નકલી દસ્તાવેજોના આધારે યુકે સેટલ થવું ભારે પડ્યું: SOGએ પાસપોર્ટ કૌભાંડનો કર્યો પર્દાફાશ
Vapi News: આજના યુવાનોને વિદેશ જઈ ડોલર પાઉન્ડ કે પછી યુરો કમાવી ઝડપી માલદાર થવું ખુબ જ સરળ લાગે છે પરંતુ હકીકત ખૂબ જ વિપરીત છે. જોકે કેટલાક યુવાનો વિદેશ જવા માટે ગેરકાયદેસર અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાય છે ત્યારે આજની વલસાડ અને દમણની આ જ કહાની છે બે ભાઈઓને કોઈપણ હિસાબે યુકે સેટલ થવું હતું. જોકે યુકે તો નહીં જઈ શક્યા પરંતુ હાલની જેલની હવા ખાઈ રહ્યા છે ત્યારે વલસાડ એસ.ઓ.જી પોલીસે આ બંને ભાઈઓના નકલી દસ્તાવેજો બનાવનાર એજન્ટોને પણ જેલ ભેગા કરી દીધા છે. ત્યારે શું હતું આ આખું પાસપોર્ટ કાંડ અને કેવી રીતે ચાલતું હતું ષડયંત્ર અને દમણના નાગરિકો શા માટે સરળતાથી યુ.કે સેટલ થઈ શકે છે?
નિલેશ જોશી/વાપી: વલસાડ એસ.ઓ.જી પોલીસે થોડા દિવસ અગાઉ બોગસ ડોક્યુમેન્ટ ના આધારે પાસપોર્ટ પાસપોર્ટ બનાવવા માટે અરજી કરનાર બે સગા ભાઇઓની ધરપકડ કરી હતી. આરોપીઓએ એજન્ટોના મદદથી ઓળખ પુરાવા અને જન્મ પ્રમાણપત્રો સહિતના દસ્તાવેજોના આધારે પાસપોર્ટ મેળવવા માટે પ્રયાસ કર્યો હતો .પરંતુ વલસાડ sog પોલીસે બંને ને ઝડપી લીધા હતા.. બંનેની તપાસ બાદ હવે આ પાસપોર્ટ કાંડ મામલે વધુ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. ઝડપાયેલા આરોપીઓએ પાસપોર્ટ એજન્ટ છે .જેઓ બોગસ દસ્તાવેજો ઉભા કરી અને પાસપોર્ટ મેળવવા માટે મદદ કરી હતી .
મહત્વપૂર્ણ છે કે આરોપી ભાવિક સંદીપ ફાંકવીર અને પ્રજ્ઞેશકુમાર સંદીપ ફાંકવીર નામના બે શખ્સોએ પાસપોર્ટ મેળવવા માટે રજૂ કરેલા જન્મના પ્રમાણપત્ર, પાનકાર્ડ અને આધારકાર્ડમાં ભારે ગેરરીતિ હતી. વલસાડ સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં જ્યારે આ ફાઈલો વેરિફિકેશન માટે પહોંચી, ત્યારે પોલીસની સતર્કતાને કારણે આ સમગ્ર કાંડ નો પર્દાફાશ થયો હતો. અને વિદેશ જવાના સપના જોતા આ શખ્સોના મનસૂબા પર પાણી ફરી વળ્યું હતું.. જોકે અગાઉ ઝડપાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછ બાદ પોલીસે આ કેસમાં ડુપ્લીકેટ દસ્તાવેજો બનાવનાર અને તેના આધારે પાસપોર્ટ બનાવવામાં મદદ કરનાર જીતેન્દ્ર ઉર્ફે જીતુ દમણીયા અને જીતેશ ઉર્ફે જેક નામના મોટી દમણના બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી તેમને પણ સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે..
આ કેસમાં સૌથી મોટો ખુલાસો એ થયો હતો કે અગાઉ ઝડપાયેલા બંને સગા ભાઈઓ ના સાચા નામ ભાવિક રાયચંદ પટેલ અને પ્રગ્નેશ રાયચંદ પટેલ હતા.. પરંતુ તેઓએ યુકેના વિઝા મેળવવા આપ પાસપોર્ટ એજન્ટોની મદદથી ખોટા નામો ધારણ કરી અને તેના ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યા હતા. જેમાં તેઓએ પોતાના સાચા નામની જગ્યાએ ભાવિક સંદીપ ફાકવીર અને પ્રજ્ઞેશ સંદીપ ફાકવીર ના નામથી ખોટા આધારકાર્ડ પાનકાર્ડ જન્મ પ્રમાણપત્ર સહિતના દસ્તાવેજો ઉભા કર્યા હતા. આ બંને ભાઈઓ કોઈ પણ ભોગે UK (યુનાઈટેડ કિંગડમ) સેટલ થવા માંગતા હતા. યુકેના વિઝાના નિયમો મુજબ, જો માતા-પિતા પાસે પોર્ટુગીઝ નાગરિકત્વ હોય તો તેમના સંતાનોને ખૂબ જ સરળતાથી વિઝા અને ત્યાંનું નાગરિકત્વ મળી શકે છે.
બંને યુવાનો પર અગાઉ અનેક ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાથી પોલીસ વેરિફિકેશન દરમિયાન તેમનો પાસપોર્ટ બને તેમ નહોતો. પોતાના ગુનાહિત ઇતિહાસને કારણે પાસપોર્ટ રિજેક્ટ ન થાય તે હેતુથી, આ શખ્સોએ મૂળ દમણના પરંતુ હાલ યુકેમાં રહેતા હેમંત જગન પટેલ નામના એક પાસપોર્ટ એજન્ટો સંપર્ક કર્યો હતો.. હેમંત જગન પટેલે બંને ભાઈઓ પાસેથી સાત સાત લાખ રૂપિયા નક્કી કરી અને આ ષડયંત્ર રચ્યુ હતુ અને અત્યારે પોલીસના હાથે ઝડપાયેલા પાસપોર્ટ એજન્ટો જીતેન્દ્ર ઉર્ફે જીતુ અને જીતેશ ઉર્ફે જેક ની મદદ લઈ આ બોગસ ડોક્યુમેન્ટો બનાવી અને પાસપોર્ટ મેળવવા માટે અરજી કરી હતી. પરંતુ પોલીસના હાથે ઝડપાઈ જતા હવે વિદેશ જવા ને બદલે હવાલાતની હવા ખાવાનો વારો આવ્યો છે.
બોગસ ડોક્યુમેન્ટ ના આધારે પાસપોર્ટ બનાવવા ના આ પાસપોર્ટ કાંડ માં અત્યાર સુધી વલસાડ એસઓજી પોલીસે 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. જોકે હજુ પણ પાસપોર્ટ કાંડ નો મુખ્ય માસ્ટર માઈન્ડ હેમંત જગન પટેલ યુકેમાં છે. તેને પણ ઝડપવા માટે પોલીસે પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે. પોલીસના હાથે ઝડપાયેલા પાસપોર્ટ એજન્ટો એ યુકેમાં રહેતા હેમંત જગન પટેલ સાથે મળી અને આગળ પણ અનેક પાસપોર્ટ બનાવ્યા હતા તેની પણ ખરાઈ કરવા માટે પોલીસે પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે.આથી આગામી તપાસમાં આ મામલે અનેક ચોંકાવનારા ખુલાસા થવાની શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે.
