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સુરત: લસકાણા-સીમાડા વિસ્તારમાં આવેલી હોટલમાંથી કૂટણખાનું ઝડપાયું, 8 થાઈ યુવતીઓ સહિત 10 યુવતીઓ મળી આવી

Surat News: સુરતમાંથી ફરી એકવાર કૂટખાણું ઝડપાયું છે. દેહવ્યાપારમાં ધકેલાયેલી 8 વિદેશી યુવતીઓ સહિત 10 યુવતીઓને મુક્ત કરાવવામાં આવી છે. પોલીસે બાતમીના આધારે ડમી ગ્રાહક મોકલતા પર્દાફાશ થયો હતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 15, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:11 PM IST
સુરત: લસકાણા-સીમાડા વિસ્તારમાં આવેલી હોટલમાંથી કૂટણખાનું ઝડપાયું, 8 થાઈ યુવતીઓ સહિત 10 યુવતીઓ મળી આવી
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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