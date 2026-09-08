/નવસારીમાં PM મોદીએ AI આધારિત નમો કમલમનું કર્યું લોકાર્પણ; કરાયું ભવ્ય સ્વાગત, 4000 સ્ક્રીન પર લાઈવ પ્રસારણ

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નવસારીમાં PM મોદીએ AI આધારિત 'નમો કમલમ'નું કર્યું લોકાર્પણ; કરાયું ભવ્ય સ્વાગત, 4000 સ્ક્રીન પર લાઈવ પ્રસારણ

PM Modi Navsari Visit: ગુજરાતના નવસારી જિલ્લામાં આજે એક વિશેષ અને ઉત્સાહભર્યો માહોલ જોવા મળ્યો છે, જ્યાં દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું ભવ્ય આગમન થયું છે. પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે નવસારી જિલ્લા ભાજપના અત્યાધુનિક 'નમો કમલમ કાર્યાલય'નું આજે સત્તાવાર લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. આધુનિક સુવિધાઓ અને ટેક્નોલોજીથી સજ્જ આ કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટનને લઈને સ્થાનિક કાર્યકરો અને નાગરિકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 08, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:45 PM IST
નવસારીમાં PM મોદીએ AI આધારિત 'નમો કમલમ'નું કર્યું લોકાર્પણ; કરાયું ભવ્ય સ્વાગત, 4000 સ્ક્રીન પર લાઈવ પ્રસારણ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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