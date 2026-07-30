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સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલની વહેલી સવારે ધરપકડ, પુણા પોલીસ સુરત લઈ રવાના

Tiktok star Kirti Patel arrested : સુરેન્દ્રનગરથી કીર્તિ પટેલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કીર્તિ પટેલની વહેલી સવારે પુણા પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. રતનપર તેના પિતાના ઘરેથી કીર્તિ પટેલની ધરપકડ કરાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર અને પૂર્ણા પોલીસની સંયુક્ત કામગીરીના આધારે ધરપકડ કરાઈ છે. હાલ પુણા પોલીસ કીર્તિ પટેલે લઈ રવાના થઈ ગઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 30, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:23 PM IST
સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલની વહેલી સવારે ધરપકડ, પુણા પોલીસ સુરત લઈ રવાના

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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