/15 દિવસમાં બીજીવાર ડૂબ્યું સ્માર્ટ સિટી! ખાડીપૂરથી સુરતમાં જળબંબાકાર, ઘરવખરી અને વાહનો પાણીમાં ગરકાવ

ચેતન પટેલ, સુરતઃ સતત વરસાદ અને ખાડીપૂરના કારણે હાલાકી અને ડાયમંડ સિટી સુરત જાણે એકબીજાના પર્યાય બની ગયા હોય એવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. વરસાદનું જોર તો ઓછું થયું પરંતુ પાણી ભરાઈ રહેતા જનજીવન જાણે થંભી ગયું છે. અનેક સ્થળોમાં કમર સુધીના પાણી ભરાયેલા છે. લોકો ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. કેવી રીતે વરસાદે બદલી ડાયમંડ સિટીની સૂરત..જુઓ આ અહેવાલમાં...
કુદરત જ્યારે કોપાયમાન થાય છે ત્યારે કેવો વિનાશ થઈ શકે છે, તેનો પુરાવો સુરતના આ દ્રશ્યો આપી રહ્યા છે. દિવસોથી આવતા વરસાદના કારણે 20 દિવસમાં બીજી વાર સુરત ડૂબી ગયું હોય એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે. વરસાદ ભલે થોડો ઓછો થયો હોય પરંતુ લોકોની હાલાકી બિલકુલ ઓછી નથી થઈ. સુરતના કેટલાક ગામો તો સંપર્ક વિહોણા થઈ ગયા છે.. ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ પણ સુરત ગ્રામ્ય વિસ્તારની સમીક્ષા કરવા માટે પહોંચ્યા.
સુરતની તબાહીના આકાશી દ્રશ્યોઃ પર્વતગામ સહિતના વિસ્તારોમાં ઠેર-ઠેર ફરી વળ્યા પૂરના પાણી #Surat #SuratFloods #Parvatgam #AerialView #FloodAlert #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/WHkrkAT89V
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 24, 2026
સુરત શહેરમાં ખાડીઓના ઉભરાતા પાણીના કારણે ઊભી થયેલી પૂરની સ્થિતિ બીજા દિવસે પણ યથાવત રહી છે. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં ઘૂંટણ સુધીના પાણી ભરાયેલા છે.ડ્રોન કેમેરામાં કેદ થયેલા દ્રશ્યોમાં ચારેય તરફ માત્ર પાણી જ પાણી નજરે પડી રહ્યું છે, જેના કારણે હજારો રહીશો અને વાહનચાલકો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
ઉપરવાસમાં પડેલા વરસાદને કારણે ખાડીઓ ઓવરફ્લો થઈ રહી છે. ખાડીમાં પાણીનું જળસ્તર ખૂબ જ વધારે હોવાથી મગોબ અને પર્વત પાટિયા સહિતના નજીકના નિચાણવાળા વિસ્તારોમાંથી પાણીનો નિકાલ થઈ શકતો નથી. આથી ખાડી નજીકના મુખ્ય રસ્તાઓ અને સોસાયટીઓમાં હજુ પણ જળબંબાકારની સ્થિતિ બનેલી છે.
સુરતથી કાળજું કંપાવતા દ્રશ્યો: મીઠી ખાડીના પૂરમાં કારો રમકડાંની જેમ તણાઈ, રહીશો ઘરોમાં પૂરાવા મજબૂર!#Surat #MithiKhadi #SuratFloods #FloodAlert #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/p8U724oTNB
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 24, 2026
ખાડીના પૂરના પાણી રહેણાંક વિસ્તારોમાં ઘૂસી જતાં સ્થાનિક લોકોનું જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. લોકોના ઘરોની બહાર પાર્ક કરેલા અનેક વાહનો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે.
દર વર્ષે સુરતમાં આ જ સ્થિતિ હોય છે. તારીખ બદલાય પરંતુ સુરતની તસવીર બદલાતી નથી. લોકો ફરિયાદ કરે છે, સમસ્યાના સમાધાનની આશા રાખે છે..પરંતુ લાગે છે તેમનો અવાજ શાસકો સુધી નથી પહોંચી રહ્યો. સતત વરસાદ પડવો એ ચોક્કસ કુદરતી આફત છે પરંતુ વરસાદ વિરામ લે તે પછી પણ પાણીનો નિકાલ ન થવો એ તો તંત્રની જ ભૂલ છે. હવે આ સમસ્યામાંથી સુરતને છુટકારો ક્યારે મળશે એ જોવું રહ્યું.