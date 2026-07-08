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દુકાનોમાં પાણી, લોખંડની ગડરો તણાઈ, પૂરનું છાતીસમા પાણી...દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘાનું જળતાંડવ; 9ના મોત, છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્યાં કેટલો પડ્યો?

Surat Flood Disaster Heavy Rain Rescue Operation: આજે ગુજરાતમાં મેઘરાજા મન મુકીને વરસી રહ્યા છે. રાજ્યભરમાં મેઘરાજાએ ફૂલ ફોર્મમાં બેટિંગ કરી છે. દક્ષિણથી લઈને મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર સુધી, અનેક વિસ્તારોમાં જળતાંડવ જેવી સ્થિતિ છે. સતત વરસાદના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે અને લોકોની મુશ્કેલી પણ વધી છે. આખરે મેઘરાજાની મહેર બાદ કેવી છે રાજ્યભરમાં સ્થિતિ  અને ક્યાં લોકોની પડી રહી છે હાલાકી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 08, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:54 AM IST
દુકાનોમાં પાણી, લોખંડની ગડરો તણાઈ, પૂરનું છાતીસમા પાણી...દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘાનું જળતાંડવ; 9ના મોત, છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્યાં કેટલો પડ્યો?
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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