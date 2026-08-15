/સુરત સ્મિમેર મેડિકલ કોલેજનો મોટો નિર્ણય: રેગિંગની ઘટના બનશે તો HOD અને યુનિટ હેડ પણ ગણાશે સીધા જવાબદાર

Surat News: સુરતમાં નવી સિવિલ મેડિકલ કોલેજના રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર હર્ષ પંડ્યાની દુઃખદ ઘટના બાદ તબીબી શિક્ષણ ક્ષેત્રે રેગિંગ વિરોધી નિયમોને વધુ કડક બનાવવાની માંગ ઉઠી હતી. આ ગંભીર ઘટનામાંથી પાઠ ભણીને સુરતની સ્મિમેર (SMIMER) મેડિકલ કોલેજ તંત્ર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા અને કેમ્પસમાં શિસ્ત જાળવવા માટે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને કડક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
નવા જાહેર કરાયેલા ઓફિસ ઓર્ડર અનુસાર, હવે જો કોલેજમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થી સાથે રેગિંગની ઘટના બનશે, તો તેની જવાબદારી માત્ર એન્ટિ-રેગિંગ કમિટી પૂરતી સીમિત નહીં રહે. સ્મિમેર કોલેજ તંત્રે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આવી ઘટનાઓ માટે સંબંધિત વિભાગના હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ (HOD) અને યુનિટ હેડને પણ સીધા જવાબદાર ગણવામાં આવશે.
સ્મિમેર મેડિકલ કોલેજના કડક પગલાં
કેમ્પસ કે ડિપાર્ટમેન્ટમાં જૂનિયર વિદ્યાર્થીઓ સાથે થતાં માનસિક કે શારીરિક ત્રાસ માટે હવે વિભાગીય વડાઓ પણ ઉત્તરદાયી રહેશે. કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવતા નવા રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરો અને વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસના પ્રથમ દિવસથી જ એન્ટી-રેગિંગ પોલિસી અને તેના કડક નિયમો વિશે વિગતવાર માહિતગાર કરવાના રહેશે. કેમ્પસમાં રેગિંગ પ્રવૃત્તિઓ સામે 'ઝીરો ટોલરન્સ'ની નીતિ અપનાવવામાં આવશે જેથી ભવિષ્યમાં ડૉ. હર્ષ આપઘાત જેવી કોઈ દુઃખદ હોનારત ન સર્જાય.
સ્મિમેર મેડિકલ કોલેજના આ નિર્ણયથી જુનિયર વિદ્યાર્થીઓમાં સુરક્ષાની લાગણી વધશે અને વિભાગીય વડાઓ પોતાના યુનિટમાં રેગિંગ જેવી અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ અટકાવવા માટે વધુ જાગૃત અને સક્રિય બનશે.