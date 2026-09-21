/સુરતમાં માત્ર ₹10 હજારના પગાર માટે લગાવી ₹24 કરોડની આગ: સારોલી ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં આગ ચાંપનાર પૂર્વ એકાઉન્ટન્ટ ઝડપાયો

માણસનો ક્રોધ, અણસમજુ ગુસ્સો અને બદલાની આગ કેટલી ભયાનક અને ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે, તેનો એક રૂંવાડા ઉભા કરી દે તેવો કિસ્સો સુરતમાંથી સામે આવ્યો છે...ગત 9 સપ્ટેમ્બરની મધરાત્રે સુરતના સારોલીની શ્યામ સંગીની માર્કેટમાં એક એવી ભીષણ આગ લાગી, જેને કાબૂમાં લેતા 24 કલાકથી વધુનો સમય લાગ્યો...14 દુકાનો ભડભડ સળગી ગઈ અને વેપારીઓનો કરોડોનો માલ રાખ થઈ ગયો...આખા માર્કેટને મોતના મુખમાં ધકેલી કોણે અને કેમ વેપારીઓને કરોડોનું નુકસાન કરાવ્યું...
14 દુકાનો ખાખ...કરોડોનું નુકસાન!
સુરતના સારોલી વિસ્તારમાં આવેલા શ્યામ સંગીની ટેક્સટાઈલ માર્કેટમાં ગત નવમી સપ્ટેમ્બરની મધરાત્રે લાગેલી ભીષણ આગનો ભેદ સુરત શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઉકેલી કાઢ્યો છે...માર્કેટના છઠ્ઠા માળે લાગેલી આગમાં 14 જેટલી દુકાનોમાં રાખેલા કાપડ સહિતના માલસામાનને ભારે નુકસાન થયું હતું...પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આગના બનાવમાં અંદાજે 24 કરોડથી વધુના માલસામાનનું નુકસાન થયું હતું અને આગને કાબૂમાં લેવા 24 કલાકથી વધુનો સમય લાગ્યો હતો.
પોલીસે આરોપીને ઝડપી લીધો
આગ લાગ્યા બાદ સારોલી પોલીસે જાણવાજોગ દાખલ કરી તપાસ શરૂ કરી હતી...પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન સીસીટીવી ફૂટેજની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી...ફૂટેજ અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સના આધારે એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ઓળખ થઈ હતી...સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તપાસ આગળ ધપાવતા આરોપી તરીકે વિનોદ પંડિત સાવલેની ઓળખ કરી હતી...ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે ડીંડોલી ફ્લાવર ગાર્ડન નજીકથી વિનોદ સાવલેને ઝડપી પાડ્યો હતો...પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આરોપીએ આગ લગાડ્યાની કબૂલાત કરી હોવાનું જણાવાયું છે...
બદલો લેવા આગ ચાંપી
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી વિનોદ એપ્રિલ 2026માં શ્યામ સંગીની માર્કેટની દુકાન નિકાસ જેકોર્પ ઈન્ડિયા તથા જગદંબા ટેક્સટાઈલમાં એકાઉન્ટન્ટ તરીકે માસિક 30 હજારના પગારે નોકરીએ લાગ્યો હતો...આશરે ત્રણ મહિના બાદ એકાઉન્ટનું કામ યોગ્ય રીતે ન કરતો હોવાના મુદ્દે તેને ઠપકો મળતો હતો... જેના કારણે તેણે નોકરી છોડી દીધી હતી...નોકરી છોડ્યા બાદ તેની 10 હજારની પગારની રકમ બાકી હોવાનું આરોપીનું કહેવું હતું...આ રકમ મેળવવા માટે તે એકાઉન્ટન્ટ સુમિતભાઈ અને શેઠ હનુમાન દ્વારકાપ્રસાદ જવરનો વારંવાર સંપર્ક કરતો હતો...જોકે, રૂપિયા નહીં મળતાં તેણે શેઠને પાઠ ભણાવવાના ઈરાદે માર્કેટમાં આગ લગાડવાનું નક્કી કર્યું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
સુરતના ડીંડોલીના શ્યામ સંગીની માર્કેટમાં આગકાંડ મામલે ક્રાઇમબ્રાંચે આરોપી વિનોદ સાળવેની કરી ધરપકડ#Surat #Gujarat #News pic.twitter.com/hgwBfxNWCB
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 21, 2026
150 રૂપિયાનું પેટ્રોલ ખરીદ્યું
આરોપીએ આગ લગાડવા માટે દેવધ ગામના ઈન્ડિયન પેટ્રોલ પંપ પરથી 150 રૂપિયાનું પેટ્રોલ પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં ભરાવ્યું હતું...ત્યારબાદ 8 સપ્ટેમ્બરની રાત્રે તે શ્યામ સંગીની માર્કેટમાં પહોંચ્યો હતો...માર્કેટમાં વેપારીઓ અને કારીગરોની અવરજવર બંધ થાય તેની રાહ જોઈ તે પાંચમા માળે બેસી રહ્યો હતો...મોડી રાત્રે માર્કેટ સુમસાન થઈ ગયા બાદ આરોપી છઠ્ઠા માળે પહોંચ્યો હતો અને શેઠ હનુમાન દ્વારકાપ્રસાદ જવરની દુકાનની બહાર પડેલા કાપડના પાર્સલ પર પેટ્રોલ છાંટી દીવાસળી ચાંપી આગ લગાવી દીધી હતી...આગ લગાડ્યા બાદ તે સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો.
આરોપીએ મોબાઈલ કર્યો બંધ
બીજા દિવસે સોશિયલ મીડિયા અને ન્યૂઝ ચેનલોમાં આગના સમાચાર પ્રસારિત થતાં પોતે પોલીસની તપાસમાં હોવાનું જાણી આરોપીએ મોબાઈલ ફોન બંધ કરી દીધો હતો. ત્યારબાદ તે રાજસ્થાનના ખાટુ શ્યામ મંદિર અને અયોધ્યા તરફ નાસી ગયો હતો...સુરત પરત ફરતા જ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તેને ડીંડોલી ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો હતો..
પોલીસે શરૂ કરી તપાસ
ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે તેને સારોલી પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરી છે...માત્ર 10 હજાર રૂપિયા માટે અડધા સુરતને જોખમમાં મૂકનાર આ સાતિર આરોપી અત્યારે જેલના સળિયા પાછળ છે, પરંતુ આ કિસ્સો સાબિત કરે છે કે ક્રોધમાં અંધ બનેલો માણસ કેટલો ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે...