/વિજ્ઞાનના યુગમાં અંધશ્રદ્ધાનો કાળો ખેલ: નકલી અઘોરી બનીને ઉમરગામના વૃદ્ધને 19 લાખમાં નવડાવ્યા!

Valsad News: રાજ્યના છેવાડે આવેલ વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં એક વિચિત્ર ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. એક ફરિયાદી વૃદ્ધને કેટલાક ઈસમોએ રૂપિયા ડબલ કરી આપવાની લાલચમાં એવા ફસાવ્યા હતા કે વૃદ્ધે 19 લાખથી પણ વધારે રૂપિયા ખોવાણો વારો આવ્યો છે. વૃદ્ધને એવી હૈયા ધારણા આપી હતી કે રૂપિયાનો વરસાદ થશે અને તમારા માતાજીની કૃપા થશે અને લાખો રૂપિયાનો ફાયદો થશે.
ઉમેશ પટેલ/વલસાડ: આજના આધુનિક યુગમાં જ્યારે માનવ મંગળ ઉપર વસવાટ કરવાના સપના જોઈ રહ્યા છે તેવા સમયમાં પણ ભગત ભુવા અને અઘોરીઓ ભોળી જનતાને મૂરખ બનાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. ક્યાંક રૂપિયાનો વરસાદ તો ક્યાંક એકના ડબલ કરી આપવાની લાલચ આપી ધૂર્ત લૂંટારાઓ લોકોના લોભ હથિયાર બનાવી લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાના અનેક સમાચારો આપણને સાંભળવા મળે છે. પરંતુ સત્ય હકીકત એ છે કે ક્યારેય મહેનત વગર ચમત્કારથી રૂપિયા ડબલ થતા નથી ત્યારે આજે આપણે વાત કરવી છે રાજ્યના છેવાડે આવેલ ઉમરગામના એક વૃદ્ધની...જેમણે એક નકલી અઘોરી બાવાની માયાજાળમાં એવા ફસાયા કે એક બે લાખને પરંતુ 19 લાખથી વધારે રૂપિયા ખોવાણો વારો આવ્યો છે. જોકે વલસાડ પોલીસે આ મામલે ચાર ઠગોની ધરપકાર કરી છે.
જોકે આ ઠગ બાજ લોકોએ વૃદ્ધ પાસેથી ઓનલાઈન 19 લાખ થી પણ વધારે રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરાવી લીધા પરંતુ ન કોઈ રૂપિયાનો વરસાદ થયો કે ન રૂપિયા ડબલ થયા.. ત્યારે પોતે છેતરાયા હોવાનું માલુમ પડતા આ વૃદ્ધે વલસાડ સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ મામલે વલસાડ સાઇબર ક્રાઇમ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે ..પોલીસે મહીસાગર જિલ્લામાંથી નકલી અઘોરી બાબાઓની એક ગેંગ ઝડપી છે. પોલીસે 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
વૃદ્ધે કરેલી ફરિયાદ બાદ વલસાડ સાયબર પોલીસ અને ઉમરગામ પોલીસે આ મામલે મહીસાગર જિલ્લાના વીરપુર ખાતે થી 5 આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓની ઓળખ કરીએ તો 1) નૌમાન ખાન મહેબૂબખાન પઠાણ, 2)એજાજખાન જફરૂઉલ્લાખાન પઠાણ, 3) સલમાન ખાન જફરઉલ્લાખાન પઠાણ, 4) સમીર ખાન પઠાણ 5 ઈરફાન ઇસ્માઈલ શેખ નામના આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. આ વિધર્મી આરોપીઓ નકલી અઘોરી બાબાઓ બની અને લોકો સામે ચમત્કાર અને માતાજીની કૃપા થશે તેના માટે તાંત્રિક વિધિ કરવાના બહાને લોકો પાસેથી રૂપિયા ખંખેરતા હતા. જોકે આખરે વલસાડ સાયબર ક્રાઇમ એ દબોચી લીધા છે .
વલસાડ પોલીસે ધરપકડ કરેલ આ ઠગબાજો ની મોડસ ઓપરેન્ડી ની વાત કરીએ તો આ આરોપીઓ ઓન લાઇન નેટ દ્વારા સંપર્ક કરી અઘોરી બાબાની ઓળખ આપી માતાજીની કૃપા થશે અને રૂપિયાઓનો વરસાદ થશે આવી લોભામણી વાતો કરતા હતા. અને જે ગરજાઉં લોકો તેમની વાતોમાં ફસાઈ જતા તેને શિકાર બનાવવા વિવિધ હથકંડાઓ અપનાવતા હતા આ ઘટનામાં પણ વૃદ્ધ ને એટલા બધા વાતોમાં ભોળવ્યા હતા કે વૃદ્ધે પોતાના દીકરા ને પણ વાત કરી ન હતી.અને વૃદ્ધ પાસેથી 19 લાખ રૂપિયાથી વધુની રકમ પડાવી અને છેતરપિંડી કરી હતી. આમ મહીસાગર જિલ્લાના આ ઠગ ગેંગ હાલે પોલીસ રિમાન્ડમાં છે ..જેથી આરોપીઓની આગામી પૂછપરછ અને તપાસમાં આ નકલી અઘોરીઓના અનેક કારનામાઓના ભેદ ઉકેલવાની શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે.