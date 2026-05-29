/આ તારીખે PM મોદી ગુજરાત આવશે! સુરત અને દમણમાં શું છે મોટા કાર્યક્રમ; જાણો સંભવિત કાર્યક્રમ

PM Modi Gujarat Visit: ફરી એકવાર પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત પ્રવાસે આવનાર છે. 5 જૂને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સુરતની મુલાકાતે આવે તેવી શક્યતા જોવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જ તેઓ સંઘ પ્રદેશ અને દમણ એરપોર્ટના ઉદ્ઘાટનમાં જોડાશે, જેના કારણે તંત્ર દ્વારા સુરત અને દમણમાં તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
PM Modi Gujarat Visit: દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આગામી 5મી જૂનના રોજ સુરતની મુલાકાત લે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. પીએમ મોદીના આ પ્રસ્તાવિત પ્રવાસને પગલે સુરત મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા અત્યારથી જ તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. શહેરમાં વડાપ્રધાનની એક ભવ્ય જાહેર સભાનું આયોજન થવાનું હોવાથી તંત્ર દ્વારા યોગ્ય સ્થળની પસંદગી માટે દોડધામ શરૂ થઈ ગઈ છે.
વેસુ અને વરાછામાં જગ્યાઓનું નિરીક્ષણ
મળતી માહિતી મુજબ, પ્રધાનમંત્રીની સભા માટે યોગ્ય અને સુરક્ષિત સ્થળ પસંદ કરવા માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા શહેરના વેસુ અને વરાછા સહિતના વિસ્તારોમાં વિવિધ જગ્યાઓની ચકાસણી કરવામાં આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર તંત્ર દ્વારા વેસુ અને વરાછા વિસ્તારમાં આવેલી 3થી 4 મોટી જગ્યાઓનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. આ તમામ સંભવિત સ્થળોની યાદી તૈયાર કરીને મંજૂરી અર્થે ઉચ્ચ કક્ષાએ મોકલી આપવામાં આવી છે. જોકે, અંતિમ રીતે કયા વિસ્તારમાં સભાનું આયોજન કરવું તે અંગે હજી સુધી કોઈ સત્તાવાર નિર્ણય લેવાયો નથી.
કયા પરિબળોને આધારે નક્કી થશે સ્થળ?
વડાપ્રધાનની સભામાં લાખોની મેદની ઉમટવાની શક્યતા હોવાથી સ્થળ પસંદગીમાં કોઈ કચાસ રાખવામાં આવી રહી નથી. હાલમાં તંત્ર દ્વારા નીચેની બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પીએમની સુરક્ષા પ્રોટોકોલ (SPG) મુજબ સ્થળ કેટલું યોગ્ય છે. સભાના કારણે સામાન્ય જનતાને ટ્રાફિકની સમસ્યા ન નડે અને વીઆઈપી મૂવમેન્ટ સરળ રહે. એકસાથે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્રિત થઈ શકે અને વાહનોના પાર્કિંગ માટે પૂરતી સુવિધા મળી રહે.
પીએમ મોદીની દમણ મુલાકાત અને વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ
સંઘપ્રદેશ દમણ ટૂંક સમયમાં જ એક ઐતિહાસિક ક્ષણનો સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યો છે. આગામી જૂન મહિનાના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દમણની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. પીએમ મોદીના આ પ્રવાસને લઈને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ પુરજોશમાં શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આ મુલાકાત દરમિયાન તેઓ દમણવાસીઓને અનેક મોટી ભેટ આપશે, જેમાં 97 કરોડથી વધુના ખર્ચે અત્યાધુનિક સુવિધાઓ સાથે તૈયાર થયેલા નવા ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટનું પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે ભવ્ય લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, મરવડ હોસ્પિટલ સહિત કરોડો રૂપિયાના અન્ય વિવિધ વિકાસલક્ષી કાર્યોનું પણ લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવશે, જે દમણના વિકાસને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જશે.
દમણ એરપોર્ટના ઉદ્ઘાટન સાથે લિંક છે આ પ્રવાસ
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સંઘપ્રદેશ દમણ ખાતે નવા એરપોર્ટનું નિર્માણ કાર્ય પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે. આ ભવ્ય અને આધુનિક એરપોર્ટના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાજરી આપે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. દમણના આ કાર્યક્રમની સાથે જ સુરતની મુલાકાતને પણ જોડી દેવામાં આવી હોવાનું માનવામાં આવે છે. જો બધું આયોજન મુજબ રહ્યું તો 5 જૂને સુરતવાસીઓને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સાંભળવાનો અને આવકારવાનો અવસર મળશે. આગામી એક-બે દિવસમાં પીએમઓના સત્તાવાર શેડ્યૂલ બાદ આ કાર્યક્રમ પર આખરી મહોર વાગશે.