/સુરત રેલવે સ્ટેશન પર ચોંકાવનારી ઘટના: ઓવનમાં રાખેલો પફ ખાઈ રહ્યો હતો ઉંદર, વીડિયો થયો વાયરલ

જો તમે પણ રેલવે સ્ટેશનો પર મળતા સમોસા, પફ કે પેટિસ ખાવાના શોખીન છો તો આ સમાચાર તમારા હોશ ઉડાવી દેશે. સુરતના રેલવે સ્ટેશનમાં એક ટી-સ્ટોલનો ચોંકાવનારો વીડિયો સામે આવ્યો છે. વીડિયોમાં કાંચના ડિસ્પ્લે કાઉન્ટરની અંદર એક ઉંદર આરામથી પફ ખાઈ રહ્યો છે. 29 ઓગસ્ટે સવારે એક યાત્રીએ આ નજારો પોતાના કેમેરામાં કેદ કરી સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી, ત્યારબાદ ભારે હંગામો મચી ગયો છે.
વીડિયોમાં જોવા મળ્યો ઉંદર
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા વીડિયોમાં રેલવે સ્ટેશનના એક ટી-સ્ટોલ પર ઓવનમાં પફ રાખેલા છે અને તેમાં એક મોટો ઉંદર અંદર બેસી પફ ખાઈ રહ્યો છે. ચોંકાવનારી વાત છે કે દુકાનદારનું ધ્યાન પણ નથી. આ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ રેલવે વિભાગ પણ હરકતમાં આવ્યું છે.
Rat caught eating a puff at a food stall inside Surat Railway Station.
The video went viral on social media, following which the outlet was sealed by authorities. pic.twitter.com/YIcef64xFA
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 31, 2026
રેલવે વિભાગે કરી કાર્યવાહી
વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા બાદ ભારતીય રેલવે હરકતમાં આવી હતી. જ્યારે વીડિયોની જાણકારી રેલવેને મળી તો સંબંધિત ટી-સ્ટોલને તત્કાલ બંધ કરાવી દેવામાં આવ્યું. મીડિયા રિપોર્ટ પ્રમાણે રેલવેના કોમર્શિયલ ડિપાર્ટમેન્ટે દુકાનના સંચાલક વિરુદ્ધ કડક કાયદાકીય અને અનુશાસનાત્મક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. અધિકારીઓ માટે સ્ટોલનો કોન્ટ્રાક્ટ હંમેશા માટે રદ્દ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
સફાઈ અભિયાનની હવા નીકળી ગઈ
ચોંકાવનારી વાત છે કે આ ઘટના તે સમયે સામે આવી જ્યારે પશ્ચિમી રેલવે સુરત અને ઉધના રેલવે સ્ટેશનનોના ફૂડ સ્ટોલ પર વિશેષ ડીપ-ક્લીનિંગ અને સેનેટાઇઝેશન ડ્રાઇવ ચલાવી રહ્યું હતું. દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ કેમ્પેન હેઠળ 16 ઓગસ્ટે સ્ટેશન પર પેસ્ટ અને રોન્ડેટ કંટ્રોલ પણ કરાવવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તેમ છતાં ઉંદરની દાવતે રેલવેના દાવા અને સફાઈ વ્યવસ્થાની પોલ ખોલી દીધી છે.
સોશિયલ મીડિયા પર લોકોમાં ભારે રોષ
વીડિયો સામે આવ્યા બાદ યાત્રીકો અને ઈન્ટરનેટ યુઝર્સનો ગુસ્સો સાતમાં આસમાન પર છે. લોકો વીડિયો શેર કરતા રેલવેમાં મળનાર ભોજનની ગુણવત્તા અને મુસાફરોના સ્વાસ્થ્યની સાથે ખિલવાડ પર સવાલો ઉઠાવી રહ્યાં છે.