Prev
Next
ગુજરાતમાં આકરી ગરમીને લઈ DEO દ્વારા જાહેર કરાઈ માર્ગદર્શિકા; હવે વિદ્યાર્થીઓ ભણશે 'હીટવેવના પાઠ'

Surat News: સુરતમાં સતત વધતી જતી ગરમી અને હીટવેવની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી (DEO) દ્વારા શહેરની તમામ શાળાઓ માટે મહત્વની માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓને લૂ થી બચાવવા માટે મેદાન પર થતી તમામ પ્રવૃત્તિઓ અને એક્સ્ટ્રા કરીક્યુલર એક્ટિવિટીઝ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, જે હવે મેદાનને બદલે ક્લાસરૂમમાં જ યોજવાની રહેશે. શાળાઓને વર્ગખંડોમાં પંખા સહિતની સુવિધાઓ સુનિશ્ચિત કરવા અને વિદ્યાર્થીઓને હીટવેવ સામે રક્ષણ મેળવવા માટે જરૂરી સમજણ આપવા આદેશ કરાયો છે. આ ઉપરાંત, યુનિફોર્મમાં પણ છૂટછાટ આપતા જણાવાયું છે કે, જે શાળાઓમાં બ્લેઝર ફરજિયાત હોય ત્યાં ગરમીને જોતા વિદ્યાર્થીઓને તેમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:23 AM IST

Trending Photos

Surat News: સમગ્ર રાજ્યમાં જ્યારે ગરમીનો પારો સતત વધી રહ્યો છે, ત્યારે સુરતના વિદ્યાર્થીઓના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાને રાખીને સુરત જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી (DEO) દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. સુરત શહેરની તમામ શાળાઓ માટે ગરમી અને હીટવેવથી બચવા અંગેની ખાસ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

યુનિફોર્મમાં છૂટછાટ અને સુવિધાઓ
વિદ્યાર્થીઓને ગરમીમાં રાહત મળે તે હેતુથી શાળાઓના ડ્રેસ-કોડમાં પણ ફેરફાર કરવાની છૂટ આપવામાં આવી છે. જે શાળાઓમાં યુનિફોર્મમાં બ્લેઝર કે કોટ ફરજિયાત છે, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓને તેમાંથી મુક્તિ આપવા સૂચના અપાઈ છે. દરેક ક્લાસરૂમમાં પંખા ચાલુ સ્થિતિમાં હોય અને પીવાના ઠંડા પાણીની યોગ્ય વ્યવસ્થા હોય તેની ખાતરી કરવાની જવાબદારી શાળા વહીવટની રહેશે.

મેદાનની પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિબંધ
DEO ડૉ. ભગીરથ સિંહ પરમારે આદેશ આપ્યો છે કે, વિદ્યાર્થીઓને લૂ (Heatstroke) થી બચાવવા માટે મેદાન પર થતી તમામ પ્રવૃત્તિઓ પર હાલ પૂરતો પ્રતિબંધ રહેશે. કોઈપણ પ્રકારની એક્સ્ટ્રા કરીક્યુલર એક્ટિવિટી ખુલ્લા મેદાનમાં કરાવી શકાશે નહીં. આવી તમામ પ્રવૃત્તિઓ મેદાનને બદલે ક્લાસરૂમમાં જ યોજવા માટે શાળાઓને કડક સૂચના અપાઈ છે.

વિદ્યાર્થીઓને અપાશે 'હીટવેવના પાઠ'
માત્ર નિયમો જ નહીં, પણ જાગૃતિ પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. DEO દ્વારા જણાવાયું છે કે શાળાઓએ વિદ્યાર્થીઓને હીટવેવ સામે રક્ષણ મેળવવાની સમજણ આપવી જોઈએ. સુરત DEO ડૉ. ભગીરથ સિંહ પરમારે જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓને હીટવેવથી કેવી રીતે બચવું, વધુ પાણી પીવું અને સીધા તડકાથી દૂર રહેવું તે અંગે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવા તમામ શાળાઓને સૂચના આપી દેવામાં આવી છે. આ નિર્ણયથી હજારો વિદ્યાર્થીઓને આકરી ગરમીમાં મોટી રાહત મળશે અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી જોખમો ઘટશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news