંક લીધો છે. દસમા ધોરણની વિદ્યાર્થિની સાથે થયેલી છેડતીના મામલે એક વિવાદિત કથિત ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થતા રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે. આ ઓડિયો ક્લિપમાં થયેલા ખુલાસાઓ સૂચવે છે કે આ આખી ઘટના પાછળ કોઈ ઊંડું ષડયંત્ર હોઈ શકે છે. આ ઓડિયો ક્લિપમાં સુરતના જીવરાજ પટેલનો એક માણસ વાત કરી રહ્યો છે તો બીજી તરફ કોઈ અન્ય વ્યક્તિ વાત કરી રહ્યો છે. તેમની વાતચીત પરથી એવું લાગી રહ્યું છે કે પોલીસની કામગીરી પર પાણી ફેરવવાનું ષડયંત્ર હતું. જી હા... કાયદો-વ્યવસ્થા જોખમાય તે માટે પ્લાન ઘડ્યો હતો. પોલીસ સ્ટેશન ટોળું મોકલીને હોબાળો કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ષડયંત્ર રચીને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્લાન હોવાનું પણ ઓડિયોમાં તેઓ કહી રહ્યા છે. તેઓ કહી રહ્યા છે કે પોલીસ અને હર્ષ સંઘવી જશ ખાટી ના જવા જોઈએ. એટલે કે આમ આદમી પાર્ટી સમર્થિત લોકોએ આ આખું ષડયંત્ર ઘડ્યું હોવાનું આ કથિત ઓડિયો ક્લિપમાં ફલિત થઈ રહ્યું છે. એટલું જ નહીં, મોટો ઘટસ્ફોટ એ થયો છે કે તેમાં જે માણસ છે તે આપણો માણસ છે અને તેને છોડાવી લઈશું એવું કહી રહ્યા છે બંને વ્યક્તિ. એટલે કે, આ આખો મામલો પૂર્વઆયોજિત ષડયંત્ર હોવાની આશંકા સેવવામાં આવી રહી છે. જો કે આ આ વાયરલ ઓડિયોની Z 24 કલાક પુષ્ટિ કરતું નથી .
વાયરલ ઓડિયો ક્લિપમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલી આ ઓડિયો ક્લિપમાં સુરતના જીવરાજ પટેલના એક નજીકના વ્યક્તિ અને અન્ય એક શખ્સ વચ્ચેની વાતચીત સાંભળવા મળી રહી છે. આ વાતચીતના અંશો પરથી અનેક ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. ઓડિયો ક્લિપ મુજબ, પોલીસની ન્યાયિક પ્રક્રિયા અને કામગીરી પર પાણી ફેરવવા માટેનું પદ્ધતિસરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જોખમાય તે હેતુથી પોલીસ સ્ટેશન પર મોટું ટોળું એકઠું કરી હોબાળો મચાવવાની સૂચના આપવામાં આવી રહી હોવાનું સંભળાય છે. વાતચીત દરમિયાન સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ કેસમાં પોલીસ કે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી જશ ખાટી ન જવા જોઈએ. આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને રાજકીય નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્લાન હોવાનો પણ આક્ષેપ આ ક્લિપના આધારે કરવામાં આવી રહ્યો છે.
આમ આદમી પાર્ટી પર નિશાન?
આ કથિત ઓડિયો ક્લિપમાં એવી ચર્ચા થઈ રહી છે કે આ સમગ્ર ષડયંત્ર આમ આદમી પાર્ટી (AAP) સમર્થિત લોકો દ્વારા ઘડવામાં આવ્યું છે. સૌથી વધુ ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ એ છે કે, વાતચીત કરી રહેલા બંને વ્યક્તિઓ કહી રહ્યા છે કે "જે પકડાયો છે તે આપણો જ માણસ છે અને આપણે તેને ગમે તેમ કરીને છોડાવી લઈશું." આ વિધાન પરથી આશંકા સેવાઈ રહી છે કે આ આખી ઘટના પૂર્વઆયોજિત હોઈ શકે છે અને તેનો ઉપયોગ સામાજિક અશાંતિ ઊભી કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો હતો.
આ ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થયા બાદ સુરત પોલીસ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓ સતર્ક થઈ ગઈ છે. જો આ ક્લિપ સત્ય સાબિત થાય, તો તે સાબિત કરે છે કે રાજકીય રોટલા શેકવા માટે દીકરીઓની સુરક્ષા અને શહેરની શાંતિને દાવ પર લગાવવામાં આવી રહી છે. વાયરલ થયેલી આ કથિત ઓડિયો ક્લિપની સત્યતા કે પુષ્ટિ Z 24 કલાક પુષ્ટિ કરતું નથી.
