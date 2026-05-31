/વરસાદની આગાહીને પગલે સુરતમાં વડાપ્રધાન મોદીનું સભા સ્થળ બદલાયું!

PM Modi Surat Visit : 5 જુનના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત આવવાના છે. દમણ બાદ તેઓ સુરતના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. જોકે, વરસાદની આગાહીને પગલે હવે સુરતમાં વડાપ્રધાનના સભાનું સ્થળ બદલ્યું છે, જાણો હવે ક્યાં કાર્યક્રમ યોજાશે
Surat New : હજુ ચોમાસું આવ્યું નથી, પરંતું ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી આવી ગઈ છે. 5 જૂને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સુરતમાં આવવાના છે. પરંતું તે પહેલા જ વરસાદનું આગમન થયું છે. જોકે, વરસાદની આગાહીને પગલે વડાપ્રધાનની સભાનું સ્થળ બદલવામાં આવ્યું છે. ઓપન સ્થળને બદલે હવે ઈન્ડોર સ્ટેડિયમમાં વડાપ્રધાનનો કાર્યક્રમ યોજાશે.
સુરત શહેરમાં વરસાદનું આગમન
સમગ્ર સુરત શહેરમા હળવા પવન સાથે વરસાદ આવતા માહોલ બદલાયો છે. શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળ્યો છે. ડીંડોલી, ઉધના, ભટાર, વેસુ, લિંબાયત વિસ્તારમાં હળવા પવન સાથે વરસાદ આવ્યો હતો. જોકે, હવામાન વિભાગે હજી પણ આગામી દિવસોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. આ કારણે વરસાદની આગાહીને પગલે PMની સુરત સભાનું વેસુનું સ્થળ બદલાયું છે.
સભા સ્થળ ક્યાં શિફ્ટ કરાયું
પીએમ નરેન્દ્ર મોદી 5 જૂને સુરતની મુલાકાતે આવવાના હોવાથી તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. પીએમ મોદી દમણ ખાતે નિર્માણ પામેલા એરપોર્ટ સંબંધિત કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાના છે. આ દિવસે તેઓ સુરતની પણ મુલાકાત લેશે. તેમની સભા માટે સુરતમાં ચાર અલગ-અલગ સ્થળોનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. વેસુ વીઆઇપી રોડ-2 પર સ્થળ પસંદ કરીને ડોમ બનાવવાની તૈયારી પણ કરાઈ હતી. પરંતુ વરસાદની આગાહીને પગલે આ સ્થળ રદ કરાયું છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદની આગાહી અને ઉનાળાની ઋતુને ધ્યાનમાં રાખીને છેલ્લી ઘડીએ સભા સ્થળમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે PM મોદીનો કાર્યક્રમ ઈન્ડોર સ્ટેડિયમમાં યોજાશે.
પીએમ નરેન્દ્ર મોદી આગામી 5મી જુનના રોજ સુરતની મુલાકાત લેવાની છે. સુરત શહેરમાં તેમની જાહેર સભાને લઈને તંત્ર દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. દમણ ખાતે નવા એરપોર્ટનું નિર્માણ પૂર્ણ થતાં તેના ઉદ્ઘાટન માટે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાજરી આપશે. આ કાર્યક્રમ સાથે સુરતની મુલાકાતને પણ જોડવામાં આવી હોવાનું માનવામાં આવે છે.