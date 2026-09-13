/સુરત: પી પી સવાણી હોસ્ટેલમાં 100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ફૂડ પોઝનિંગ, આરોગ્યમંત્રીએ તાબડતોબ લીધો મોટો નિર્ણય

સુરતની પીપી સવાણી હોસ્ટેલમાં ફૂડ પોઈઝનિંગનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જ્યાં 100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ફૂડ પોઈઝનિંગની હચમચાવી નાખતી ઘટના ઘટી છે. રાત્રિનું ભોજન જમ્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓને ફૂડ પોઈઝન થયું હોવાનું કહેવાય છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓને સારવાર માટે હોસ્પિટલ લવાયા છે. ઘટનાની જાણ થતાં વાલીઓ દોડી આવ્યા છે.
વાલીઓના હોસ્ટેલ સામે ગંભીર આરોપ
પોતાના વ્હાલાસોયા સંતાનોની આ હાલત જોઈને માતા પિતાનું હ્રદય વલોવાઈ ગયુ છે. વાલીઓએ હોસ્ટેલ સામે ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે. વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય ભોજન આપવામાં ન આવતું હોવાનો તેમનો આરોપ છે. આ ઘટનાને પગલે Z 24 કલાકની ટીમ હોસ્ટેલના કિચનમાં પહોંચી. ફૂડ વિભાગની ટીમે પણ કિચનમાં તપાસ હાથ ધરી. ફૂડ વિભાગે કડી, ખીચડી અને રોટલીના સેમ્પલના પણ લીધા.
આરોગ્ય મંત્રી પણ એક્શનમાં
આ ઘટનાને પગલે આરોગ્ય મંત્રી પ્રફૂલ પાનશેરિયા પણ એક્શનમાં આવ્યા છે. રાજ્યની તમામ હોસ્ટેલોમાં તપાસ હાથ ધરવાના આદેશ આપ્યા છે. સરકારી અને ખાનગી બંને હોસ્ટેલના કિચનમાં તપાસના આદેશ અપાયા છે. જો હોસ્ટેલમાં કોઈ ગેરરીતિ દેખાશે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી થશે.
અત્રે જણાવવાનું કે પીપી સવાણી હોસ્ટેલમાં 100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ફૂડ પોઈઝનિંગ થયુ હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. બાળકોને ક્યા કારણોસર ફૂડ પોઈઝન થયું તેની તપાસ હાલ ચાલુ છે. પનીર, રોટલી ખાદ્યા બાદ ફૂડ પોઈઝનિંગની આ ઘટના ઘટી હતી હોવાનું કહેવાયું છે.
અત્રે જણાવવાનું કે બાળકોના ફૂડપોઝનિંગની આવી ઘટનાઓ અવારનવાર સામે આવતા ચિંતાનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. તાજેતરમાં 10 ઓગસ્ટના રોજ ઈડરમાં મધ્યાહન ભોજન ખાધા બાદ 40થી વધુ બાળકોની તબિયત બગડી હતી. આ ઉપરાંત 4થી 5 એપ્રિલ દરમિયાન અમદાવાદની એસપી ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં પણ 55થી વધુ વિદ્યાર્થીનીઓની તબીયત બગડી હોવાના સમાચાર હતા.