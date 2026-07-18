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સુરતમાં ખાખી શર્મસાર; મફતમાં ચા-નાસ્તો ન આપતા પોલીસે વેપારીને 'થર્ડ ડિગ્રી' ટોર્ચર કર્યાનો ગંભીર આક્ષેપ

Surat News: સુરત શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની જવાબદારી જેમના શિરે છે, તે જ ખાખી વર્દીધારીઓ સામે અત્યાચાર અને લાંચખોરીના ગંભીર આક્ષેપો ઉઠ્યા છે. સુરતના લીંબાયત વિસ્તારમાં એક હોટલ વેપારીએ પોલીસ સામે અત્યંત ગંભીર અને ચોંકાવનારા આક્ષેપો કરતા સમગ્ર પોલીસ બેડામાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 18, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:50 PM IST
સુરતમાં ખાખી શર્મસાર; મફતમાં ચા-નાસ્તો ન આપતા પોલીસે વેપારીને 'થર્ડ ડિગ્રી' ટોર્ચર કર્યાનો ગંભીર આક્ષેપ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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