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સુરત સ્મિમેર મેડિકલ કોલેજનો મોટો નિર્ણય: રેગિંગની ઘટના બનશે તો HOD અને યુનિટ હેડ પણ ગણાશે સીધા જવાબદાર

Smimer College Ragging Guidelines: સુરતની નવી સિવિલ મેડિકલ કોલેજમાં તાજેતરમાં બનેલી રેગિંગ અને જુનિયર ડોક્ટરના મોતની ઘટના બાદ સ્મીમેર મેડિકલ કોલેજ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. ગાઈડલાઈન્સને વધુ કડક બનાવીને સ્પષ્ટ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે જો કોઈ પણ વિભાગમાં રેગિંગની ઘટના બનશે તો માત્ર એન્ટી-રેગિંગ કમિટી જ નહીં, પરંતુ સંબંધિત વિભાગના HOD અને યુનિટ હેડને પણ સીધા જવાબદાર ગણવામાં આવશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 15, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:08 PM IST
સુરત સ્મિમેર મેડિકલ કોલેજનો મોટો નિર્ણય: રેગિંગની ઘટના બનશે તો HOD અને યુનિટ હેડ પણ ગણાશે સીધા જવાબદાર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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