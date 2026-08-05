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તમે જે પનીર ખાઓ છો તે અસલી છે કે નકલી? મહારાષ્ટ્રમાં 'એનાલોગ પનીર' પર પ્રતિબંધ બાદ ગુજરાતમાં ઉઠી મોટી માંગ!

પનીર...જેનું નામ સાંભળતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય...ઘર હોય કે હોટલ...પનીરની વાનગીઓ સૌની પસંદ છે...પરંતુ હવે સવાલ એ છે કે...શું તમે જે પનીર ખાઈ રહ્યા છો તે ખરેખર પનીર જ છે?....

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 05, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:49 PM IST
તમે જે પનીર ખાઓ છો તે અસલી છે કે નકલી? મહારાષ્ટ્રમાં 'એનાલોગ પનીર' પર પ્રતિબંધ બાદ ગુજરાતમાં ઉઠી મોટી માંગ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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