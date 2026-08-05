તમે જે પનીર ખાઓ છો તે અસલી છે કે નકલી? મહારાષ્ટ્રમાં 'એનાલોગ પનીર' પર પ્રતિબંધ બાદ ગુજરાતમાં ઉઠી મોટી માંગ!

તમે રોજ પનીર ખાતા હશો...પણ શું ખાતરી છે કે જે પનીર તમારી થાળીમાં પીરસાય છે તે ખરેખર દૂધમાંથી બનેલું છે?...કે પછી તે વેજિટેબલ ઓઈલ અને કેમિકલ્સથી તૈયાર થયેલું એનાલોગ પનીર છે?...મહારાષ્ટ્ર સરકારે એનાલોગ પનીર પર પ્રતિબંધ લગાવ્યા બાદ હવે ગુજરાતમાં પણ આ મુદ્દે ચર્ચા તેજ બની છે...શું છે આખો મામલો?...જુઓ આ ખાસ રિપોર્ટમાં...
શું તમે જે પનીર ખાઈ રહ્યા છો તે ખરેખર પનીર જ છે?
બજારમાં બે પ્રકારના પનીર મળે છે...એક દૂધમાંથી બનતું પરંપરાગત પનીર...અને બીજું એનાલોગ પનીર...જે વેજિટેબલ ઓઈલ, સ્ટાર્ચ અને અન્ય ઘટકોના મિશ્રણથી તૈયાર કરવામાં આવે છે...કારણ કે તેની કિંમત ઓછી પડે છે...તેથી અનેક હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટમાં તેનો ઉપયોગ થતો હોવાના આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે.
એનાલોગ પનીર વેજિટેબલ ઓઈલ, સ્ટાર્ચ, અન્ય ઘટકોથી બને છે
ગુજરાતમાં હાલમાં એનાલોગ પનીર પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી...નિયમ એટલો જ છે કે જો તેનો ઉપયોગ થતો હોય તો ગ્રાહકોને તેની જાણ કરવી જરૂરી છે...પરંતુ હવે પાડોશી રાજ્ય મહારાષ્ટ્રે ગ્રાહકોના હિતમાં મોટો નિર્ણય લીધો છે...રાજ્ય સરકારે એનાલોગ પનીરના ઉત્પાદન અને વેચાણ પર પ્રતિબંધ જાહેર કર્યો છે...જે બાદ ગુજરાતમાં પણ આવો નિર્ણય લેવાની માંગ ઉઠી છે.
ઝી 24 કલાકની ટીમે હકીકત જાણવા કેટલીક હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટની મુલાકાત લીધી...વડોદરાની એક જાણીતી રેસ્ટોરન્ટમાં સંચાલકે જણાવ્યું કે તેઓ માત્ર દૂધમાંથી બનતું મલાઈ પનીર જ વાપરે છે...અને એનાલોગ પનીરનો ઉપયોગ યોગ્ય નથી...સરકારે તેના પર પ્રતિબંધ લગાવવો જોઈએ.
એનાલોગ પનીરથી આરોગ્ય પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે
તો આ મુદ્દે અમે અમદાવાદના ડાયટિશિયન ડૉ. ઋચા મહેતાની પણ વાત કરી...તેમણે જણાવ્યું કે કેન્દ્ર સરકારે હજુ સુધી એનાલોગ પનીર પર કોઈ પ્રતિબંધ મૂક્યો નથી...તે ગેરકાયદેસર પણ નથી...પરંતુ તે ડેરી પ્રોડક્ટ નહીં, એક સિન્થેટિક ફૂડ પ્રોડક્ટ છે...જેના લાંબા સમય સુધી વધુ સેવનથી આરોગ્ય પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે.
શું ગુજરાતમાં લાગશે પ્રતિબંધ?
એનાલોગ પનીરથી આરોગ્ય પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. હાલ સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે...જ્યારે પડોશી રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર ગ્રાહકોના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને કડક નિર્ણય લઈ શકે છે...તો શું ગુજરાત સરકાર પણ આવું જ પગલું ભરશે?...કે પછી ગ્રાહકોને હજુ પણ ખબર વગર એનાલોગ પનીર પીરસાતું રહેશે?...આ સવાલનો જવાબ હવે સરકારના આગામી નિર્ણયમાં છુપાયેલો છે.