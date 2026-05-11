/સુરતમાં એક અઠવાડિયામાં બીજું હાફ એન્કાઉન્ટર : હત્યાનો આરોપી ભાગવા જતા પોલીસ પર કર્યો હુમલો

Surat Half Encounter : સુરતમાં હત્યાના એક આરોપીને પકડવા માટે પોલીસને હાફ એન્કાઉન્ટર કરવું પડ્યું હતું. આરોપીએ પોલીસની ટીમ પર જ હુમલો કરતા સુરત પોલીસે તેના પર બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરીને તેને પકડી પાડ્યો હતો
Surat News : સુરતમાં એક અઠવાડિયામાં હાફ એન્કાઉન્ટરની બીજી ઘટના બની છે. હત્યાના આરોપી પર પોલીસે બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યુ હતું. પોલીસ પકડવા જતા આરોપીએ ચપ્પુથી પોલીસ પર હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મુકેશ બાગુલ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. ત્યારે સ્વબચાવમાં પોલીસે રાહુલ જોગીને પગના ભાગે મારી ગોળી હતી. આરોપીને સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવાયો હતો.
સામાન્ય બાબતમાં કરી હતી હત્યા
મહત્વનું છે કે, આરોપી રાહુલ જોગીએ અનુરાગ પવારની ચપ્પુથી હત્યા કરી હતી. જેનું કારણ બાઈક અથડાવા જેવું સામાન્ય જ હતું. પોલીસે બાતમીના આધારે આરોપીને મીઠી ખાડી પાસેથી પકડી પાડ્યો. ત્યારે આરોપીએ લિંબાયત પોલીસ પર જ હુમલો કર્યો હતો. જેમાં એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મુકેશ બાગુલ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. આ બાદ પોલીસે બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરીને આરોપીને પકડી પાડ્યો હતો.
રાહુલ હત્યા કરીને ફરાર થઈ ગયો હતો
આ ઘટનાની પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ગોડાદરા વિસ્તારમાં રહેતા અનુરાગ ઉર્ફે રાજ જગદીશ પવાર (ઉ.વ 17 વર્ષ) મોબાઇલની દુકાનનુ પેમેન્ટ લેવા માટે ગોપાલ રાઠી સાથે મોટર સાયકલ લઇને જતો હતો. તે વખતે લિંબાયત જુનાકંઠી મહારાજ મંદિરથી રામ મંદિર ચાર રસ્તા તરફ જતા મેઇન રોડ પર ડિવાઇડરની બાજુમાં મોટર સાયકલ ઉભી રાખી હતી. આ સમયે રાહુલ જોગી ત્યાં આવ્યો હતો, અને કોઈ કારણોસરમાં અનુરાજ ઉર્ફે રાજને ચપ્પુથી બે ગંભીર જીવલેણ ઘા મારીને અનુરાગની હત્યા કરી હતી. રાહુલ હત્યા કરીને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. આ સંદર્ભે લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરાયો હતો. આ બાદ પોલીસ આરોપી રાહુલ જોગીની શોધખોળમાં લાગી હતી.
એક પોલીસ કર્મચારીને ઇજા પહોંચી
આ બાદ પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, રાહુલ મીઠીખાડી પાસે આવ્યો છે. જેથી લિંબાયત મિઠીખાડી વિસ્તારમાં પોલીસે વોચ ગોઠવતા તે મળી આવ્યો હતો. પરંતું આરોપીને પકડવા જતા આરોપીએ પોલીસની ટીમ પર ચપ્પુથી હુમલો કર્યો હતો. જેમાં એક પોલીસ કર્મચારીને ઇજા પહોંચી હતી. પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર ડી.ડી.ચૌહાણે સ્વબચાવ માટે સર્વિસ રિવોલ્વરથી બે રાઉન્ડ ફાયરીંગ કર્યું હતું. તા જેમાં એક ગોળી આરોપીને જમણા પગમાં વાગી હતી. આ બાદ પોલીસે આરોપી રાહુલને પકડીને સારવાર માટે નવી હોસ્પિટલ લઈ ગઈ હતી.