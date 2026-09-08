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સંભાળીને રહેજો! ગુજરાતમાં સખત તાવનો પ્રકોપ: દરરોજ 186 દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં દાખલ, ગયા વર્ષની સરખામણીએ 9 ટકાનો વધારો

Surat News: સખત તાવને કારણે ગુજરાતમાંથી દરરોજ સરેરાશ 186 લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડે છે. ગયા વર્ષની સરખામણીએ તાવના કેસમાં 9 ટકા જેટલો વધારો થયો છે. ગુજરાતમાંથી નોંધાતા તાવના દર્દીમાંથી 22 ટકા અમદાવાદમાં અને 14 ટકા સુરતમાં નોંધાયા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 08, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:51 AM IST
સંભાળીને રહેજો! ગુજરાતમાં સખત તાવનો પ્રકોપ: દરરોજ 186 દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં દાખલ, ગયા વર્ષની સરખામણીએ 9 ટકાનો વધારો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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