/ઓનલાઇન શોપિંગ કરતા ચેતજો: Amazon ના 5 ડિલિવરી બોય્ઝે અસલી માલ સેરવી ડમી પ્રોડક્ટ પધરાવવાનું કૌભાંડ આચર્યું

સુરત શહેરમાં ઓનલાઇન ખરીદી કરતા ગ્રાહકો માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ઓનલાઇન મંગાવવામાં આવતા કિંમતી સાધનો અને પ્રોડક્ટ્સ ગ્રાહક સુધી પહોંચે તે પહેલાં જ પેકિંગમાંથી અસલી માલ સેરવી લઈ ડમી પ્રોડક્ટ મૂકી દેતી ગેંગનો પાલ પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. એમેઝોન (Amazon) કંપની સાથે સંકળાયેલા પાંચ જેટલા ડિલિવરી કરનારા કર્મચારીઓની ધરપકડ કરી પોલીસે લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
વીઓ:1 મળતી માહિતી અનુસાર, ઇન્ટેશ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સર્વિસીસ પ્રા.લિ. કંપની એમેઝોન માટે ડિલિવરી પાર્ટનર તરીકે કામ કરે છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગ્રાહકો મોંઘી પ્રોડક્ટ્સ મંગાવતા હતા પરંતુ પાર્સલ ખોલતાં અંદરથી ડમી કે નકલી માલ નીકળતો હતો. ગ્રાહકોએ આ અંગે કંપનીમાં ફરિયાદો નોંધાવતા આંતરિક તપાસ હાથ ધરાઈ હતી. કંપનીની તપાસ દરમિયાન ડિલિવરી બોય્ઝ પર શંકા જતાં સમગ્ર મામલે કંપનીના ડિજિટલ એસોસિએટ મેનેજર દ્વારા પાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત અરજી અને ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી.
કેસની વિગતો આપતા પાલ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ બી. એ. ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, “સુરત પોલીસ કમિશનર સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત શહેરમાં પેટ્રોલિંગ અને ચેકિંગ ચાલી રહ્યું હતું. દરમિયાન એમેઝોનના વેરહાઉસમાંથી પ્રોડક્ટ્સની અદલા-બદલી થતી હોવાની કંપની તરફથી રજૂઆત મળતાં નોકરચોરીનો ગુનો નોંધી સર્વેલન્સ ટીમે તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસમાં સામે આવ્યું કે આરોપીઓ ખાસ લિક્વિડથી કંપનીનું ઓરિજિનલ પેકિંગ ખોલી અંદરથી અસલી માલ કાઢી ડમી પ્રોડક્ટ મૂકી દેતા હતા. ગણતરીના કલાકોમાં ૫ આરોપીઓને ઝડપી પાડી આશરે સવા ત્રણ લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.
પોલીસે આ ગુનામાં સામેલ પાંચ આરોપીઓ જેમાં જય બાબુભાઈ વીરાસ, નિખિલ પ્રવીણ મોરડીયા, વિવેક ઉર્ફે રોહિત ખટીક, વિકાસ માંગીલાલ ખટીક અને નીરજ રામહિત કુશવાહની ધરપકડ કરી લીધી છે. આરોપીઓ પાસેથી આશરે ₹3,15,472/- (સવા ત્રણ લાખ રૂપિયા) ની કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
પોલીસે જપ્ત કરેલો મુદ્દામાલ
Apple iPhone 17 Pro (1 TB) – કિંમત ₹1,51,042/-
SanDisk Extreme Portable External SSD (3 TB / 1050 MB/s) – કિંમત ₹1,64,430/-
આરોપીઓ અસલી પ્રોડક્ટ પોતાની પાસે રાખી તેને બજારમાં વેચી કમાણી કરતા હતા. હાલ પાલ પોલીસે તમામ આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી અન્ય કેટલા લોકો સાથે આ રીતે છેતરપિંડી આચરી છે તે અંગે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે.