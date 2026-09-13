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સુરત: પી પી સવાણી હોસ્ટેલમાં 100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ફૂડ પોઝનિંગ, આરોગ્યમંત્રીએ તાબડતોબ લીધો મોટો નિર્ણય

સુરતની પી પી સવાણી હોસ્ટેલમાં 100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના સામે આવતા ચકચાર મચી ગઈ. આ મામલે વાલીઓએ ગંભીર આક્ષેપ કર્યો અને હવે ઘટનાને પગલે આરોગ્ય મંત્રી પ્રફૂલ પાનશેરિયા એક્શનમાં આવ્યા છે. રાજ્યની તમામ હોસ્ટેલોમાં તપાસ હાથ ધરાશે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 13, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:25 PM IST
સુરત: પી પી સવાણી હોસ્ટેલમાં 100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ફૂડ પોઝનિંગ, આરોગ્યમંત્રીએ તાબડતોબ લીધો મોટો નિર્ણય

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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