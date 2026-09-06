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ઓનલાઇન શોપિંગ કરતા ચેતજો: Amazon ના 5 ડિલિવરી બોય્ઝે અસલી માલ સેરવી ડમી પ્રોડક્ટ પધરાવવાનું કૌભાંડ આચર્યું

આજના સમયમાં લોકો ઓનલાઈન સામાન મંગાવતા હોય છે. ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર ઓર્ડર કર્યાં બાદ સામાન સીધો ઘરે મળી જાય છે. પરંતુ સુરતમાં ડિલીવરી બોય્ઝ મળીને કૌભાંડ કરી રહ્યાં હતા. કંપનીમાંથી આવેલો અસલી સામાન કાઢી ગ્રાહકો સાથે છેતરપિંડી કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 06, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:24 PM IST
ઓનલાઇન શોપિંગ કરતા ચેતજો: Amazon ના 5 ડિલિવરી બોય્ઝે અસલી માલ સેરવી ડમી પ્રોડક્ટ પધરાવવાનું કૌભાંડ આચર્યું

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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